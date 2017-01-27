В пятницу, 13-го, мы подобрали кошмарно-мистические книги, вышедшие за последний год.

Пятница 13-е: рекомендуем книги, от которых в жилах стынет кровь

Всю последнюю неделю продажи неуклонно росли, а затем книги просто закончились.

После инаугурации Трампа на Amazon полностью раскупили роман "1984"

Где Трамп достроит стену между США и Мексикой [инфографика] История о том, как Америка отгораживается от соседа.

Украина по индексу коррупции сравнялась с Россией [инфографика] Украина получила 29 баллов из 100 в мировом Индексе восприятия коррупции.