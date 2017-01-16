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Читай свежий номер 16 Января № 2624
Новость часа: 16:02 У Порошенко подтвердили, что он не пойдет на завтрак Пинчука в Давосе
Байден прилетал в Украину не из-за политики, а по делам бизнеса
Байден прилетал в Украину не из-за политики, а по делам бизнеса
Эксперты озвучиваются несколько неофициальных причин, почему за три дня до своей отставки в Украине побывал вице-президент США. 402 1

Новости

дня
16:32
Lucasfilm не будет "воскрешать" Кэрри Фишер для новых "Звездных воин"
16:29
Под видом девушки к парню на свидание пришли гопники
16:24
Любовь Толкалина сообщила о расставании с Егором Кончаловским
16:20
Астронавт показал головокружительный вид из открытого космоса [фото]
16:11
Антон Геращенко считает, что жертву Пашинского могут добить
16:06
В Запорожье установили памятник "распятому" Леннону 1
16:03
Суд открыл уголовное производство в отношение Антона Геращенко
16:02
У Порошенко подтвердили, что он не пойдет на завтрак Пинчука в Давосе
15:50
Запорожская патрульная, попавшая в центр скандала, открестилась от дерзких комментариев
15:46
В Днепр вернулась театралка, избившая бойца АТО молотком
15:44
Студентов могут обязать писать статьи для "Википедии"
15:42
В Польше найден медальон аналогичный тому, что носила Анна Франк [фото, видео]
15:34
Художник Павленский отрицает, что он с женой хотел изнасиловать актрису [фото, видео 18+]2
15:13
Дрон-камикадзе будет доставлять медикаменты в зону АТО? 4
15:09
Фанаты "Шерлока" недовольны сезоном: вместо детектива получилась семейная драма
14:59
Автор скандальной петиции извинился перед Пугачевой
15:00
Пышнотелая балерина доказала, что балет не только для худых девушек
14:52
Неймар - самый дорогой игрок мира, Роналду - лишь 7-й в рейтинге
14:50
Тереза Мэй снимется для обложки американского VOGUE
14:46
В феврале Украина снова может быть признана "мировым пиратом" 1
14:33
Во вторник, 17 января, ночью до 18 мороза
14:30
Харьков назвали самым криминальным городом Восточной Европы
14:18
В Харькове похитители предложили мужчине обменять "ВАЗ" на его жену [фото]
14:19
Премьер балета Стоянов: Первый гонорар скрутил в рулон, как гангстер [фото]
14:17
Пугачева показала своих повзрослевших детей [видео]
14:08
"Укрзализныця" в 2017 году запустит поезд "Мукачево-Будапешт"
13:51
Под Тернополем собаки загрызли хозяйку [фото]2
13:47
В Каменце-Подольском пьяная женщина устроила погром в магазине
13:19
Депутаты рискуют остаться без январской зарплаты
13:15
Художник Павленский уехал из России, чтобы просить убежище во Франции 5
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Политика

Новости политики
16:11
Антон Геращенко считает, что жертву Пашинского могут добить
16:03
Суд открыл уголовное производство в отношение Антона Геращенко
16:02
У Порошенко подтвердили, что он не пойдет на завтрак Пинчука в Давосе
15:58
Байден прилетал в Украину не из-за политики, а по делам бизнеса 1
14:50
Тереза Мэй снимется для обложки американского VOGUE
14:46
В феврале Украина снова может быть признана "мировым пиратом" 1
13:19
Депутаты рискуют остаться без январской зарплаты
13:15
Художник Павленский уехал из России, чтобы просить убежище во Франции 5
13:06
Савченко опубликовала новые списки пленных и лиц, которых требуют освободить боевики [документ]
12:54
Адвокаты Ефремова не пришли в суд, а от бесплатного он отказался 3
12:56
За скандальные выходки Савченко урежут депутатскую зарплату 2
12:29
Нацсовет рассмотрит вопрос о дальнейшей трансляции "Битвы экстрасенсов" на СТБ 3
11:56
Фотограф Обамы поделился прощальным снимком Белого дома [фото]
11:55
Пашинский попросил ГПУ опубликовать его допрос с Химикусом [документ]
11:48
Порошенко: Надеюсь, что в США украинский вопрос будет в приоритете" 3
11:11
Королева Елизавета впервые вышла в свет после слухов о смерти [фото]1
10:56
В Южной Корее выдали ордер на арест вице-председателя Samsung
10:35
Украина поставит в Таиланд новую партии танков "Оплот"
10:20
Гройсман на встрече с Байденом много обещал и благодарил 4
09:30
Гройсман - Байдену: "Спасибо за то, что Украина в вашем сердце" [фото]3
08:55
Глава ЦРУ посоветовал Трампу не бросаться словами в отношении России 2
07:33
В Украину прилетел Джо Байден 3
06:46
Мэр Днепра попал в больницу 2
00:02
Байден прилетел прощаться 8
00:02
Законы, которые ждут отдохнувших депутатов 2
вчера, 19:58
Матиос проверит заявление Билецкого о коррупции и сепаратизме в Нацгвардии 1
вчера, 21:32
Министр Супрун "взорвала" соцсети постом о грибных беспилотниках 8
вчера, 15:45
25 лет назад Рада утвердила музыкальную редакцию гимна Украины [видео]5
вчера, 13:53
В Португалию с официальным визитом прибыл министр обороны Украины 3
вчера, 13:30
За ужин с Трампом в день инаугурации просят $300 000 1
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фото дня
15:58 Астронавт Томас Пэскует показал головокружительный вид из космоса. Космолетчик запечатлел свисающие ноги в открытом космосе на высоте 400 километров над землей. Фото: instagram.com/thom_astro
12:18 Прощальный снимок главного фотографа Барака Обамы Пита Соузы. На нем фотограф запечатлел заснеженный Белый дом. Фото: instagram.com/petesouza
10:20 Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Фото: president.gov.ua
вчера, 15:39 "Снежная битва" в Киеве. Студенты игру в снежки превратили в "Снежную битву". Фото: УНИАН
13 января, 18:48 В Яремче частично замерз крупнейший каскадный водопад Украины - Пробой. Природное явление случается крайне редко, так как вода в водопаде льется непрерывным потоком. Фото: facebook.com/МІСТО Яремче
13 января, 13:14 В китайском городе Куньмин, столице юго-западной китайской провинции Юньнань, зацвели зимние вишни. Фото: kaixian.tv
13 января, 11:25 Действующий президент США Барак Обама в Белом доме наградил вице-президента Джо Байдена наивысшей государственной наградой – медалью Свободы, а после назвал его лучшим вице-президентом в истории США. После этих слов Джо Байден не смог сдержать слез. Фото: REUTERS
12 января, 19:00 Из-за сильных осадков и морозов в чешском городе Либерец образовалась искусственная стена со льда. Фото: REUTERS
12 января, 16:55 Несмотря на холода, заядлые игроки в шахматы продолжают негласную традицию играть в настольную игру в самом центре Киева – парке им. Тараса Шевченко. Фото: REUTERS
12 января, 11:11 В Британии почтили память Кэрри Фишер огромным портретом персонажа из фантастической саги "Звездные войны" Принцессы Леи, роль которой исполняла актриса в четырех фильмах. Фото: REUTERS
11 января, 17:00 Сирийские беженцы построились в колонну по одному, чтобы получить бесплатную еду во время сильного снегопада в столице Сербии - Белграде. Фото: REUTERS
11 января, 10:53 Туристы-экстремалы построили зимнее жилище из снега у подножия горы Шпицы. Фото: facebook.com/Turbowintercom
10 января, 13:24 Фотограф запечатлел заснеженный древнегреческий храм Парфенон в Афинах с высоты птичьего полета после редкого для этой местности снегопада. Фото: REUTERS
10 января, 11:40 Ветер, морозы и снегопад превратили обелиск, трезубец и крест на Говерле в фантастические ледяные скульптуры. Фото: instagram.com/7ways_hiking
9 января, 13:19 На улицах Львова вертепы ходили несколько дней, иногда это выглядело устрашающе. Фото УНИАН
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Происшествия

Чрезвычайные новости
16:29
Под видом девушки к парню на свидание пришли гопники
15:34
Художник Павленский отрицает, что он с женой хотел изнасиловать актрису [фото, видео 18+]2
14:42
Судьба киборгов: кто-то попал в спецназ, а кто-то в тюрьму [фото]1
14:18
В Харькове похитители предложили мужчине обменять "ВАЗ" на его жену [фото]
13:51
Под Тернополем собаки загрызли хозяйку [фото]2
13:47
В Каменце-Подольском пьяная женщина устроила погром в магазине
12:17
Военный из Шостки торговал ворованными боеприпасами
10:39
Кому принадлежит рухнувший в Киргизии самолет
09:59
Полиция подтвердила гибель одного и ранения шестерых в житомирской перестрелке [фото]4
09:57
Стала известна причина крушения самолета в Киргизии [фото]
09:41
В Краматорске в сугробе нашли двух пьяных школьниц без сознания 2
09:30
Фото дачного поселка в Киргизии, на который рухнул самолет [фото]
08:58
В Москве начались похороны доктора Лизы [фото]1
08:35
В Житомирской и Ровненской области неизвестные устроили кровавые "янтарные" разборки [фото, видео]1
08:11
В Киеве "ВАЗ" снес железобетонный столб, водитель выжил [фото]
07:35
Подробности авиакатастрофы в Кыргызстане: более 30 погибших, 17 домов разрушено [фото, видео, обновляется]1
06:58
В Киеве задержали вооруженного "чеченского разведчика" [фото, видео]5
06:30
Жертвами авиакатастрофы в Кыргызстане стали более 20 человек [фото]3
вчера, 21:59
На Дунае корабль вмерз в лед [видео]
вчера, 21:49
В Кривом Роге неизвестные надругались над флагом Украины [фото]8
вчера, 20:58
Россиянин нелепо погиб, упав с дивана
00:02
Шесть лет за убийство, которое не совершала 4
вчера, 15:55
Семья из Харькова отравилась неизвестным веществом
вчера, 14:39
В Донбассе погиб украинский военный и еще 3 - ранены [видео]4
вчера, 14:17
Стали известны подробности смертельного ДТП в Киеве [фото]1
вчера, 11:34
Берлинский террорист мог быть под наркотиками
вчера, 09:33
Снегопады привели к отмене авиарейсов в России и Японии
14 января, 19:35
В Донбассе погиб один украинский военный 1
14 января, 19:15
В Нигерии террористы похитили школьников
14 января, 18:35
Экипаж украинского теплохода предотвратил аварию на Дунае
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Экономика

Новости экономики
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Пенсионная реформа: работать придется дольше, а страховой стаж можно будет докупить 3
11:52
Украина собрала рекордный за четверть века урожай зерна 1
14 января, 09:35
Разработанный "Азовом" танк Тирекс получил патент 29
вчера, 00:02
Пророчества Ротшильдов снова сбылись 11
13 января, 17:21
Украина выделяет на науку меньше денег, чем Уганда 10
вчера, 12:02
На чем заработать в этом году: вклад, квартира или валюта 1
13 января, 15:36
Факт. Основные достоинства валютного рынка Форекс 2
13 января, 14:35
Почему доллар взлетел до 29: мнения экономистов 2
13 января, 13:50
Украина уже использовала свою квоту на экспорт меда в ЕС 3
13 января, 13:22
Начальник южненского АМПУ Максим Широков: "На заявления Омеляна не обращаю внимания: это ложь" 1
13 января, 13:09
Эксперт: Прогнозировать курс после 30 практически невозможно 2
13 января, 12:20
Платежки за тепло в декабре выросли на 20-40% 7
13 января, 12:16
Доллар легко перевалил за 29 гривен: что говорят эксперты 13
13 января, 11:51
Страховой омбудсмен: Страховщики ограничивают права потерпевших в ДТП
13 января, 11:29
В Нацбанке пояснили подорожание доллара сезонными явлениями 4
13 января, 10:49
Скачок курса доллара заполнил соцсети фотожабами
12 января, 18:28
МВФ: мы видим хороший прогресс Украины, о транше поговорим через пару недель 7
12 января, 17:58
Французская компания начала экспорт газа в Украину 5
12 января, 16:05
Эксперты не верят в правительственный прогноз по инфляции 1
12 января, 13:13
Доллар уже за 28: как отреагировали цены 10
12 января, 13:23
Кабельный телепровайдер "Воля" повысит плату за свои услуги
12 января, 12:14
Эксперт: Службу занятости нужно не ликвидировать, а полностью реформировать
12 января, 10:25
Burisma: компания заплатила все налоги, к Злочевскому претензий нет
12 января, 08:53
НБУ зарегистрировал новую платежную систему
12 января, 10:02
Ограничение в 50 тысяч гривен: дорогие покупки продают в рассрочку 1
12 января, 01:52
Лютые морозы сократили запасы газа 11
11 января, 15:23
Эксперт: Слабая гривна позволяет платить обесцененные пенсии и зарплаты
11 января, 13:52
Рейтинг девальвации: гривна оказалась третьей с конца среди валют СНГ 1
11 января, 11:46
Единый реестр должников Украины уже заполняется 2
11 января, 10:15
"Платинум Банк" признан неплатежеспособным
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Вопрос дня
Вице-президент США Джозеф Байден заявил в Киеве, что «руководство страны и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов». Вы готовы ставить интересы общества выше своих личных?
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Общество

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В Днепр вернулась театралка, избившая бойца АТО молотком
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В Польше найден медальон аналогичный тому, что носила Анна Франк [фото, видео]
15:00
Пышнотелая балерина доказала, что балет не только для худых девушек
14:33
Во вторник, 17 января, ночью до 18 мороза
14:08
"Укрзализныця" в 2017 году запустит поезд "Мукачево-Будапешт"
12:25
Народные приметы на 16 января: почему нельзя хвастаться и как защитить себя от сглаза
11:23
В аэропорту "Киев" задержали грузина, который разыскивался за убийство
11:05
Подробный гороскоп на 2017 год для Водолея
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Подробный гороскоп на 2017 год для Козерога
10:17
Сегодня днем,16 января, в Украине похолодает
07:55
Как похудеть к весне
06:38
5 важных новостей, которые вы могли пропустить
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СМИ: цены на некоторые лекарства в Украине завышены в 14 раз 1
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Михаил Горбачев подчинялся жене, стоило той лишь бровью повести 8
вчера, 20:01
5 главных медицинских открытий года
00:02
А вам чем нынешняя зима запомнилась? [вопрос дня]
вчера, 19:47
Харьковчанин воссоздает образы доисторических зверей по их останкам
вчера, 19:27
Гаджеты, которые запомнились
вчера, 19:44
Чудо-печь древних ариев помогает экономить на коммуналке 9
00:02
Анекдоты в номер: 16 января
00:02
Гороскоп на 16 января 2017 года
вчера, 17:45
Впервые в истории США человека убила супербактерия 3
вчера, 16:59
ТОП-4 самых древних продукта на планете [фото]
вчера, 16:57
Что можно, а что нельзя делать на Крещение 2
вчера, 16:20
Сливочное масло оказалось очень опасным для здоровья? 3
вчера, 13:26
"Укрзализныця" впервые пустит поезд с трансформирующейся мебелью
вчера, 12:58
На благотворительном аукционе в Польше продадут запонки Дуды и встречу с Туском
вчера, 12:43
Сбежавших в Киеве шестиклассниц нашли в Виннице
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
16:32
Lucasfilm не будет "воскрешать" Кэрри Фишер для новых "Звездных воин"
16:24
Любовь Толкалина сообщила о расставании с Егором Кончаловским
14:59
Автор скандальной петиции извинился перед Пугачевой
14:19
Премьер балета Стоянов: Первый гонорар скрутил в рулон, как гангстер [фото]
14:17
Пугачева показала своих повзрослевших детей [видео]
12:29
Всемирный день The Beatles: 60 лет назад знаменитая четверка впервые вышла на сцену
11:12
На новых фото "Одесской Барби" разглядели "увеличившуюся грудь" [фото]2
10:53
Тоня Матвиенко показала годовалую дочь
10:23
Горбунов и Осадчая вместе встретили Старый Новый год
09:24
Певица Глюкоза выступила в защиту своей попы
07:14
"Холостяк" Максим Чмерковский впервые стал папой
вчера, 19:11
Хакеры зарабатывают на интимных тайнах звезд
вчера, 18:30
Бывший муж Умы Турман обвинил ее в психических отклонениях
вчера, 18:15
На свадьбе внучки российского миллиардера пели Элтон Джон и Мэрайя Кэри [видео]4
вчера, 17:53
Анастасия Стоцкая: Скоро вылупится мой птенчик!
вчера, 17:22
Ани Лорак на Кубе "засветила" пышную грудь и кубики пресса [фото]1
вчера, 16:29
Как Джонни Депп и Эмбер Херд дома делили, миллионы и зверей
вчера, 09:54
Из Таиланда эвакуировали впавшего в кому российского режиссера 1
вчера, 08:44
Ксения Собчак похвасталась откровенным снимком из бани [фото]6
14 января, 18:07
Вакарчук о запрете "Дождя": "Все пройдет, и это тоже" 4
14 января, 10:27
За 2016 год в Украине запретили 38 российских фильмов 6
14 января, 08:20
Джонни Депп заплатит за развод 7 миллионов долларов
13 января, 23:50
Глава Нацсовета: "Мне глубоко плевать, куда обратится МИД РФ по поводу "Дождя" 10
13 января, 23:54
Даша Астафьева поделилась трогательным снимком с любимым [фото]
13 января, 22:56
Дакота Джонсон объяснила, почему ей нравится оголяться на экране
13 января, 21:10
Подруга Бузовой рассказала, кто был инициатором развода телеведущей
13 января, 20:40
Селена Гомес остригла длинные волосы [фото]
вчера, 12:02
Бенедикт Камбербэтч - о Холмсе: С этим асексуальным мерзавцем у меня нет ничего общего!
вчера, 00:02
Внуковский архив приоткрывает тайны Любови Орловой: Неизвестные фото секс-символа советской эпохи
13 января, 18:00
Николь Кидман поддержала Дональда Трампа
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Спорт

Новости спорта
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На первый сбор "Динамо" Ребров берет 29 игроков
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Лучшая легкоатлетка Украины: "Абрамович - красивая фамилия, но я остаюсь Земляк"
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Артем Кравец забил пятый гол в чемпионате Испании [Видео]
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Белорус Леонид Кучук возглавил "Сталь" из Каменского
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Реформа ФИФА: золотой миллиард
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Ярмоленко: "Чемпионат России выше уровнем, чем УПЛ, но туда я точно не поеду"
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Рупольдинг. Джима провалила персьют, Варвинец отыграла 32 позиции [Видео]
вчера, 14:50
В США боксер отправил судью в нокаут [видео]1
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Рупольдинг. Фуркад выиграл свою 59-ю гонку, Пидручный - лучший из украинцев в персьюте [Видео]
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Украинец Евгений Хитров впервые проиграл на профессиональном ринге [Видео]
вчера, 11:15
ОФИЦИАЛЬНО: Густаво Бланко-Лещук переходит в "Шахтер"
14 января, 17:04
Рупольдинг. Валя Семеренко стала 30-й в своей первой гонке в сезоне [Видео]
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Милевский должен "Приватбанку" Ferrari за невыплаченный кредит
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"Шахтер" отправился на сборы в Испанию без легионеров [Фото]
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"Динамо" заплатит за нападающего "Легии" больше 2 млн евро
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Борец Беленюк показал, как правильно бросать девушек [видео]2
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Дарио Срна отказался от перехода в "Барсу"
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Евгений Макаренко отказался продлевать контракт с "Динамо"
13 января, 19:27
"Динамо" сыграет с китайским "Тяньцзинь Теда" и корейским "Сувон Самсунг Блувингз"
14 января, 14:02
Олимпиада 2020: урбанизм и футуризм захватывают спорт
13 января, 17:27
Рупольдинг. Пидручный попал в цветочную церемонию в спринте [Видео]1
13 января, 16:27
Тимощук станет играющим тренером второй команды "Зенита" 1
вчера, 14:02
Ультрамарафонец: "В пустыне обязательно нужно иметь ножницы, зажигалку и зеркало"
13 января, 15:43
Директор стадиона "Металлист": На игре "Шахтера" с "Сельтой" стадион будет забит до отказа
13 января, 15:28
Топ-20 клубов УЕФА потратили за год 3,7 миллиарда долларов на зарплаты
13 января, 11:13
Киевское "Динамо" планирует подписать троих украинцев
13 января, 09:38
"Шахтер" переезжает в Харьков
13 января, 08:55
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Родители силачки Вари Акуловой: Нам говорили: вы растите из дочки мутанта [фото, видео]4
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Киев

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В Киеве мужчина порезал себе руки у остановки транспорта
11 января, 14:51
В Киеве снежная глыба упала на прохожего
11 января, 12:20
"Укрпочта" перестала принимать платежи за коммунальные услуги 1
10 января, 19:18
В Киеве машины стоят в 8-балльных пробках [карта]
10 января, 18:33
В Киеве остановился скоростной трамвай
10 января, 18:04
В Киеве открыли пункты приема новогодних елок [карта]1
10 января, 14:52
Как проходит уборка снега в Киеве: фото
9 января, 18:32
Кличко показал видео ночной инспекции дорог Киева [видео]
9 января, 12:18
В Киевсовете показали интерактивную карту проектов общественного бюджета 2
9 января, 12:12
Адреса в Киеве и области, где забрать машину, увезенную на эвакуаторе
9 января, 10:19
В Киеве машину разорвало надвое после вылета в отбойник [фото]1
8 января, 13:26
Киевляне о непогоде: "Снега нет - ноете, снег есть - тоже ноете..." 3
7 января, 11:59
В Киеве шествием отметят Рождество
6 января, 19:23
7 января в метро Киева будет звучать рождественский "Щедрик"
5 января, 15:26
Подготовка МВЦ к Евровидению-2017 отобразится на "коммуналке" киевлян 7
5 января, 19:07
Киевский дом моделей одевал первых леди СССР [фото]
5 января, 11:16
В Киеве исчезнет станция метро "Площадь Льва Толстого"? 5
5 января, 11:02
В Киеве построят новый пешеходный мост 2
4 января, 17:55
В Киевской области активизировались телефонные мошенники
4 января, 16:49
В киевском супермаркете торговый стеллаж упал на покупателя 1
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