11:03
Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
вчера, 15:48
Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
вчера, 10:42
В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500. Фото: SUGAR LANE
24 января, 17:34
Новый спутник GOES-16 (GOES-R), который был запущен в космос 19 ноября 2016 года, прислал свои первые снимки в высоком HD-разрешении, на которых запечатлена планета Земля.
24 января, 13:08
Итальянские спасатели вытащили из-под снежного плена трех щенков, которые провели несколько дней под завалами в гостинице Rigopianoм в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина. Фото: REUTERS
24 января, 10:47
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили автомитинг на блокпостах в Киеве, в ходе которого подожгли шины в знак протеста. Участники автомитинга требуют от правительства снизить стоимость машин. Фото: УНИАН
23 января, 16:34
Столица Франции утонула в густом смоге. В городе зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов за последние 10 лет. Фото: REUTERS
23 января, 13:50
Стабильно низкая температура заковала во льды Бердянскую косу. Фото: Анатолий КИРИЛЕНКО
23 января, 12:00
Французский астронавт Томас Песке сфотографировал с борта Международной космической станции часть Украины. Свое фото он посвятил Дню Соборности нашей страны. Фото: Твитер /Thom_astro
23 января, 10:34
НАСА показало извержение вулкана Богослов из космоса, который проснулся спустя 24 года. Фото: nasa.gov
22 января, 14:52
День Соборности Украины. Цепь единства. Фото: Reuters
22 января, 13:31
Протест женщин за права человека в Вашингтоне. Фото: Reuters
21 января, 09:12
Первый танец президента США Дональда Трампа с первой леди Меланией Трамп на балу в честь инаугурации. Фото: REUTERS
20 января, 18:54
Прощальная фотографии Барака Обамы, как президента США. Фото: twitter.com/WhiteHouse
20 января, 17:30
Перед входом в Капитолий, где через пару часов зачитает присягу президента США Дональд Трамп, собралось несколько тысяч журналистов. Фото: REUTERS