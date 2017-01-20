Давным-давно, когда Карпаты еще были дном океана, на территории Украины проживали необычные животные.

Сколько калорий в новогодних блюдах

Сколько килокалорий в каждом новогоднем блюде и сколько физических нагрузок понадобится, чтобы их согнать после праздников