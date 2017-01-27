28 января, 13:23
Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48
Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29
Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49
В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
26 января, 11:03
Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
25 января, 15:48
Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
25 января, 10:42
В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500. Фото: SUGAR LANE
24 января, 17:34
Новый спутник GOES-16 (GOES-R), который был запущен в космос 19 ноября 2016 года, прислал свои первые снимки в высоком HD-разрешении, на которых запечатлена планета Земля.
24 января, 13:08
Итальянские спасатели вытащили из-под снежного плена трех щенков, которые провели несколько дней под завалами в гостинице Rigopianoм в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина. Фото: REUTERS
24 января, 10:47
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили автомитинг на блокпостах в Киеве, в ходе которого подожгли шины в знак протеста. Участники автомитинга требуют от правительства снизить стоимость машин. Фото: УНИАН
23 января, 16:34
Столица Франции утонула в густом смоге. В городе зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов за последние 10 лет. Фото: REUTERS
23 января, 13:50
Стабильно низкая температура заковала во льды Бердянскую косу. Фото: Анатолий КИРИЛЕНКО
23 января, 12:00
Французский астронавт Томас Песке сфотографировал с борта Международной космической станции часть Украины. Свое фото он посвятил Дню Соборности нашей страны. Фото: Твитер /Thom_astro
23 января, 10:34
НАСА показало извержение вулкана Богослов из космоса, который проснулся спустя 24 года. Фото: nasa.gov
22 января, 14:52
День Соборности Украины. Цепь единства. Фото: Reuters