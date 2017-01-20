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Читай свежий номер 20 Января № 2628
Новость часа: вчера, 20:23 Жебривский представил план "мирной деоккупации Донбасса" 5
Как не дать раскручивать себя на деньги
Как не дать раскручивать себя на деньги
Мой друг - вампир. 231

Новости

дня
вчера, 21:50
Акция против Трампа добралась до Антарктиды [фото]3
вчера, 21:21
Останки Александра Олеся привезут в Украину на следующей неделе 2
вчера, 21:08
"Днепр" уже побеждает на сборах
вчера, 20:43
Селезнев забил дебютный мяч за "Карабюкспор" [Видео]
вчера, 20:41
В Мариуполе военные попали в аварию, один солдат погиб [фото]1
вчера, 20:23
Жебривский представил план "мирной деоккупации Донбасса" 5
вчера, 19:50
Ле Пен: Brexit вызовет эффект домино по всему Евросоюзу
вчера, 19:08
Выживший футболист "Шапекоэнсе": "Каждую ночь я вижу своих одноклубников"
вчера, 18:45
Посол Украины Чалый заявил, что встретился с Дональдом Трампом 10
вчера, 18:26
На акцию против Трампа в Вашингтоне вышли тысячи человек [фото]5
вчера, 17:46
Астролог Надежда Кологривова предсказала покушение на Порошенко 5
вчера, 17:41
Житель Николаева трое суток избивал и пытал свою бывшую [фото]
вчера, 17:07
Хомутынник во время визита в США встретился с влиятельными американскими политиками 3
вчера, 17:03
В Одессе начался пожар на рынке "Привоз" [фото, видео]
вчера, 16:49
Торнадо в США: разрушены дома, погибли четыре человека [фото]1
вчера, 16:34
В Черкасской области два человека утонили в канализационной яме 1
вчера, 16:09
Прокуратура расследует отравление детей в Житомире
вчера, 15:39
Саакашвили наблюдал за инаугурацией Трампа из кустов 7
вчера, 15:12
Ле Пен назвала миграционную политику Меркель катастрофой 1
вчера, 14:41
Стало известно имя адвоката, которого ночью убили в Киеве
вчера, 14:31
Грицак: СБУ предотвратила покушение на народного депутата 11
вчера, 14:26
В Херсонской области на пожаре погибли три человека [фото]
вчера, 14:00
14 житомирских школьников отравились котлетами 1
вчера, 13:45
Ющенко нарисовал свой план экономического развития Украины [фото]17
вчера, 13:22
Рубан: "Это я организовал встречу Савченко с Плотницким и Захарченко"
вчера, 13:02
В Донбассе погиб один украинский военный 1
вчера, 12:48
Трамп в Белом доме: заменил ковер и вернул бюст Черчилля
вчера, 12:24
"ESPN" отстранил комментатора, который сравнил Винус Уильямс с гориллой
вчера, 12:02
Турецкий парламент существенно расширил полномочия Эрдогана
вчера, 11:40
В Киеве застрелили адвоката 1
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Политика

Новости политики
вчера, 21:50
Акция против Трампа добралась до Антарктиды [фото]3
вчера, 20:23
Жебривский представил план "мирной деоккупации Донбасса" 5
вчера, 19:50
Ле Пен: Brexit вызовет эффект домино по всему Евросоюзу
вчера, 18:45
Посол Украины Чалый заявил, что встретился с Дональдом Трампом 10
вчера, 18:26
На акцию против Трампа в Вашингтоне вышли тысячи человек [фото]5
вчера, 17:07
Хомутынник во время визита в США встретился с влиятельными американскими политиками 3
вчера, 15:12
Ле Пен назвала миграционную политику Меркель катастрофой 1
вчера, 13:22
Рубан: "Это я организовал встречу Савченко с Плотницким и Захарченко"
вчера, 12:48
Трамп в Белом доме: заменил ковер и вернул бюст Черчилля
вчера, 12:02
Турецкий парламент существенно расширил полномочия Эрдогана
вчера, 10:04
СМИ сравнили инаугурацию Трампа и Обамы [фото]1
вчера, 10:00
В Южной Корее арестована министр культуры
вчера, 09:40
Стала известна программа новой администрации США 1
вчера, 09:27
Бал в честь инаугурации Дональда Трампа: фоторепортаж
вчера, 09:11
Дональд Трамп устроил овацию Хиллари Клинтон [видео]
вчера, 08:55
Мелания Трамп выбрала для бала наряд французского дизайнера [фото, видео]
вчера, 08:50
Прощальные фото Барака Обамы, как президента США
вчера, 08:05
Сенат утвердил "Бешенного пса" на должность главы Пентагона
20 января, 23:00
Экс-президент Гамбии согласился покинуть свой пост
20 января, 22:00
Первые решения Трампа: Стена с Мексикой, новые рабочие места и сильная армия
20 января, 21:57
На инаугурации Трампа Бушу пришлось "бороться" с дождевиком [фото]
20 января, 21:10
Инаугурационная речь Дональда Трампа: "Время пустой болтовни закончилось" [полный текст, видео]7
20 января, 19:55
Порошенко поздравил Трампа 4
20 января, 19:17
В Кремле прокомментировали закрытие фабрики "Рошен" в Липецке 2
20 января, 19:04
Мелания Трамп повторила образ Жаклин Кеннеди на инаугурации [фото]
20 января, 18:57
В Вашингтоне поймали протестующих против Дональда Трампа [фото, видео]1
20 января, 18:49
Администрация Барака Обамы написала прощальный твит
20 января, 18:20
Клинтон на инаугурацию Трампа облачилась в белое [фото]1
20 января, 18:09
Инаугурации Дональда Трампа: фоторепортаж
20 января, 18:01
Усенко-Черной подарили подарок за полмиллиона гривен 1
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фото дня
вчера, 09:12 Первый танец президента США Дональда Трампа с первой леди Меланией Трамп на балу в честь инаугурации. Фото: REUTERS
20 января, 18:54 Прощальная фотографии Барака Обамы, как президента США. Фото: twitter.com/WhiteHouse
20 января, 17:30 Перед входом в Капитолий, где через пару часов зачитает присягу президента США Дональд Трамп, собралось несколько тысяч журналистов. Фото: REUTERS
20 января, 10:15 Жительница Германии украсила свой сад снежной карикатурной скульптурой в виде новоизбранного президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
19 января, 15:34 Крещенские купания в Киеве с высоты птичьего полета. Фото: Александр Гончаров/facebook.com/vnebo.com.ua
19 января, 12:00 19 декабря православные христиане отмечают Крещение Господне. Фото: Павел Дацковский
19 января, 10:08 В Одессе замерз весь военный флот Украины. Порт сковало льдом вместе с кораблями. Фото: dumskaya.net
18 января, 17:06 Ко дню инаугурации президента Соединенных Штатов в музее мадам Тюссо в Лондоне презентовали восковую копию новоизбранного 45-го президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
18 января, 12:48 Старейшая в мире панда отпраздновала свое 37-летие. На день рождения сотрудники зоопарка устроили для своей любимицы настоящий праздник с тортом и подарками. Фото: REUTERS
18 января, 10:39 В американском зоопарке умерла старейшая в мире горилла по прозвищу Коло. На момент смерти ей было 60 лет. Фото: REUTERS
17 января, 13:51 В аэропорту "Борисполь" торжественно встретили 100-миллионного пассажира. Ими стали Елена Бойко и Виталий Лозовский. Фото: УНИАН
17 января, 10:55 Киев окутал густой смог. Фото: instagram.com/goldrush.ua
16 января, 15:58 Астронавт Томас Пэскует показал головокружительный вид из космоса. Космолетчик запечатлел свисающие ноги в открытом космосе на высоте 400 километров над землей. Фото: instagram.com/thom_astro
16 января, 12:18 Прощальный снимок главного фотографа Барака Обамы Пита Соузы. На нем фотограф запечатлел заснеженный Белый дом. Фото: instagram.com/petesouza
16 января, 10:20 Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Фото: president.gov.ua
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Происшествия

Чрезвычайные новости
вчера, 20:41
В Мариуполе военные попали в аварию, один солдат погиб [фото]1
вчера, 17:41
Житель Николаева трое суток избивал и пытал свою бывшую [фото]
вчера, 16:49
Торнадо в США: разрушены дома, погибли четыре человека [фото]1
вчера, 16:34
В Черкасской области два человека утонили в канализационной яме 1
вчера, 16:09
Прокуратура расследует отравление детей в Житомире
вчера, 14:41
Стало известно имя адвоката, которого ночью убили в Киеве
вчера, 14:26
В Херсонской области на пожаре погибли три человека [фото]
вчера, 14:00
14 житомирских школьников отравились котлетами 1
вчера, 13:02
В Донбассе погиб один украинский военный 1
вчера, 11:17
В Житомире 13 детей попали в больницу с отравлением
вчера, 10:46
Во Львовской области горел храм XIX века [фото, видео]
вчера, 09:55
В Италии 16 детей погибли, оказавшись заблокированными в горящем автобусе [фото]1
вчера, 08:33
В Пакистане произошел взрыв на овощном рынке, 20 человек погибли
20 января, 23:53
Смерть зрителя на гонках в Монте-Карло попала на видео [видео]
20 января, 23:40
В Стамбуле из гранатомета обстреляли еще одно здание
20 января, 22:40
В России школьник взорвал квартиру, делая уроки по химии 1
20 января, 21:46
В Стамбуле из гранатомета обстреляли здание Управления безопасности [видео]
20 января, 21:05
В Николаевской области погиб солдат-срочник
20 января, 20:31
В Киеве на глазах у детей зарезали молодую женщину
20 января, 19:30
В Ровенской области маршрутка с пассажирами вылетела в кювет [фото, видео]
20 января, 18:27
В полтавскую больницу подбросили младенца с пакетом игрушек [фото]
20 января, 17:50
На Донбассе обстреляли пассажирский автобус: есть пострадавшие [видео]2
00:01
Директор клиники, в которой появился ребенок "от трех родителей": Малышка похожа на папу
вчера, 17:02
В Олевске за день "отмывают" миллион "янтарных" долларов 1
вчера, 13:02
"Ночной демон" из Днепропетровска: маньяк, который ловил сам себя 2
20 января, 16:11
В Калифорнии полицейские застрелили слепого с ножом [видео]
20 января, 14:59
В киевском кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые 1
20 января, 13:15
В Турции три депутата парламента попали в больницу после драки
20 января, 13:47
Во Львове несовершеннолетний парень таксовал пьяным
20 января, 13:30
В Италии под руинами отеля нашли шестерых выживших
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Видео
Международная политика
Первый танец на балу в честь инаугурации Дональда Трампа
Другие видеоролики
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Экономика

Новости экономики
00:02
Как не дать раскручивать себя на деньги
20 января, 12:02
Глава Фонда соцстрахования: В Службу занятости люди идут и за деньгами, и за психологической помощью
20 января, 11:25
Рост минималки увеличит количество безработных 1
20 января, 11:12
На какую минимальную выплату может рассчитывать украинский безработный 5
20 января, 11:02
Система социального страхования фактически не работает
20 января, 10:45
На выплаты безработным в этом году уйдет 8 млрд. грн
20 января, 08:58
Аналитики Bloomberg дали прогноз по курсу гривны 5
19 января, 19:48
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19 января, 17:56
Глава МВФ высоко оценила украинские реформы 7
19 января, 17:00
Доллар весной может подешеветь до 26 гривен 2
18 января, 20:35
Посол: товарооборот между Украиной и Турцией ежегодно снижается на 20-25 процентов 3
18 января, 17:39
В Лондон прибыл первый поезд из Китая 8
18 января, 14:50
Эксперт: Украина превратилась в рай для "зицпредседателей Фунтов" 3
18 января, 13:35
Эксперт: Большинство украинцев смогут претендовать на 30% от минимальной пенсии 9
18 января, 10:12
За две недели января "самоликвидировались" 68 тысяч предпринимателей 5
18 января, 08:54
"Приват" сокращает подразделения 1
17 января, 17:20
Проезд в маршрутках могут поднять до 10 гривен: "Водители – хамы, в салонах – грибок. За что платить больше?" 4
17 января, 15:15
Владелец сети "ПУД" может попасть под санкции в США
17 января, 14:57
Порошенко ждет новый транш от МВФ в феврале 5
17 января, 14:21
Финансовый партнер Пенсионного фонда – паперть. Украинские реформы в анекдотах
17 января, 13:26
Соцсети о новых требованиях МВФ: украинцы должны постепенно прекратить есть 3
17 января, 10:57
Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой [рейтинг]2
16 января, 22:04
Новые требования МВФ: на пенсию в 63 года и отмена "упрощенки" 8
16 января, 20:01
Половина богатств земли принадлежит восьми толстосумам 2
16 января, 13:34
Пенсионная реформа: работать придется дольше, а страховой стаж можно будет докупить 6
16 января, 11:52
Украина собрала рекордный за четверть века урожай зерна 2
15 января, 16:38
Месяц после национализации ПриватБанка: проблемы с карточками и пониженные ставки 3
15 января, 15:07
На командировки Климкина из украинского бюджета потратили миллион гривен 8
14 января, 09:35
Разработанный "Азовом" танк Тирекс получил патент 31
15 января, 00:02
Пророчества Ротшильдов снова сбылись 11
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Вопрос дня
Что ждет Америку и мир после инаугурации Дональда Трампа?
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Общество

Новости общества
вчера, 21:21
Останки Александра Олеся привезут в Украину на следующей неделе 2
вчера, 17:46
Астролог Надежда Кологривова предсказала покушение на Порошенко 5
вчера, 11:44
Астролог Сергей Логинов о будущем Украины в 2017 году: грядет великая перестройка 3
вчера, 11:04
Лутковская: "Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно" 12
20 января, 19:34
Двадцать три умилительные панды поздравили китайцев с Новым годом [фото]
20 января, 19:20
Найден еще один снимок Шопена
20 января, 18:30
Как компрометируют неугодных кандидатов на должность руководителя одесского управления НАБУ
20 января, 18:29
На День соборности движение в центре Киева будет ограничено [карта]3
00:02
Как киевский Дом моделей "Крещатик" Мексику покорил
вчера, 15:02
Первый замороженный человек уже полвека хранится в "холодильнике" 2
вчера, 14:02
Как влияет на судьбу день недели, в который вы появились на свет
вчера, 00:02
Считать калории не имеет смысла
20 января, 15:32
В Бердянском зоопарке родилась любознательная лама [фото, видео]
20 января, 14:36
Какие анекдоты о СССР придумывали в ЦРУ 3
20 января, 14:31
В воскресенье, 22 января, ночью морозы, а днем тепло
20 января, 13:57
Экстрасенс Сурен Джулакян сделал предсказание на 2017 год 1
20 января, 13:20
Советы звезды "Битвы экстрасенсов", как привлечь удачу в 2017 году
20 января, 12:30
Как живут люди в самом холодном месте на планете
20 января, 12:28
Ровенчанин пожаловался на священников, которые слишком громко молятся ночью
20 января, 11:51
Ясновидящая Вера Лион предсказала будущее Украины и России в 2017 году [видео]3
20 января, 11:34
Завтра, 21 января, потеплеет
20 января, 10:17
НАСА опубликовало видео путешествия на Плутон [видео]
20 января, 09:49
Через несколько сотен лет произойдет потоп 1
20 января, 09:41
Сегодня днем, 20 января, в Украине до 7 мороза
20 января, 09:13
Новогодние праздники вредны для мозга
20 января, 08:35
На Крещение одесские моржи побили рекорд Украины [видео]
20 января, 07:59
5 главных новостей ушедшего дня
20 января, 07:20
За год китайцев стало больше на восемь миллионов 1
19 января, 20:06
В Индии слонов переодели в пижамы, чтоб не мерзли [фото]1
19 января, 19:34
Коллектив полиграфкомбината "Украина" выступил против назначения на пост и. о. директора экс-руководителя ЕДАПСа 1
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
вчера, 09:27
Надежда Мейхер откровенно рассказала о своей болезни
20 января, 20:47
Пятый сезон сериала "Карточный домик" выйдет в мае [видео]
20 января, 19:52
Девушка Никиты Преснякова похудела до анорексичного состояния [фото]
20 января, 19:28
Сына Бекхэма и дочь Лайонела Ричи Софию застукали вместе
20 января, 16:31
Потап покрасил бороду
20 января, 16:08
Пост Франки Соццани в итальянском VOGUE занял мужчина
20 января, 14:51
Вера Брежнева отдыхает в Таиланде за 15 тысяч гривен в сутки [фото]
20 января, 12:37
Нацсовет проверит СТБ и узнает, кого уволили после скандала с "Битвой экстрасенсов"
20 января, 12:16
Отпуск продолжается: Вика из "НеАнгелов" с новым женихом и Лобода без косметики [фото]
20 января, 06:52
В Бразилии арестовали подозреваемых в сожжении исполнительницы "Ламбады" 1
19 января, 20:21
Секс-скандал Клинтона и Левински ляжет в основу сериала
19 января, 18:02
Виталий Козловский искупался в проруби и показал кубики пресса [фото]2
19 января, 17:46
Группа ManSound: "Однажды мы играли в малюсенькой комнатушке вместе с "Песнярами" [фото, видео]
19 января, 17:39
СБУ сняла с Наташи Королевой статус персоны нон-грата, но может вернуть его снова
19 января, 17:12
Ольга Бузова спровоцировала театральный скандал
19 января, 17:05
В Бразилии нашли обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада" [видео]
19 января, 16:54
Финалисты "Х-фактора" DETACH отмерили дистанцию до Евровидения 2017
19 января, 16:28
Фанаты презентовали ролик о "Евровидении" и назвали Крым нашей семьей [видео]
19 января, 16:05
Дочь Меладзе вышла замуж 1
19 января, 15:46
Нацсовет оштрафовал радиостанцию из-за рэпа об РФ
19 января, 15:46
Победитель "Голоса страны" на Крещение подарил голос Чертику [фото, видео]
19 января, 15:41
Из-за "Киевского торта" Анита Цой не влазит в концертные платья [фото]
19 января, 15:28
Егор Кончаловский: "Мы с Любой расстались несколько лет назад"
19 января, 15:22
Дочки Веры Брежневой вышли в свет без мамы [фото]
19 января, 14:55
У Дженнифер Лопес порвалось платье на премии People's Choice [фото, видео]1
19 января, 14:20
Джордж Клуни прилетел на форум в Давосе с беременной супругой [фото]
19 января, 14:02
Наташа Королева прилетела в Киев на похороны бабушки
19 января, 13:42
Светлана Ходченкова стерла комментарии поклонников о ее "анорексии" [фото]
19 января, 13:29
Вашу Тину Кароль и тут, и там показывают: у певицы появился live-канал на YouTube [фото]
19 января, 13:23
СТБ - о решении Нацсовета: "Надеемся, результат проверки исключит спекуляции"
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Спорт

Новости спорта
вчера, 21:08
"Днепр" уже побеждает на сборах
вчера, 19:08
Выживший футболист "Шапекоэнсе": "Каждую ночь я вижу своих одноклубников"
вчера, 12:24
"ESPN" отстранил комментатора, который сравнил Винус Уильямс с гориллой
вчера, 10:24
Андрей Несмачный: "Мир Сатаны использовал меня и выжал, как лимон" [видео]2
19 января, 15:15
Андрей Воронин возглавил клуб седьмой лиги в Германии 1
19 января, 13:59
Министр спорта просит украинцев помочь харьковскому шашисту материально 2
19 января, 11:40
"Динамо" договорилось о трансфере защитника сборной Венгрии
19 января, 10:33
"Днепр" продал полузащитника в турецкий "Карабюкспор"
18 января, 20:06
Караваев забил дебютный мяч за "Фенербахче" в официальных матчах [Видео]
18 января, 19:21
Защитник "Шахтера" перенес операцию в Испании
18 января, 15:49
Майк Тайсон стал рэпером [Видео]
18 января, 14:49
Киевское "Динамо" подпишет полузащитника сборной Швеции
18 января, 12:57
"Шахтер" продлил контракт с Василием Кобиным
17 января, 21:03
Директор стадиона "Металлист": "Договор с "Шахтером" еще не подписан, газон - в состоянии сна"
17 января, 19:40
Роналду теперь не самый дорогой
17 января, 14:31
"Шахтер" купил Густаво Бланко Лещука за 200 тысяч евро
17 января, 14:24
Украинец Марко Девич переходит в "Ростов"
17 января, 13:08
10 самых известных девушек-качков [фото, видео]1
16 января, 21:03
75-летие Мохаммеда Али будут отмечать 75 часов [фото]
16 января, 19:31
Промоутер Александра Усика: "Саша переезжать в Америку не собирается" 1
16 января, 14:52
Неймар - самый дорогой игрок мира, Роналду - лишь 7-й в рейтинге 1
16 января, 10:25
Australian Open-2017. Свитолина во втором круге, Марченко уступил первой ракетке мира [Видео]
16 января, 10:13
В память о Жаботинском в Запорожье переименовали улицу и установят памятник [фото]
16 января, 09:41
На первый сбор "Динамо" Ребров берет 29 игроков
16 января, 00:02
Лучшая легкоатлетка Украины: "Абрамович - красивая фамилия, но я остаюсь Земляк"
15 января, 22:41
Евгений Макаренко покинул "Динамо"
15 января, 22:17
Артем Кравец забил пятый гол в чемпионате Испании [Видео]
15 января, 20:36
Белорус Леонид Кучук возглавил "Сталь" из Каменского
15 января, 21:03
Реформа ФИФА: золотой миллиард
15 января, 19:52
Ярмоленко: "Чемпионат России выше уровнем, чем УПЛ, но туда я точно не поеду"
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Киев

Новости Киева
20 января, 14:56
"Киевэнерго" обвинил в космических платежках за отопление киевлян и законы 1
20 января, 14:19
В киевском детском саду отравились дети
19 января, 18:31
Как в Киеве прошли крещенские купания: фоторепортаж
18 января, 23:35
Союз архитекторов Украины призвал остановить строительство Театра на Подоле
18 января, 17:14
В Киеве со стрельбой ограбили почту 3
17 января, 21:01
Пантелеев: за последние полтора года в столице установлено 57 индивидуальных тепловых пунктов
17 января, 16:19
Туман в Киеве показали с необычного ракурса [фото]1
17 января, 14:21
Фотограф показал, как выглядит Киев сквозь пелену тумана
17 января, 13:04
Эколог: Причиной смога в Киеве может быть Трипольская ТЭС [фото]4
17 января, 11:08
Киевская СЭС разрешила детям идти в школу несмотря на смог
17 января, 10:57
Главный санврач Киева: "По всему городу в воздухе есть превышение сернистого ангидрида" 5
17 января, 10:31
МЧС: Самая сложная ситуация с туманом над Киевским морем [фото]
17 января, 10:14
Пожарные: в Киеве не пожар, а метеорологическая дымка
17 января, 07:58
Киев окутал густой смог [фото]1
17 января, 06:24
Киевлянам предложили креститься в бассейне спортклуба Порошенко 3
16 января, 20:12
Для тех, кто не успел: главную елку страны показали с необычного ракурса [видео]
16 января, 16:29
Под видом девушки к парню на свидание пришли гопники
15 января, 20:16
Раненая собака сама пришла в травмпункт
13 января, 17:42
Киевские школы сдали в аренду торговцам сладостями? [фото]2
13 января, 11:34
"Киевэнерго" попросило не платить по новым платежкам 1
13 января, 11:32
В Киеве грабители избили и забрали у курьера пиццу 3
13 января, 08:05
В Киеве девушка тяжело травмировалась, упав на заснеженной лестнице [фото]1
12 января, 17:21
Где в Киеве сдать новогоднюю елку 1
12 января, 14:04
Зоологи: "В Киеве снегири? Значит, не всех еще выловили" [фото]6
12 января, 13:58
В Киеве воры под видом колядников ограбили квартиру [фото]1
12 января, 12:55
КГГА намерена вернуть единую квитанцию для оплаты коммуналки
12 января, 12:32
В Киев прилетели снегири: фото
12 января, 12:05
Киевляне начали зарабатывать на снеге 1
12 января, 11:42
Проследить за уборкой снега в Киеве можно онлайн [фото]
11 января, 16:01
В Киеве мужчина порезал себе руки у остановки транспорта
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