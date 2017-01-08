13:19
На улицах Львова вертепы ходили несколько дней, иногда это выглядело устрашающе. Фото УНИАН
вчера, 13:09
Стамбул завалило снегом. Фото: Reuters
7 января, 12:05
Болгарские мужчины прыгают, чтобы поймать деревянное распятие во время празднования Крещения в Софии. Фото: Reuters
6 января, 15:47
Подготовка к Рождеству. Участники торжеств по случаю вынесения и установки Рождественского Дидуха во Львове. Фото УНИАН
6 января, 12:34
Пожарные показывают свои таланты на шестах. Организация пожарных в Токио демонстрирует праздничное выступление на шестах из бамбука. Фото: Reuters
5 января, 16:21
Ухудшение погоды на Закарпатье. Сотрудники МЧС помогают буксующему транспорту на дороге. Прогноз погоды обещает ухудшение ситуации. Фото УНИАН
5 января, 14:15
Тина Кароль с концертом в Львове. Фото УНИАН
4 января, 11:00
В Калифорнии состоялся ежегодный Парад Роз. В рамках мероприятия по улицам города красочным шествием проехались огромные платформы украшенные цветами. В этом году парад провели в 128 раз. Фото: REUTERS
3 января, 12:00
В Киеве выпал первый снег в 2017 году. Фото: ВК Сергей Куць
3 января, 10:52
Пекин утонул в густом смоге. В городе действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Фото: REUTERS
2 января, 15:27
Жители села Горбова Черновицкой области отметили праздник Маланки. Фото: УНИАН
2 января, 10:00
Группа храбрых энтузиастов приняли участие в новогоднем костюмированном заплыве в водах Атлантического океана. Фото: REUTERS
1 января, 20:00
В Киеве прошло факельное шествие, приуроченное к 108-й годовщине со дня рождения основателя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Фото: Оскар ЯНСОНС
1 января, 12:00
В новогоднюю ночь Триумфальную арку в центре Парижа осветили прожекторами. Наблюдать за фееричным шоу собралось более миллиона человек.
1 января, 08:00
С Новым 2017 годом!!! Фото: УНИАН