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Читай свежий номер 1 Февраля № 2636
Новость часа: 20:25 Премьер Израиля посетит Украину, несмотря на скандал с Гройсманом
Дочь умершей участницы Зважених та щасливих-3 : Мама с отчимом готовили документы на усыновление
Дочь умершей участницы "Зважених та щасливих-3": "Мама с отчимом готовили документы на усыновление"
"КП" в Украине вспоминает, какой Евгения Мостовенко ушла из проекта и узнала, что стало причиной ее смерти. [фото] 2296

Новости

дня
20:25
Премьер Израиля посетит Украину, несмотря на скандал с Гройсманом
19:48
Пенсионный фонд получил на миллиард гривен больше, чем в прошлом году
20:07
Украина заняла первое место в Европе по экспорту орехов
19:53
Нужна ли блокада Донбасса и к чему она приведет? 1
19:28
В офисах "Укрнафты" прошли обыски
19:05
Хиллари Клинтон напишет книгу о своей борьбе 1
18:50
Российский флот ответил на обвинения в обстреле украинского Ан-26 2
18:47
В шорт-лист Шевченковской премии-2017 вошли Иван Малкович и "Сестры Тельнюк"
18:47
Леонардо Ди Каприо будет вручать Оскар
18:43
СМИ: лотерейный бизнес монополизируют друзья президента
18:36
На столичных правоохранителей подали в суд
18:33
Турчинов поручил готовиться к возможному контрнаступлению в Авдеевке 3
18:25
Савченко вновь сделала громкое заявление о "сдаче" Крыма 2
18:18
В Сети показали двухколесного робота-грузчика [видео]
18:02
2 февраля ночью и утром в большинстве областей Украины будет туман
17:59
В Днепре начался суд над "Циничными бандерами" [фото, видео]3
17:57
Минская группа договорилась обеспечить все условия для восстановления Авдеевки
17:50
СМИ: у Трампа опасное психическое заболевание
17:46
Рейтинг недоверия в Украине возглавили Верховная рада и российские журналисты
17:43
ТОП-10 самых впечатляющих зданий публичных библиотек мира
17:43
Из Ровенской области контрабандисты хотели вывезти и продать средневековый меч 1
17:40
Кононенко появился на публике
17:29
Запорожцы построили единственную в Украине ледяную карусель [фото, видео]
17:09
Ультрас "Райо Вальекано" заставили руководство клуба вернуть Зозулю в "Бетис" 5
17:04
Тарас Степаненко: "Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке" 1
16:56
В Одессе с боем задерживали банду иностранцев-домушников [фото, видео]3
16:53
ЦРУ рассекретило информацию о подготовке антисоветских операций в Украине [фото]1
16:48
Зозуля - фанатам своего нового клуба: "Я не нацист" [фото]6
16:45
СМИ: над Черным морем обстреляли самолет ВМС Украины 9
16:37
"Евровидение-2017": Песни участников первого полуфинала Нацотбора [аудио]
Показать еще

Политика

Новости политики
20:25
Премьер Израиля посетит Украину, несмотря на скандал с Гройсманом
19:53
Нужна ли блокада Донбасса и к чему она приведет? 1
19:05
Хиллари Клинтон напишет книгу о своей борьбе 1
18:50
Российский флот ответил на обвинения в обстреле украинского Ан-26 2
18:43
СМИ: лотерейный бизнес монополизируют друзья президента
18:25
Савченко вновь сделала громкое заявление о "сдаче" Крыма 2
17:57
Минская группа договорилась обеспечить все условия для восстановления Авдеевки
17:50
СМИ: у Трампа опасное психическое заболевание
17:40
Кононенко появился на публике
17:01
Полторак подтвердил обстрел украинского самолета над Черным морем [фото]9
17:04
Тарас Степаненко: "Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке" 1
16:53
ЦРУ рассекретило информацию о подготовке антисоветских операций в Украине [фото]1
16:30
Опубликован стих Лаврова: "Хлеба нет - повалило ненастье..." 4
15:58
В Авдеевке нарушен "режим тишины": обстреляны ремонтные бригады
15:43
Рыбалка об инициативе Гройсмана: "Правительство, НБУ и Рада должны взаимодействовать ежедневно"
15:34
Второго февраля Грузия может получить безвизовый режим 2
14:38
В Кремле заявили, что Путин и Трамп предметно не обсуждали Украину 23
13:50
Порошенко просят взять под контроль дело Соболева и "Обжоры"
13:26
Опубликованы фото охранников Освенцима и подробности их жизни [фото]3
12:35
Ле Пен не собирается возвращать Европарламенту 300 тысяч евро
11:46
СМИ: депутаты недовольны назначением в Генпрокуратуре 1
11:42
В Авдеевке началась эвакуация детей 4
11:27
Премьеру новой программы с Вадимом Рабиновичем на канале "112 Украина" посмотрели миллион украинцев
09:08
В Авдеевке стало тише, но в домах холоднее
08:28
Москаль сравнил Савченко с Pussy Riot 4
06:23
Половина американцев поддержала иммиграционный указ Трампа
вчера, 23:59
Прокуратура еще одного штата подала в суд на Трампа
вчера, 22:50
ООН: "Мы призываем все стороны немедленно прекратить стрельбу в Донбассе" 12
вчера, 22:35
Госдеп США призвал к "немедленному перемирию" в зоне АТО 4
вчера, 22:18
США будут проверять соцсети и телефоны тех, кто желает получить визу
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фото дня
14:26 Фотограф запечатлел скованное льдами Черное море у берегов Одессы. Фото: Максим ВОЙТЕНКО
10:40 В Аргентине почти 2 тысячи человек установили новый мировой рекорд по количеству людей, плавающих взявшись за руки. Рекорд был установлен на озере Эпекуэн во время фестиваля теплового туризма. Фото: REUTERS
вчера, 12:22 Мэр Стокгольма Карин Ваннгорд вручила мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
вчера, 11:00 В Китае проходят праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года, которые начались 28 января и продлятся до 11 февраля. Фото: REUTERS
30 января, 18:19 В испанском селе Итурен начались костюмированные представления по случаю праздника встречи весны – Joaldunak. Чтобы отогнать злых духов и пробудить предстоящую весну, горожане переодеваются в костюмы химер и чудовищ для театральных постановок на карнавале. Фото: REUTERS
30 января, 10:00 Мисс Вселенной-2016 стала 24-летняя француженка Эйрис Миттенер. Фото: REUTERS
28 января, 13:23 Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48 Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29 Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49 В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
26 января, 11:03 Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
25 января, 15:48 Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
25 января, 10:42 В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500. Фото: SUGAR LANE
24 января, 17:34 Новый спутник GOES-16 (GOES-R), который был запущен в космос 19 ноября 2016 года, прислал свои первые снимки в высоком HD-разрешении, на которых запечатлена планета Земля.
24 января, 13:08 Итальянские спасатели вытащили из-под снежного плена трех щенков, которые провели несколько дней под завалами в гостинице Rigopianoм в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина. Фото: REUTERS
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Происшествия

Чрезвычайные новости
19:28
В офисах "Укрнафты" прошли обыски
17:43
Из Ровенской области контрабандисты хотели вывезти и продать средневековый меч 1
16:56
В Одессе с боем задерживали банду иностранцев-домушников [фото, видео]3
16:45
СМИ: над Черным морем обстреляли самолет ВМС Украины 9
15:55
В Афганистане ревнивый муж отрезал супруге уши 3
15:30
В Авдеевке задержали наводчика огня, который притворялся патриотом [фото]5
15:21
В Стамбуле вооруженный полицейский забаррикадировался в психиатрической клинике и угрожал покончить с собой [видео]
14:57
В Авдеевке из-за обстрела погибла женщина 1
12:12
В Днепропетровской области спасатели доставали из реки школьный автобус и трактор [фото]
11:26
От сильного взрыва баллона под Харьковом умер четвертый человек [фото]
09:38
На месте крушения Ту-154 нашли новые фрагменты тел
вчера, 21:59
Главу банка "Михайловский" арестовали на два месяца
вчера, 21:40
Для комбата "Торнадо" Онищенко прокуратура попросила 15 лет лишения свободы 2
вчера, 21:36
В Румынии от кори скончались 14 человек, эпидемия угрожает соседним странам 1
вчера, 20:59
В Великобритании помиловали осужденных на смерть геев 4
00:02
Если остановится завод, Авдеевка превратится в город-призрак 10
вчера, 19:54
В Марьинке женщину ранило осколком в голову 1
вчера, 18:29
СБУ задержала украинца, который запустил мобильную связь в "ЛНР"
вчера, 17:30
Остановка Авдеевского коксохима приведет к остановке украинской металлургии?
вчера, 16:41
МЧС: Эвакуация из Авдеевки запланирована на 1 февраля 4
вчера, 16:05
В Ровно несовершеннолетний парень покончил с собой
вчера, 15:30
В Авдеевке появились первые признаки уменьшения обстрелов 1
вчера, 15:01
Жители Авдеевки: "Бежали из города, когда в соседний дом попал снаряд" 1
вчера, 13:25
Как спасают Авдеевку: волонтеры развозят в термосах кипяток и еду
вчера, 12:56
Многодетная мама из Авдеевки: "Начался второй 2014-й год" 3
вчера, 12:41
В Ужгороде собака напала на пенсионерку и ее питомца [видео]
вчера, 11:56
Штаб АТО: В "ДНР" отказались от "режима тишины" [фото, видео]3
30 января, 23:50
Замерзающую Авдеевку поддерживают аварийными генераторами 5
30 января, 23:15
Бывший глава банка "Михайловский" сбежал из-под ареста
30 января, 22:57
В США грузовик протаранил толпу людей, есть жертвы
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Видео
Жизнь
Появилось видео опасного сближения самолетов в Беларуси
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Экономика

Новости экономики
19:48
Пенсионный фонд получил на миллиард гривен больше, чем в прошлом году
20:07
Украина заняла первое место в Европе по экспорту орехов
14:04
В Украине повысили тарифы на тепло – пока для предприятий 1
13:28
Эксперт: Деньги МВФ перекладывают из кармана в карман 4
вчера, 20:03
Цены в феврале: подорожают овощи и коммуналка 8
вчера, 19:09
Украинцы задолжали за коммуналку более 20 миллиардов
вчера, 14:41
Долги украинских олигархов в четыре раза больше будущих траншей МВФ для Украины 1
вчера, 13:43
Реклама. Как заработать на Биткоине
вчера, 11:11
Почему не хотят повышать тарифы? У украинцев еще столько лишних почек! 5
вчера, 10:16
"Сбербанк России" через одесские суды забирает украинский хлебозавод 2
вчера, 10:00
Эксперт: "Если заблокировать уголь из ОРДЛО, запасов хватит только на 2 месяца" 3
30 января, 18:06
Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг 4
30 января, 14:56
Правительство – о росте коммуналки: "Повышать некуда" 6
30 января, 11:20
Юрист: В правилах регистрации новых автомобилей ничего не поменялось 1
30 января, 00:02
Коррупция в Украине: в армии и полиции ситуация улучшилась, в судах - нет 4
28 января, 19:36
Юрист: Е-декларирование ничем не грозит украинским чиновникам 1
29 января, 00:02
"Свежие" способы, которыми нас обманывают в супермаркетах 5
27 января, 16:48
Харьковчанам повышают квартплату из-за повышения минимальной зарплаты 8
27 января, 14:22
Новый рост тарифов: воду пишем, электричество – в уме 9
27 января, 14:10
"А вы говорите – газ дорогой". Что пишут соцсети о зарплате Коболева 23
27 января, 09:55
К 2020-му украинцев ждет еще одна "реформа Гройсмана" 7
26 января, 20:25
Украина попытается договориться о зоне свободной торговли с Турцией 1
27 января, 12:07
Как изменится курс доллара в феврале
26 января, 20:41
Ломбарды станут безопаснее 2
26 января, 16:28
В Украине повысят тарифы на воду до 37% [таблица]8
26 января, 16:19
От двух до трех миллионов: стала известна зарплата главы "Нафтогаза" 1
26 января, 14:49
Куда пойдет пенсионная реформа: максимум стажа, минимум досрочного отдыха 2
26 января, 12:25
Экономист: В действиях правительства и НБУ доминируют "ближние интересы"
26 января, 09:32
Как украинцы платят "налог на девальвацию" 1
25 января, 22:28
Насиров заявил, что увеличит доходы в бюджет на 100 миллиардов 4
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Вопрос дня
В сети обсуждают представленный логотип «Евровидения-2017». Кому-то он нравится, кому-то нет. А каким, по-вашему, он должен быть?
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Общество

Новости общества
18:47
В шорт-лист Шевченковской премии-2017 вошли Иван Малкович и "Сестры Тельнюк"
18:18
В Сети показали двухколесного робота-грузчика [видео]
18:02
2 февраля ночью и утром в большинстве областей Украины будет туман
17:43
ТОП-10 самых впечатляющих зданий публичных библиотек мира
17:29
Запорожцы построили единственную в Украине ледяную карусель [фото, видео]
16:46
Минздрав передумал снижать цены на лекарства
16:35
Народный синоптик: еще идут морозы до -20, а лето будет холодным 1
14:28
Завтра, 2 февраля, в Украину начнет возвращаться тепло
14:24
На Майдане Независимости попрощались с погибшими под Авдеевкой бойцами
13:24
В США священник предвидел свою смерть и попросил не казнить его убийцу 1
12:43
Правдивый гороскоп для всех знаков 1
12:09
Появилось видео опасного сближения самолетов в Беларуси [видео]
11:36
Мэри Шелли: жизненные перипетии и чудовище Франкенштейна
11:12
Пять пронзительных стихов Евгения Маланюка об Украине
09:55
Сегодня днем, 1 февраля, потеплеет на западе и юге страны
08:45
Почему при простуде не стоит пить чай с лимоном
вчера, 21:09
Замерзшее Киевское море сняли с высоты птичьего полета [видео]
вчера, 20:43
"Netflix" представила устройство, позволяющее управлять сервисом силой мысли
00:01
А вы уже к весне готовитесь? [вопрос дня]1
вчера, 19:58
Справки о несудимости в Украине будут выдавать в каждом сервисном центре МВД 1
вчера, 19:32
Украинских медведей учат плавать и добывать еду [фото]
вчера, 19:26
Один из крупнейших производителей водки ищет нового "дегустатора на миллиард" 5
вчера, 19:26
В коллекции херсонца хранятся фотоаппараты английского шпиона и норвежского полярника Нансена [фото]
вчера, 18:24
Какие украинские книги издадут во Франции, Германии, Китае и еще 10 странах
вчера, 18:24
В сети высмеяли логотип "Евровидения-2017": лучшие фотожабы
00:02
Гороскоп на 1 февраля 2017 года
00:02
Анекдоты в номер: 1 февраля
вчера, 17:46
Тернопольский священник написал десять "заповедей" для родителей
вчера, 17:08
Видео с инаугурации Трампа выложили на порносайт [фото]
вчера, 16:37
Военные просят помощи для мирного населения Авдеевки 2
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Светская хроника и ТВ

Руководитель хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец: С Кучмой у нас были творческие встречи почти каждую неделю Руководитель хора им. Г. Веревки Зиновий Коринец: "С Кучмой у нас были творческие встречи почти каждую неделю" 291 В гостях у "КП" в Украине" побывали новый художественный руководитель легендарного хора Зиновий Коринец и концертный директор Игорь Курылив, которые рассказали, как коллектив выживает в новых реалиях и почему музыка - это идеология.
Новости шоу-бизнеса
18:47
Леонардо Ди Каприо будет вручать Оскар
18:41
Дочь умершей участницы "Зважених та щасливих-3": "Мама с отчимом готовили документы на усыновление" [фото]
16:19
Настя Каменских показала, как выглядят ее ноги после операции [фото]
15:49
Потап снова изменил имидж [фото]
15:05
Ди Каприо получил первую роль после "Выжившего"
14:40
Создатель "Шерлока" отреагировал на критику четвертого сезона сериала
13:44
Ким Кардашьян с сестрой похвастались соблазнительными фигурами в отпуске [фото]
09:44
Премьера песни Vivienne Mort для Нацотбора "Евровидения-2017" [аудио]1
09:23
Россию на "Евровидении-2017" в Киеве может представить экс-солистка группы Serebro 1
07:45
Бывшая участница "Фабрики звезд" испортила себя пластикой [фото]5
07:02
Участница "Зважені та щасливі" умерла вскоре после Дня рождения [фото]3
вчера, 23:59
Экс-супруга Федора Бондарчука шокировала поклонников фигурой в бикини [фото]3
вчера, 23:20
Семью Кардашьян задержали в аэропорту - искали наркотики
вчера, 20:32
СМИ: замужняя Кети Топурия и Гуф тайно встречаются уже год [видео]
вчера, 20:05
Сериал "Ликвидация": кем был настоящий Гоцман [фото]9
вчера, 18:48
Стартовали съемки спин-оффа "Звездных войн" о приключениях Хана Соло
вчера, 18:31
Фреймут опубликовала отрывок о "безысходности перед смертью"
вчера, 17:59
Дрю Берримор побила три мировых рекорда [видео]
вчера, 17:47
"Because i am happy": Супруга Фарелла Уильямса родила тройню
вчера, 16:33
Скончался вокалист King Crimson и основатель Asia Джон Уэттон [видео]
вчера, 16:17
Режиссер Олег Боднарчук: "Идеи приходят, когда я начинаю грызть одеяло"
вчера, 15:34
Как будет выглядеть сцена "Евровидения-2017" в Киеве [фото]1
вчера, 15:07
Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон рассказал, как потерял девственность
вчера, 14:57
Дженнифер Лопес поддержала протесты против миграционного указа Трампа [фото]
вчера, 13:34
Ведущий Дмитрий Комаров объявил войну соцсетям [фото]
вчера, 13:28
Мастера Петриковской росписи обиделись на организаторов "Евровидения" 1
вчера, 13:11
Композитор Пугачевой написал песню для Миссис Мира и спел с ней дуэтом
вчера, 13:03
Жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017": Украина автоматически получила путевку в финал
вчера, 12:38
Появился третий трейлер фильма "Красавица и чудовище" [видео]
вчера, 12:24
Группа Mountain Breeze: После "Х-фактора" нам начали платить гонорары" [фото, видео]
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Спорт

Новости спорта
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Сборная Украины получит "бронзу" Олимпиады-2012 в беге 4×100 м после дисквалификации россиянок
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Срна: "Хочу закончить карьеру в "Шахтере"
14:20
Официально: Киевское "Динамо" подписало защитника сборной Сербии
09:36
CAS приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой
09:28
Официально: Роман Зозуля - игрок испанского "Райо Вальекано" 2
вчера, 23:25
Кличко: "Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош" [видео]
00:02
Экс-тренер сборной Мирон Маркевич: "С Шевченко общаюсь, но не навязываюсь"
вчера, 16:55
"Динамо" закончило тренировочный сбор и вернулось в Киев
вчера, 15:02
Виктор Леоненко: "Сборная Украины думает, ехать ли на ЧМ в Россию? Это дурошлепство"
30 января, 16:41
Мама украинской чемпионки Australian Open: "Сразу поняла, что Марта - талант"
30 января, 16:23
Официально: Полузащитник "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард"
30 января, 14:05
Кличко: "Можно собрать рекордную аудиторию, не угрожая съесть детей соперника" 1
30 января, 13:33
Официально: "Шахтер" будет играть все домашние матчи в Харькове
30 января, 12:24
Попасть на матч "Шахтер" - "Сельта" в Харькове можно за 50 гривен
29 января, 21:16
Кличко ждут в турнире для "старичков"
30 января, 00:02
Юная победительница Australian Open-2017: "Теперь пойду на шопинг"
29 января, 17:00
Во время матча у баскетболиста выпал глаз [видео]
29 января, 12:56
Официально: "Шахтер" отпустил Будковского в "Анжи"
29 января, 12:41
СМИ: Ярмоленко уезжает в Англию
28 января, 17:04
"Днепр" продаст Лучкевича за полтора миллиона евро [видео]
28 января, 12:08
Серена Уильямс обыграла сестру в финале "Australian Open" [фото, видео]2
28 января, 09:27
14-летняя украинка — победительница Australian Open!
27 января, 22:10
"Шахтер" продлил Будковского на 3,5 года [Фото]
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5 золотых мальчиков украинского футбола
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Кличко и Джошуа установили рекорд в Великобритании
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Юлия Джима - чемпионка Европы! [видео]
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5 главных опасностей для "Шахтера" в Лиге Европы
27 января, 11:52
Администратор "Шахтера": "Готовясь к сборам, всегда смотрим на качество предложения"
27 января, 11:37
Месси решил сыграть свадьбу и пригласил 700 гостей [фото]
27 января, 10:15
Игроки "Днепра" Кравченко и Лучкевич переходят в бельгийский "Стандард"
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Киев

Новости Киева
18:36
На столичных правоохранителей подали в суд
вчера, 14:46
10 домов, которые больше всего должны в Киеве за горячую воду 1
вчера, 14:16
В Киеве патрульные избили мужчину, который снимал их на видео [видео]5
вчера, 13:30
На Оболонской набережной появился новый вид транспорта – собачья упряжка [фото]1
30 января, 17:35
Афера с недвижимостью на Татарской: на одно помещение зарегистрировали двух владельцев
30 января, 12:57
В КГГА оценили себестоимость проезда в метро в 6 гривен 3
29 января, 09:22
Массовая авария в Киеве: столкнулись сразу семь автомобилей [фото]
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В Киеве будут по-новому возвращать утерянные вещи
27 января, 10:15
Факт. Концепты фотоаппаратов от Nikon 1
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Стереотипы Киева: в сети опубликовали необычную карту столицы [карта]
26 января, 18:34
В Киеве осталось функционировать лишь одно из 29 кладбищ
26 января, 13:42
В Киеве профессор университета погорел на взятке 3
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Китайцы вызвались построить Большую кольцевую и развязку на Шулявке в Киеве 1
25 января, 19:09
Киев стоит в 8-балльных пробках [карта]
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Кличко отжался 22 раза под окнами мэрии [видео]5
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Активисты разблокировали въезд в Киев 1
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Как менялся Киев на протяжении тысячелетия
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В Борисполе полицейский-педофил совращал подростка под видом девочки 2
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Автомитинг в сопровождении полиции добрался до Кабинета министров [фото, видео]
24 января, 13:40
Ветераны АТО требуют отменить для них таможенный сбор на авто [фото, видео]2
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Соцсети - об автомитингах в Киеве: "Въезд со стороны Конча-Заспы перекрыть забыли" 2
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Организаторы автомитингов: "Пропускные пункты на въездах в Киев будем перекрывать до 21.00" [фото, видео]
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В Киеве задержали дворника-педофила 5
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Из-за автомитинга перекрыли въезды в Киев [фото, видео]5
23 января, 18:37
24 января никто не сможет въехать или выехать из Киева
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В Киеве мать отравила 9-месячного малыша спиртом 1
23 января, 14:27
"Ленинскую кузню" переименуют уже весной 4
20 января, 14:56
"Киевэнерго" обвинил в космических платежках за отопление киевлян и законы 4
20 января, 14:19
В киевском детском саду отравились дети
19 января, 18:31
Как в Киеве прошли крещенские купания: фоторепортаж
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