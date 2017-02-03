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Читай свежий номер 3 Февраля № 2638
Новость часа: 21:56 В Черниговской области пограничники голыми руками защитили человека от волка
В сети высмеяли философский пост Авакова про параллельную реальность
В сети высмеяли философский пост Авакова про "параллельную реальность"
Министр внутренних дел Украины опубликовал свои размышления на тему популизма во власти, чем вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. 2833 7

Новости

дня
21:56
В Черниговской области пограничники голыми руками защитили человека от волка
21:28
3 шага для роста экономики 1
21:28
Ле Пен пообещала в случае победы выдворить из Франции всех осужденных иностранцев
20:59
Соцсети: на Драгобрате сгорел дом верховного судьи [фото]
20:34
Авдеевка оживает: есть газ, тепло и вода
20:26
Ляшко заявил, что на полицейского в Бахмуте напал Парасюк 8
19:47
В Японии новый тренд - пеленать взрослых
19:30
Кличко рассказал о своем семейном прозвище и сыграл на гитаре [видео]
18:58
На Луне сфотографировали гигантский корабль инопланетян?
18:54
Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон: Хочу думать, что я приняла эстафету от Ким Бейсингер из "9 1/2 недель"
19:01
Австралийки в Харькове попросили приставить к ним двух охранников
18:38
Нардеп Арьев извинился за критику Тимошенко: "Возможно, вчера я был слишком резким" 3
18:33
Месси и Роналду посоревнуются в свадьбах
17:45
В Днепре пьяный полицейский "прокатил" человека на капоте машины [видео]2
17:44
Мама Веры Брежневой рассказала, как ее дочь отпраздновала 35-летие 4
17:25
В Бахмуте народный депутат побил полицейского 3
16:58
Стала известна стоимость билетов на "Евровидение 2017" 5
16:57
В Нацбанке прокомментировали задержание на взятке директора департамента
16:25
В Авдеевке отремонтировали ЛЭП 2
15:58
Украинская разведка: после боев с ВСУ в больницы Донецка попали 380 "ДНР"-овцев 20
15:45
В Запорожской области обиженный стажер "заминировал" АТБ
15:15
В Днепре поймали черноморского мигранта
14:58
В Украину идут 20-ти градусные морозы 5
14:45
Хитом интернета стал суперприем киргизского кикбоксера [видео]
14:17
40 лет назад не стало Уильяма Берроуза: знаменитые цитаты автора "Джанки"
13:15
Трамп примет участие в саммите Большой семерки 13
12:58
В Бангладеш живет уникальная "девочка-дерево" [видео]3
12:25
Участники "Евровидения 2017" от Беларуси перевели песню Джамалы "1944" на родной язык [видео]3
12:13
Свитолина выиграла турнир на Тайване
11:52
На Львовщине школьник пробил сердце арматурой, перепрыгивая через забор 1
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Политика

Новости политики
21:28
Ле Пен пообещала в случае победы выдворить из Франции всех осужденных иностранцев
18:38
Нардеп Арьев извинился за критику Тимошенко: "Возможно, вчера я был слишком резким" 3
13:58
В сети высмеяли философский пост Авакова про "параллельную реальность" 7
13:15
Трамп примет участие в саммите Большой семерки 13
09:24
В Конгресс США внесли законопроект в поддержку Украины 3
вчера, 20:11
Вооруженные силы Греции привели в боевую готовность из-за Турции
вчера, 18:58
Россия отказалась выдавать Украине бывших "беркутовцев" 16
вчера, 18:07
Апелляционный суд освободил из-под ареста бывшего "беркутовца"
вчера, 17:42
Жители Лондона вышли на акцию протеста против приезда Трампа [фото]
вчера, 17:16
Трамп: "Решение судьи, который отменил миграционный указ, смехотворно" 3
вчера, 16:58
Авиакомпании возобновили перевозки мусульман в США
вчера, 15:39
Советник министра: блокада заморозит конфликт на долгие годы [видео]1
вчера, 15:35
Япония и США провели совместные военные учения
вчера, 12:24
Миграционный указ Трампа приостановлен, мусульманам разрешили въезд
вчера, 11:38
Жебривский: "В Авдеевке полным ходом идут восстановительные работы" 1
вчера, 10:51
Иран продемонстрировал свое "презрение к санкциям" США
вчера, 10:00
Гройсман составил рейтинг самых комфортных городов Украины 2
вчера, 09:38
Белый дом анонсировал разговор Трампа и Порошенко 7
вчера, 00:40
Семь часов с Лукашенко: о чем говорил лидер Беларуси так долго [видео]4
3 февраля, 23:50
Суд продлил арест Штепы
3 февраля, 23:30
Иран ввел ответные санкции против США
3 февраля, 22:55
СМИ: дочь Трампа не дала отцу подписать указ "дискриминирующий" геев
3 февраля, 22:53
США полностью пересмотрят свои отношения с Кубой
3 февраля, 21:54
Порошенко поздравил Эрдогана с 25-й годовщиной дипломатических отношений 2
3 февраля, 21:35
По данным соцопросов, новым президентом Франции станет Макрон
3 февраля, 21:15
МИД Литвы: ситуация в Донбассе вернулась к уровню 2014 года 7
3 февраля, 20:29
Порошенко уволил чиновника, на которого "сорвался" в Одессе 6
3 февраля, 20:18
В Сирии дважды обстреляли посольство России
3 февраля, 20:03
Соцсети: у депутата от БПП Третьякова нашли незадекларированное имущество в Израиле
3 февраля, 19:38
Новинский призвал Порошенко проявить политическую волю и остановить войну
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фото дня
13:06 На лед в Ужгороде приходит смотреть весь город. Фото: УНИАН
вчера, 13:19 Космический телескоп Hubble смог сделать снимок бриллиантовой "звездной смерти", которая находится в туманности "Тухлое яйцо". Фотография опубликована на официальном сайте агентства NASA.
3 февраля, 11:15 Штаб АТО подтвердил информацию ОБСЕ, что в Авдеевку зашли танки ВСУ. Однако они не участвуют в боях, а находятся в оперативном резерве на случай прорыва обороны. Фото: REUTERS
2 февраля, 15:45 Сурок Тимка Второй предсказал весну через шесть недель, а также безвизовый режим для Украины в 2017 году. Фото: Константин БУНОВСКИЙ
2 февраля, 11:43 250 тысяч человек вышли на акцию протеста в Румынии против планов правительства смягчить наказания за коррупцию. Фото: twitter.com/paul2ivan
1 февраля, 14:26 Фотограф запечатлел скованное льдами Черное море у берегов Одессы. Фото: Максим ВОЙТЕНКО
1 февраля, 10:40 В Аргентине почти 2 тысячи человек установили новый мировой рекорд по количеству людей, плавающих взявшись за руки. Рекорд был установлен на озере Эпекуэн во время фестиваля теплового туризма. Фото: REUTERS
31 января, 12:22 Мэр Стокгольма Карин Ваннгорд вручила мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
31 января, 11:00 В Китае проходят праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года, которые начались 28 января и продлятся до 11 февраля. Фото: REUTERS
30 января, 18:19 В испанском селе Итурен начались костюмированные представления по случаю праздника встречи весны – Joaldunak. Чтобы отогнать злых духов и пробудить предстоящую весну, горожане переодеваются в костюмы химер и чудовищ для театральных постановок на карнавале. Фото: REUTERS
30 января, 10:00 Мисс Вселенной-2016 стала 24-летняя француженка Эйрис Миттенер. Фото: REUTERS
28 января, 13:23 Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48 Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29 Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49 В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
Фотогалереи
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Происшествия

Чрезвычайные новости
21:56
В Черниговской области пограничники голыми руками защитили человека от волка
20:59
Соцсети: на Драгобрате сгорел дом верховного судьи [фото]
20:26
Ляшко заявил, что на полицейского в Бахмуте напал Парасюк 8
17:45
В Днепре пьяный полицейский "прокатил" человека на капоте машины [видео]2
17:25
В Бахмуте народный депутат побил полицейского 3
16:57
В Нацбанке прокомментировали задержание на взятке директора департамента
15:58
Украинская разведка: после боев с ВСУ в больницы Донецка попали 380 "ДНР"-овцев 20
15:45
В Запорожской области обиженный стажер "заминировал" АТБ
11:52
На Львовщине школьник пробил сердце арматурой, перепрыгивая через забор 1
11:41
В Китае появилась "кровавая" река [фото]1
11:17
Из Авдеевки эвакуировали 266 человек 2
10:45
На Днепропетровщине попрощаются с погибшей в АТО женщиной-медиком 13
09:58
Неизвестные подняли над Донецком флаг Украины [видео]14
08:48
Соцсети: в Ужгороде таксисты избили молодую пару [фото]2
08:33
Британский фотограф рассказал подробности своего ранения в Авдеевке 4
15:02
Расследование международной аферы: средство для омоложения "черную кровь" продавали по цене миллион долларов за грамм
вчера, 21:50
Во Львове поймали на взятке двух пограничников [фото, видео]
вчера, 19:24
Штаб АТО заявил об очередном штурме своих позиций 7
вчера, 16:29
В Авдеевке приостановили восстановительные работы из-за новых обстрелов 1
вчера, 16:12
В Колумбии задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в 30 убийствах
вчера, 15:10
В Альпах группу лыжников накрыла лавина
вчера, 14:49
СБУ поймала админа группы "Вконтакте" [фото, видео]13
вчера, 14:29
В Австрии на свадьбе задержали 22 чеченцев с оружием
вчера, 13:38
Суд арестовал сотрудника Нацбанка, которого поймали на взятке
вчера, 12:09
Украинского военного поймали на торговле боеприпасами 5
вчера, 10:16
Аброськин показал последствия ночного обстрела Авдеевки [фото]1
вчера, 08:10
Ночью обстреляли Сартану: снаряды попали в дом семьи с тремя детьми [фото]6
3 февраля, 21:59
В Украине запретили лосиную охоту на четверть века 1
3 февраля, 20:59
Опубликовано видео извлечения живого таракана из головы пациентки [видео]
3 февраля, 19:55
СБУ опубликовала разговор Пургина о запуске "Градов" из Донецка [видео]8
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Жизнь
Ледяную карусель в Запорожье показали с высоты птичьего полета
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Экономика

Новости экономики
вчера, 10:03
Гонтарева: повышение минималки не приведет к росту безработицы 4
3 февраля, 20:48
ФГИ назвал предприятия, которые собираются приватизировать в 2017 году
3 февраля, 15:46
Burisma Group намерена инвестировать более 3 млрд грн и пробурить 20 новых скважин
3 февраля, 15:39
Одесский НПЗ пожаловался на убытки 1
3 февраля, 10:02
"Тем, кто получал зарплаты в конвертах, рассчитывать на пенсию неразумно" [видео]7
2 февраля, 18:50
В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен 1
2 февраля, 15:12
Социологи определили, куда украинцы едут на заработки 6
2 февраля, 12:41
Ковпашко: Покупка страхового стажа – это, прежде всего, возможность выбора для украинцев [видео]1
2 февраля, 12:23
Как будут меняться пенсии в 2017 году 2
2 февраля, 12:21
Повышение пенсионного возраста: Розенко и Рева "запутались в показаниях" 1
2 февраля, 13:02
Доллар пошел вниз. Время покупать? 1
2 февраля, 11:13
Гонтарева заявила, что Коломойский еще не начал погашать свои кредиты, взятые в "Привате"
1 февраля, 20:41
В Украине в 1,5 раза подешевели бананы 4
1 февраля, 19:48
Пенсионный фонд получил на миллиард гривен больше, чем в прошлом году 3
1 февраля, 20:07
Украина заняла первое место в Европе по экспорту орехов 1
1 февраля, 15:24
МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста для украинцев 4
1 февраля, 14:04
В Украине повысили тарифы на тепло – пока для предприятий 1
1 февраля, 13:28
Эксперт: Деньги МВФ перекладывают из кармана в карман 5
1 февраля, 13:04
Что для украинцев стало дороже с 1 февраля 10
31 января, 20:03
Цены в феврале: подорожают овощи и коммуналка 8
31 января, 20:35
Ты меня сейчас не тронь, я ищу на отпуск бронь 1
31 января, 19:09
Украинцы задолжали за коммуналку более 20 миллиардов
31 января, 14:41
Долги украинских олигархов в четыре раза больше будущих траншей МВФ для Украины 1
31 января, 13:43
Реклама. Как заработать на Биткоине
31 января, 11:11
Почему не хотят повышать тарифы? У украинцев еще столько лишних почек! 5
31 января, 10:16
"Сбербанк России" через одесские суды забирает украинский хлебозавод 2
31 января, 10:00
Эксперт: "Если заблокировать уголь из ОРДЛО, запасов хватит только на 2 месяца" 3
30 января, 18:06
Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг 4
30 января, 14:56
Правительство – о росте коммуналки: "Повышать некуда" 6
30 января, 11:20
Юрист: В правилах регистрации новых автомобилей ничего не поменялось 1
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Вопрос дня
7 февраля в Верховной Раде начнется новый политический сезон. Как думаете, что депутаты должны сделать в первую очередь?
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Общество

Новости общества
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В Японии новый тренд - пеленать взрослых
19:30
Кличко рассказал о своем семейном прозвище и сыграл на гитаре [видео]
18:58
На Луне сфотографировали гигантский корабль инопланетян?
16:25
В Авдеевке отремонтировали ЛЭП 2
15:15
В Днепре поймали черноморского мигранта
14:17
40 лет назад не стало Уильяма Берроуза: знаменитые цитаты автора "Джанки"
12:58
В Бангладеш живет уникальная "девочка-дерево" [видео]3
11:25
Винницкий пенсионер: "После оплаты коммуналки остается 150 гривен" 32
10:57
В трех областях Украины проблемы с дорожным движением
10:35
На Марсе обнаружили "скульптуры" пришельцев [фото]2
09:02
Работа Керченской переправы снова приостановлена 7
09:09
Что нас ждет в 2017 году: прогноз от звезды "Битвы экстрасенсов" Хаяла Алекперова
08:18
Гороскоп подарков на 14 февраля: что подарить разным знакам Зодиака
вчера, 23:16
Любовный гороскоп на 14 февраля
вчера, 22:18
Подробный гороскоп на март для всех знаков Зодиака
вчера, 20:40
Школы в Авдеевке возобновят работу 6 февраля
вчера, 18:35
Украинские пограничники попросили 3,4 миллиарда, чтоб достроить "Стену" 13
вчера, 11:09
Телескоп НАСА заснял бриллиантовую "звездную смерть" 1
вчера, 09:14
Звездой сети стала злая зебра [видео]1
вчера, 08:21
5 главных новостей ушедшего дня
3 февраля, 22:29
Аваков ответил на подозрения НАБУ по закупке внедорожников 1
3 февраля, 19:00
Порошенко подписал закон об автоматизированной системе оплаты в транспорте 2
вчера, 19:02
Ждуна не ждали? В чем секрет нового героя интернета [фото]1
вчера, 14:02
Погода скачет, сердце раня 4
3 февраля, 18:11
Американские ученые обнаружили новый вид акулы-молота
3 февраля, 17:48
Стало известно, когда выйдет новый рассказ Джорджа Мартина
3 февраля, 17:39
Они не верят в гривну и берут в долларах! Реакция соцсетей на взяточника из НБУ 2
3 февраля, 17:34
Гороскоп на выходные 4 и 5 февраля для всех знаков зодиака
3 февраля, 16:59
Фейсбук запустил "поиск людей" внутри себя
вчера, 13:00
Как определить православного язычника?
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
17:44
Мама Веры Брежневой рассказала, как ее дочь отпраздновала 35-летие 4
16:58
Стала известна стоимость билетов на "Евровидение 2017" 5
12:25
Участники "Евровидения 2017" от Беларуси перевели песню Джамалы "1944" на родной язык [видео]3
10:54
Телеведущая Татьяна Терехова во второй раз стала мамой 1
09:54
"Квартал 95" показал свою версию "50 оттенков серого" [видео]
09:41
Умерла звезда фильма "Не родись красивой"
09:15
Гайтана удивила поклонников откровенным фото
17:01
Кто к нам приедет на "Евровидение": парень с косой и актриса из сериала "Чисто английские убийства"
вчера, 23:24
Нацотбор "Евровидения-2017": результаты первого полуфинала [видео]
вчера, 21:50
Виктория Боня объявила о расставании с ирландским миллионером
вчера, 19:44
"Black Sabbath" отыграли прощальный концерт [фото]
вчера, 09:53
Собчак показала, как развлекалась на вечеринке у Рудковской [видео]1
вчера, 08:39
Садальского не пустили в Украину [фото]3
3 февраля, 23:59
Соцсети шокировал Билан "без трусов", поющий дуэтом с Пугачевой [видео]1
3 февраля, 23:35
Шура рассказал, как лишился мужского органа из-за болезни
3 февраля, 18:19
Ирина Федишин встречала юбилей в новеньком Porsche и в слезах [фото]
3 февраля, 19:15
Остановись, мгновенье! Ukrainian Fashion Week празднует свое 20-летие [фото]
3 февраля, 17:51
Андре Тан прокомментировал скандал с бизнесом в Крыму
3 февраля, 17:42
Руслан Квинта шокировал признанием, каково работать с Софией Ротару 1
3 февраля, 16:56
Даша Астафьева отказалась от раздеваний, гламура и напарниц
3 февраля, 16:50
Победительница "Супермодели по-украинcки 3" вышла на подиум в откровенном образе [фото]
3 февраля, 16:24
Кайли Миноуг рассталась с женихом [фото]
3 февраля, 15:55
Главным принтом новой коллекции NAVRO стали молнии [фото]
3 февраля, 15:46
Логотипы "Евровидения" за все годы существования конкурса
3 февраля, 15:26
Валерий Харчишин снял в клипе помесь "Терминатора" и "Робокопа" [фото, видео]
3 февраля, 15:21
Ансамбль танца им. Вирского устроил танцевальный флешмоб в супермаркете
3 февраля, 14:47
Путеводитель по Ukrainian fashion week 2017: расписание показов и стоимость билетов 1
3 февраля, 14:18
Бритни Спирс во время концерта случайно оголила грудь [видео]1
3 февраля, 13:31
Анджелина Джоли озвучила сумму алиментов на детей 2
3 февраля, 12:32
Телеканал "1+1" подтвердил, что водитель команды Фреймут разъезжал пьяным по Ровно
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Спорт

Новости спорта
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Хитом интернета стал суперприем киргизского кикбоксера [видео]
12:13
Свитолина выиграла турнир на Тайване
12:01
Уволен миллиардер, придумавший "Формулу-1"
вчера, 13:59
Кличко во Флориде начал готовиться к бою с Джошуа [видео]
вчера, 13:16
Свитолина вышла в финал турнира в Тайване [видео]
вчера, 10:36
Соса: "Победа над Ломаченко поднимет меня на совершенно другой уровень"
3 февраля, 16:35
Жан Беленюк: Мне предложили выступать за сборную Китая
3 февраля, 10:00
Александр Алиев: "Бывшая жена пытается выставить меня негодяем"
3 февраля, 09:40
"Райо Вальекано" предложил Зозуле вернуться 1
3 февраля, 08:16
Велогонщик из Украины разбил лицо немцу во время соревнований [фото]6
2 февраля, 23:58
Романа Зозулю заблокировали в Фейсбуке 4
2 февраля, 22:59
Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры
2 февраля, 21:27
Посольство Украины в Испании: "Зозуле должны вернуть право играть" 2
2 февраля, 18:35
Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг" 6
2 февраля, 18:02
Футбольный юрист: "Зозуля вправе требовать компенсацию убытков"
2 февраля, 17:43
Футболисты "Бетиса": "Мы все - Зозуля" 3
2 февраля, 15:56
7 вопросов о скандальном "изгнании" Романа Зозули из "Райо Вальекано" 8
2 февраля, 14:56
Президент ФФУ: "Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле" 7
2 февраля, 13:04
Агент Зозули: "Переход Романа в "Райо Вальекано" - моя ошибка" 3
2 февраля, 12:24
Зритель вырубил боксера ведром со льдом [видео]
2 февраля, 12:22
Ломаченко подерется с чемпионом WBA [фото]
1 февраля, 21:46
"Заря" подписала полузащитника "Динамо"
2 февраля, 00:02
Жан Беленюк: Еду в Руанду знакомиться с семьей [фото]2
1 февраля, 17:09
Ультрас "Райо Вальекано" заставили руководство клуба вернуть Зозулю в "Бетис" 11
1 февраля, 17:04
Тарас Степаненко: "Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке" 1
1 февраля, 16:48
Зозуля - фанатам своего нового клуба: "Я не нацист" [фото]8
1 февраля, 16:32
Сборная Украины получит "бронзу" Олимпиады-2012 в беге 4×100 м после дисквалификации россиянок
1 февраля, 15:53
Срна: "Хочу закончить карьеру в "Шахтере"
1 февраля, 14:20
Официально: Киевское "Динамо" подписало защитника сборной Сербии
1 февраля, 09:36
CAS приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой 3
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Киев

Новости Киева
вчера, 00:02
Киев в документах ЦРУ: чем столица УССР удивляла американских шпионов 4
3 февраля, 14:37
В Киеве пожар на судостроительном заводе [фото]
3 февраля, 12:10
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В Киеве чиновники мошенничали на сиротских деньгах 1
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Факт. Дети вейперов или электронные сигареты могут привести к бесплодию
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На столичных правоохранителей подали в суд
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Специалисты назвали топ-6 мест Киева, где самый грязный воздух
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Где в Киеве принимают помощь для жителей Авдеевки
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Суд продлил арест горе-матери, заморившей голодом детей 1
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Афера с недвижимостью на Татарской: на одно помещение зарегистрировали двух владельцев
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В КГГА оценили себестоимость проезда в метро в 6 гривен 3
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Массовая авария в Киеве: столкнулись сразу семь автомобилей [фото]
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В Киеве будут по-новому возвращать утерянные вещи
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Стереотипы Киева: в сети опубликовали необычную карту столицы [карта]
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В Киеве осталось функционировать лишь одно из 29 кладбищ
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В Киеве профессор университета погорел на взятке 3
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Китайцы вызвались построить Большую кольцевую и развязку на Шулявке в Киеве 1
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Киев стоит в 8-балльных пробках [карта]
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Активисты разблокировали въезд в Киев 1
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Как менялся Киев на протяжении тысячелетия
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В Борисполе полицейский-педофил совращал подростка под видом девочки 2
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Автомитинг в сопровождении полиции добрался до Кабинета министров [фото, видео]
24 января, 13:40
Ветераны АТО требуют отменить для них таможенный сбор на авто [фото, видео]2
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Соцсети - об автомитингах в Киеве: "Въезд со стороны Конча-Заспы перекрыть забыли" 2
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