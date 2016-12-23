вчера, 15:32
В 15:00 по-киевскому времени в Австралии наступил Новый 2017 год. В честь этого события в Сиднее запустили фантастический фейерверк. Он считается самым большим новогодним фейерверком в мире. Фото: REUTERS
вчера, 13:00
В канун Нового года в Киеве прошел традиционный забег Санта-Каусов. Фото: УНИАН
30 декабря 2016, 15:37
В честь грядущего года Огненного Петуха в городском округе Тайюань установили гигантскую скульптуру птицы с прической избранного президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
30 декабря 2016, 14:00
Густой туман растворил в себе Лондон. Фото: REUTERS
30 декабря 2016, 12:29
В Перу полицейские уничтожили целый арсенал нелегальных фейерверков на безлюдном полигоне. Фото: REUTERS
29 декабря 2016, 13:57
В Пекине выложили ветряными вертушками поле с пожеланием счастья и удачи. Фото Reuters
28 декабря 2016, 13:00
Артисты "Золотого цирка" выступили перед Папой Римским в зале аудиенций Павла VI в Ватикане. Фото: REUTERS
28 декабря 2016, 10:27
Сотрудники харбинского полярного аквариума в Китае устроили для пингвинов покатушки с ледяной горки. Фото: Zuma/ТАSS
27 декабря 2016, 14:00
Из-за масштабных дождей в Австралии скала Улуру превратилась в водопад. Фото: REUTERS
27 декабря 2016, 10:00
Спасатели вытащили из воды часть фюзеляжа российского авиалайнера Ту-154 в Черном море. Фото Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 декабря 2016, 17:00
В центре Праги состоялся традиционный рождественский заплыв «моржей». Акция состоялась уже в 70 раз. Фото: REUTERS
26 декабря 2016, 15:00
Члены ансамбля "Призма" в трико принимают участие в фестивале еврейского праздника Хануки в Иерусалиме. Фото: REUTERS
26 декабря 2016, 10:00
В России несут цветы к берегу моря, где разбился самолет. Фото: REUTERS
25 декабря 2016, 15:18
Астронавт Пегги Уитсон празднует на борту Международной космической станции. Фото NASA
23 декабря 2016, 10:00
В китайском городе Харбин на выставке скульптур из снега соорудили снеговика-гиганта, его высота составляет 34 метра. Для возведения скульптуры потребовалось 20 тысяч кубометров снега. Фото: cq.people.com.cn