вчера, 11:15
Штаб АТО подтвердил информацию ОБСЕ, что в Авдеевку зашли танки ВСУ. Однако они не участвуют в боях, а находятся в оперативном резерве на случай прорыва обороны. Фото: REUTERS
2 февраля, 15:45
Сурок Тимка Второй предсказал весну через шесть недель, а также безвизовый режим для Украины в 2017 году. Фото: Константин БУНОВСКИЙ
2 февраля, 11:43
250 тысяч человек вышли на акцию протеста в Румынии против планов правительства смягчить наказания за коррупцию. Фото: twitter.com/paul2ivan
1 февраля, 14:26
Фотограф запечатлел скованное льдами Черное море у берегов Одессы. Фото: Максим ВОЙТЕНКО
1 февраля, 10:40
В Аргентине почти 2 тысячи человек установили новый мировой рекорд по количеству людей, плавающих взявшись за руки. Рекорд был установлен на озере Эпекуэн во время фестиваля теплового туризма. Фото: REUTERS
31 января, 12:22
Мэр Стокгольма Карин Ваннгорд вручила мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
31 января, 11:00
В Китае проходят праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года, которые начались 28 января и продлятся до 11 февраля. Фото: REUTERS
30 января, 18:19
В испанском селе Итурен начались костюмированные представления по случаю праздника встречи весны – Joaldunak. Чтобы отогнать злых духов и пробудить предстоящую весну, горожане переодеваются в костюмы химер и чудовищ для театральных постановок на карнавале. Фото: REUTERS
30 января, 10:00
Мисс Вселенной-2016 стала 24-летняя француженка Эйрис Миттенер. Фото: REUTERS
28 января, 13:23
Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48
Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29
Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49
В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
26 января, 11:03
Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
25 января, 15:48
Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS