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Читай свежий номер 3 Февраля № 2638
Новость часа: вчера, 23:50 Суд продлил арест Штепы
Пойдет ли Европа по пути Трампа в ужесточении визовой политики?
Пойдет ли Европа по пути Трампа в ужесточении визовой политики?
Эксперты прогнозируют миграционные и визовые проблемы для украинцев. 130

Новости

дня
00:40
Семь часов с Лукашенко: о чем говорил лидер Беларуси так долго [видео]
вчера, 23:59
Соцсети шокировал Билан "без трусов", поющий дуэтом с Пугачевой [видео]
вчера, 23:50
Суд продлил арест Штепы
вчера, 23:35
Шура рассказал, как лишился мужского органа из-за болезни
вчера, 23:30
Иран ввел ответные санкции против США
вчера, 22:55
СМИ: дочь Трампа не дала отцу подписать указ "дискриминирующий" геев
вчера, 22:53
США полностью пересмотрят свои отношения с Кубой
вчера, 22:29
Аваков ответил на подозрения НАБУ по закупке внедорожников
вчера, 21:59
В Украине запретили лосиную охоту на четверть века
вчера, 21:54
Порошенко поздравил Эрдогана с 25-й годовщиной дипломатических отношений 2
вчера, 21:35
По данным соцопросов, новым президентом Франции станет Макрон
вчера, 21:15
МИД Литвы: ситуация в Донбассе вернулась к уровню 2014 года 5
вчера, 20:59
Опубликовано видео извлечения живого таракана из головы пациентки [видео]
вчера, 20:48
ФГИ назвал предприятия, которые собираются приватизировать в 2017 году
вчера, 20:29
Порошенко уволил чиновника, на которого "сорвался" в Одессе 2
вчера, 20:18
В Сирии дважды обстреляли посольство России
вчера, 20:03
Соцсети: у депутата от БПП Третьякова нашли незадекларированное имущество в Израиле
вчера, 19:55
СБУ опубликовала разговор Пургина о запуске "Градов" из Донецка [видео]3
вчера, 19:38
Новинский призвал Порошенко проявить политическую волю и остановить войну
вчера, 19:24
Олланд: "То, что происходит в Украине, не соотносится с нашими целями" 1
вчера, 19:00
Порошенко подписал закон об автоматизированной системе оплаты в транспорте 2
вчера, 18:42
В Днепре готовят к операции раненого в Авдеевке спасателя [видео]
вчера, 18:34
Дуда: "Россия должна вернуть Крым Украине, а нам - обломки самолета Качиньского" 11
вчера, 18:33
Лукашенко побил свой рекорд по длительности пресс-конференции 1
вчера, 18:33
Суд Детройта приостановил указ Трампа о мигрантах
вчера, 18:19
Ирина Федишин встречала юбилей в новеньком Porsche и в слезах [фото]
вчера, 19:00
Венера вошла в Рыбы: благоприятный период принесет любовь и процветание
вчера, 18:11
Американские ученые обнаружили новый вид акулы-молота
вчера, 17:55
Все изменения и новые правила ВНО
вчера, 17:51
Андре Тан прокомментировал скандал с бизнесом в Крыму
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Политика

Новости политики
вчера, 23:50
Суд продлил арест Штепы
вчера, 23:30
Иран ввел ответные санкции против США
вчера, 22:55
СМИ: дочь Трампа не дала отцу подписать указ "дискриминирующий" геев
вчера, 22:53
США полностью пересмотрят свои отношения с Кубой
вчера, 21:54
Порошенко поздравил Эрдогана с 25-й годовщиной дипломатических отношений 2
вчера, 21:35
По данным соцопросов, новым президентом Франции станет Макрон
вчера, 21:15
МИД Литвы: ситуация в Донбассе вернулась к уровню 2014 года 5
вчера, 20:18
В Сирии дважды обстреляли посольство России
вчера, 20:03
Соцсети: у депутата от БПП Третьякова нашли незадекларированное имущество в Израиле
вчера, 19:38
Новинский призвал Порошенко проявить политическую волю и остановить войну
вчера, 19:24
Олланд: "То, что происходит в Украине, не соотносится с нашими целями" 1
вчера, 18:34
Дуда: "Россия должна вернуть Крым Украине, а нам - обломки самолета Качиньского" 11
вчера, 18:33
Лукашенко побил свой рекорд по длительности пресс-конференции 1
вчера, 18:33
Суд Детройта приостановил указ Трампа о мигрантах
00:02
Пойдет ли Европа по пути Трампа в ужесточении визовой политики?
вчера, 17:50
США ввели новые санкции против Ирана
вчера, 17:24
Трамп ответил на призыв Шварценеггера "поменяться работами"
вчера, 16:49
Венгерская община Закарпатья вносит в Раду законопроект по защите венгерского языка 1
вчера, 15:59
Песков: "Россия не признавала паспорта "ДНР" и ЛНР" 6
вчера, 15:40
Администрация Порошенко - Путину: "Выбивают глупость из головы..." 14
вчера, 14:37
В НАТО рассказали о поддельном письме от Порошенко 1
вчера, 14:04
Мелания Трамп пакует чемоданы для переезда в Белый дом
вчера, 13:38
Опубликован "разговор" пранкеров от имени Порошенко с генсеком НАТО 1
вчера, 11:38
Лукашенко заявил об ухудшении отношений с Россией 17
вчера, 11:20
Раненого в Авдеевке британского фотографа прооперировали в Днепре [фото, видео]6
вчера, 10:40
Финкомитет Рады предлагает упростить объединение банков – законопроект
вчера, 10:19
Белый дом: у Трампа не могло быть 20-минутной встречи с Тимошенко [фото]6
вчера, 10:00
Анжелина Джоли написала колонку про Дональда Трампа и его политику
вчера, 07:08
"Посмотрите в его глаза": в Совбезе ООН показали фото убитого украинца [фото, видео]58
вчера, 06:20
Британский журнал поместил на обложку Трампа с коктейлем Молотова [фото]
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фото дня
вчера, 11:15 Штаб АТО подтвердил информацию ОБСЕ, что в Авдеевку зашли танки ВСУ. Однако они не участвуют в боях, а находятся в оперативном резерве на случай прорыва обороны. Фото: REUTERS
2 февраля, 15:45 Сурок Тимка Второй предсказал весну через шесть недель, а также безвизовый режим для Украины в 2017 году. Фото: Константин БУНОВСКИЙ
2 февраля, 11:43 250 тысяч человек вышли на акцию протеста в Румынии против планов правительства смягчить наказания за коррупцию. Фото: twitter.com/paul2ivan
1 февраля, 14:26 Фотограф запечатлел скованное льдами Черное море у берегов Одессы. Фото: Максим ВОЙТЕНКО
1 февраля, 10:40 В Аргентине почти 2 тысячи человек установили новый мировой рекорд по количеству людей, плавающих взявшись за руки. Рекорд был установлен на озере Эпекуэн во время фестиваля теплового туризма. Фото: REUTERS
31 января, 12:22 Мэр Стокгольма Карин Ваннгорд вручила мэру Киева Виталию Кличко символические ключи от международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
31 января, 11:00 В Китае проходят праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года, которые начались 28 января и продлятся до 11 февраля. Фото: REUTERS
30 января, 18:19 В испанском селе Итурен начались костюмированные представления по случаю праздника встречи весны – Joaldunak. Чтобы отогнать злых духов и пробудить предстоящую весну, горожане переодеваются в костюмы химер и чудовищ для театральных постановок на карнавале. Фото: REUTERS
30 января, 10:00 Мисс Вселенной-2016 стала 24-летняя француженка Эйрис Миттенер. Фото: REUTERS
28 января, 13:23 Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48 Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29 Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49 В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
26 января, 11:03 Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
25 января, 15:48 Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
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Происшествия

Чрезвычайные новости
вчера, 21:59
В Украине запретили лосиную охоту на четверть века
вчера, 20:59
Опубликовано видео извлечения живого таракана из головы пациентки [видео]
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СБУ опубликовала разговор Пургина о запуске "Градов" из Донецка [видео]3
вчера, 18:42
В Днепре готовят к операции раненого в Авдеевке спасателя [видео]
вчера, 17:45
"Гиви" подтвердил, что был ранен под Авдеевкой : "Потерял лучших бойцов" 3
вчера, 17:07
По Киеву бродит колдун, отбирающий у людей 500-гривенные купюры
вчера, 12:47
Как выглядит Лувр после нападения мужчины с ножом [фото]
вчера, 12:14
Руководителя департамента Нацбанка уличили в крупной взятке 1
вчера, 11:30
Во Львовской области в вагоне с щебнем нашли тело ребенка 1
вчера, 11:00
В США противники политики Трампа избили студента 1
вчера, 10:15
Приморский суд Одессы выпустил обвиняемого в похищении людей Ивана Балабана под залог
2 февраля, 22:13
Жебривский: в Авдеевке обстреляли школу, есть жертвы 2
2 февраля, 21:11
Во Львове помощника нардепа поймали на взятке в 10 тысяч долларов [фото]3
2 февраля, 19:53
НАБУ расследует закупку внедорожников для Нацполиции
2 февраля, 19:30
В зоне АТО за сутки погибли двое военных, девять - ранены
2 февраля, 18:12
Школьник снимал на телефон интим с 40-летней учительницей 2
2 февраля, 18:04
В Сумах утонула тренер по плаванию
2 февраля, 18:00
Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]
2 февраля, 17:58
Новую Зеландию снова всколыхнуло землетрясение
2 февраля, 17:05
СМИ: мэр Луцка находится в коме
2 февраля, 16:30
В Закарпатье сошли шесть опасных лавин, перекрыты несколько дорог
2 февраля, 15:59
После бойни в Олевске нашли полтонны янтаря [фото]
2 февраля, 15:18
Сбросив валенки, полицейский босиком 5 километров гнался за ворами
2 февраля, 11:46
Смертельное ДТП в Днепре: "Лада" разбилась о внедорожник [фото]5
2 февраля, 11:17
В Румынии четверть миллиона человек вышли на акцию протеста: фоторепортаж
2 февраля, 10:54
Бунт в тюрьме США начался из-за действий Трампа [видео]
1 февраля, 23:48
Беременные итальянские монахини отрицают интим с мигрантами: "Это просто чудо" 3
1 февраля, 21:38
В Ровенской области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя [фото]
1 февраля, 21:16
В США истребитель F-16 по ошибке выпустил ракету, погиб человек 1
1 февраля, 19:28
В офисах "Укрнафты" прошли обыски
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Жизнь
Ледяную карусель в Запорожье показали с высоты птичьего полета
Другие видеоролики
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Экономика

Новости экономики
вчера, 20:48
ФГИ назвал предприятия, которые собираются приватизировать в 2017 году
вчера, 15:46
Burisma Group намерена инвестировать более 3 млрд грн и пробурить 20 новых скважин
вчера, 15:39
Одесский НПЗ пожаловался на убытки 1
2 февраля, 15:12
Социологи определили, куда украинцы едут на заработки 6
2 февраля, 12:41
Ковпашко: Покупка страхового стажа – это, прежде всего, возможность выбора для украинцев [видео]1
2 февраля, 12:23
Как будут меняться пенсии в 2017 году 2
2 февраля, 12:21
Повышение пенсионного возраста: Розенко и Рева "запутались в показаниях" 1
2 февраля, 13:02
Доллар пошел вниз. Время покупать?
2 февраля, 11:13
Гонтарева заявила, что Коломойский еще не начал погашать свои кредиты, взятые в "Привате"
1 февраля, 20:41
В Украине в 1,5 раза подешевели бананы 4
1 февраля, 19:48
Пенсионный фонд получил на миллиард гривен больше, чем в прошлом году 3
1 февраля, 20:07
Украина заняла первое место в Европе по экспорту орехов 1
1 февраля, 15:24
МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста для украинцев 4
1 февраля, 14:04
В Украине повысили тарифы на тепло – пока для предприятий 1
1 февраля, 13:28
Эксперт: Деньги МВФ перекладывают из кармана в карман 5
1 февраля, 13:04
Что для украинцев стало дороже с 1 февраля 10
31 января, 20:03
Цены в феврале: подорожают овощи и коммуналка 8
31 января, 20:35
Ты меня сейчас не тронь, я ищу на отпуск бронь 1
31 января, 19:09
Украинцы задолжали за коммуналку более 20 миллиардов
31 января, 14:41
Долги украинских олигархов в четыре раза больше будущих траншей МВФ для Украины 1
31 января, 13:43
Реклама. Как заработать на Биткоине
31 января, 11:11
Почему не хотят повышать тарифы? У украинцев еще столько лишних почек! 5
31 января, 10:16
"Сбербанк России" через одесские суды забирает украинский хлебозавод 2
31 января, 10:00
Эксперт: "Если заблокировать уголь из ОРДЛО, запасов хватит только на 2 месяца" 3
30 января, 18:06
Без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг 4
30 января, 14:56
Правительство – о росте коммуналки: "Повышать некуда" 6
30 января, 11:20
Юрист: В правилах регистрации новых автомобилей ничего не поменялось 1
30 января, 00:02
Коррупция в Украине: в армии и полиции ситуация улучшилась, в судах - нет 4
28 января, 19:36
Юрист: Е-декларирование ничем не грозит украинским чиновникам 1
29 января, 00:02
"Свежие" способы, которыми нас обманывают в супермаркетах 5
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Вопрос дня
7 февраля в Верховной Раде начнется новый политический сезон. Как думаете, что депутаты должны сделать в первую очередь?
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Общество

Новости общества
вчера, 22:29
Аваков ответил на подозрения НАБУ по закупке внедорожников
вчера, 19:00
Порошенко подписал закон об автоматизированной системе оплаты в транспорте 2
вчера, 18:11
Американские ученые обнаружили новый вид акулы-молота
вчера, 17:48
Стало известно, когда выйдет новый рассказ Джорджа Мартина
вчера, 17:39
Они не верят в гривну и берут в долларах! Реакция соцсетей на взяточника из НБУ 2
вчера, 17:34
Гороскоп на выходные 4 и 5 февраля для всех знаков зодиака
вчера, 16:59
Фейсбук запустил "поиск людей" внутри себя
вчера, 15:30
В Австралии на берег выбросило тысячи голубых медуз [фото]
вчера, 14:55
В воскресенье, 5 февраля, местами пройдет небольшой снег
вчера, 14:41
Табачные компании хотят отучить украинцев курить 1
вчера, 13:39
В Индии сотни детей умерли из-за фрукта личи 2
вчера, 13:27
Проект календаря новых украинских праздников "от Вятровича" 2
вчера, 13:23
Появился проект календаря новых украинских праздников "от Вятровича" [инфографика]9
вчера, 12:59
Единственную в Украине ледяную карусель показали с высоты птичьего полета [видео]
вчера, 12:54
Украине угрожает эпидемия кори из Румынии, где погибли 15 детей
вчера, 12:00
Завтра, 4 февраля, Украину накроет мокрый снег и дождь 1
вчера, 11:44
Последние работы раненого в Авдеевке британского фотографа Кристофера Нунна
вчера, 10:56
Л’Oреаль Украины запускает образовательную программу "Красота для всех", ориентированную на женщин, пострадавших от домашнего насилия
вчера, 09:52
Сегодня днем, 3 февраля, пройдет снег с дождем
вчера, 09:37
После смерти мужчины его кожу снимут и повесят в раму [фото]2
вчера, 08:56
Медики открыли секрет ночного похудения 1
вчера, 08:52
Около Земли пролетел астероид размером с Челябинский метеорит 1
вчера, 10:02
Создательница "Ждуна": "Я бы хотела привезти свою скульптуру в Украину" [фото]8
2 февраля, 21:57
Американский эсминец "Porter" вошел в Черное море [фото]
2 февраля, 20:30
В Индийском океане нашли микроконтинент возрастом в два миллиарда лет
вчера, 14:00
Астропсихолог Альбина Созанская предсказала будущее Украины на 2017 год [видео]
2 февраля, 20:19
В Авдеевке возобновила работу первая школа
вчера, 12:00
Гороскоп Таро на 2017 год для всех знаков Зодиака
2 февраля, 18:42
В Лондоне выкопали "капсулу времени" с телепузиком, тамагочи и диском Spice Girls
2 февраля, 19:02
Харьковский Тимка предсказал Украине безвиз 4
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
вчера, 23:59
Соцсети шокировал Билан "без трусов", поющий дуэтом с Пугачевой [видео]
вчера, 23:35
Шура рассказал, как лишился мужского органа из-за болезни
вчера, 18:19
Ирина Федишин встречала юбилей в новеньком Porsche и в слезах [фото]
вчера, 17:51
Андре Тан прокомментировал скандал с бизнесом в Крыму
вчера, 17:42
Руслан Квинта шокировал признанием, каково работать с Софией Ротару 1
вчера, 16:56
Даша Астафьева отказалась от раздеваний, гламура и напарниц
вчера, 16:50
Победительница "Супермодели по-украинcки 3" вышла на подиум в откровенном образе [фото]
вчера, 16:24
Кайли Миноуг рассталась с женихом [фото]
вчера, 15:55
Главным принтом новой коллекции NAVRO стали молнии [фото]
вчера, 15:46
Логотипы "Евровидения" за все годы существования конкурса
вчера, 15:26
Валерий Харчишин снял в клипе помесь "Терминатора" и "Робокопа" [фото, видео]
вчера, 15:21
Ансамбль танца им. Вирского устроил танцевальный флешмоб в супермаркете
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Бритни Спирс во время концерта случайно оголила грудь [видео]1
вчера, 13:31
Анджелина Джоли озвучила сумму алиментов на детей 2
вчера, 12:32
Телеканал "1+1" подтвердил, что водитель команды Фреймут разъезжал пьяным по Ровно
вчера, 12:07
Воры разгромили особняк Ники Минаж 1
вчера, 11:05
63-летняя Ким Бейсингер показала лицо после пластики [фото]2
вчера, 10:38
Дакота Джонсон показала бюст на премьере фильма "На 50 оттенков темнее" [фото]1
вчера, 10:00
Анжелина Джоли написала колонку про Дональда Трампа и его политику
вчера, 07:39
Рэпер Гуф отреагировал на слухи о романе с замужней Топурией [фото]
2 февраля, 19:24
Свадьба Розы Аль-Намри: ушла от супруга и вышла замуж за другого [фото]
2 февраля, 17:30
В Киев привезут спектакль от лучшего сценариста Голливуда [фото]
2 февраля, 17:09
В Днепре дали концерт памяти Кузьмы Скрябина
2 февраля, 17:15
Дизайнеры лого "Евровидения-2017": "Стоимость работы в разы меньше рыночной" [фото, видео]2
2 февраля, 16:24
Снимок этой звезды за сутки набрал восемь миллионов лайков, побив рекорд Инстаграма [фото]
2 февраля, 15:08
Беременная двойней Бейонсе снялась обнаженной [фото]1
2 февраля, 13:08
Старшая дочь Обамы нашла работу в известной киностудии
2 февраля, 11:43
Фанаты "Игры престолов" составили рейтинг тех, кто умрет в 7 сезоне [видео]
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Настя Каменских - об операции: "Попросила врача-хирурга, чтобы разрезал и заново сшил давнишний шрам" [видео]
2 февраля, 10:32
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Спорт

Новости спорта
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вчера, 08:16
Велогонщик из Украины разбил лицо немцу во время соревнований [фото]6
2 февраля, 23:58
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2 февраля, 22:59
Фрэнк Лэмпард объявил о завершении карьеры
2 февраля, 21:27
Посольство Украины в Испании: "Зозуле должны вернуть право играть" 2
2 февраля, 18:35
Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг" 5
2 февраля, 18:02
Футбольный юрист: "Зозуля вправе требовать компенсацию убытков"
2 февраля, 17:43
Футболисты "Бетиса": "Мы все - Зозуля" 3
2 февраля, 15:56
7 вопросов о скандальном "изгнании" Романа Зозули из "Райо Вальекано" 8
2 февраля, 14:56
Президент ФФУ: "Испанские сторонники российских террористов ломают карьеру Зозуле" 7
2 февраля, 13:04
Агент Зозули: "Переход Романа в "Райо Вальекано" - моя ошибка" 3
2 февраля, 12:24
Зритель вырубил боксера ведром со льдом [видео]
2 февраля, 12:22
Ломаченко подерется с чемпионом WBA [фото]
1 февраля, 21:46
"Заря" подписала полузащитника "Динамо"
2 февраля, 00:02
Жан Беленюк: Еду в Руанду знакомиться с семьей [фото]2
1 февраля, 17:09
Ультрас "Райо Вальекано" заставили руководство клуба вернуть Зозулю в "Бетис" 11
1 февраля, 17:04
Тарас Степаненко: "Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке" 1
1 февраля, 16:48
Зозуля - фанатам своего нового клуба: "Я не нацист" [фото]8
1 февраля, 16:32
Сборная Украины получит "бронзу" Олимпиады-2012 в беге 4×100 м после дисквалификации россиянок
1 февраля, 15:53
Срна: "Хочу закончить карьеру в "Шахтере"
1 февраля, 14:20
Официально: Киевское "Динамо" подписало защитника сборной Сербии
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CAS приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой 3
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Официально: Роман Зозуля - игрок испанского "Райо Вальекано" 2
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Кличко: "Через три года я буду слишком стар, а Джошуа будет слишком хорош" [видео]
1 февраля, 00:02
Экс-тренер сборной Мирон Маркевич: "С Шевченко общаюсь, но не навязываюсь"
31 января, 16:55
"Динамо" закончило тренировочный сбор и вернулось в Киев
31 января, 15:02
Виктор Леоненко: "Сборная Украины думает, ехать ли на ЧМ в Россию? Это дурошлепство" 1
30 января, 16:41
Мама украинской чемпионки Australian Open: "Сразу поняла, что Марта - талант"
30 января, 16:23
Официально: Полузащитник "Днепра" Лучкевич перешел в "Стандард"
30 января, 14:05
Кличко: "Можно собрать рекордную аудиторию, не угрожая съесть детей соперника" 1
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Киев

Новости Киева
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Киев в документах ЦРУ: чем столица УССР удивляла американских шпионов
вчера, 14:37
В Киеве пожар на судостроительном заводе [фото]
вчера, 12:10
"Приемный папа" медведицы: "Ресторан хотел выкупить нашу девочку на мясо" 1
2 февраля, 18:08
В Киеве чиновники мошенничали на сиротских деньгах 1
2 февраля, 15:42
В метрополитене рассказали, где будут новые станции метро [фото]1
2 февраля, 13:37
Факт. Дети вейперов или электронные сигареты могут привести к бесплодию
1 февраля, 18:36
На столичных правоохранителей подали в суд
1 февраля, 14:01
Специалисты назвали топ-6 мест Киева, где самый грязный воздух
31 января, 18:09
Где в Киеве принимают помощь для жителей Авдеевки
31 января, 14:46
10 домов, которые больше всего должны в Киеве за горячую воду 1
31 января, 14:16
В Киеве патрульные избили мужчину, который снимал их на видео [видео]5
31 января, 13:30
На Оболонской набережной появился новый вид транспорта – собачья упряжка [фото]1
31 января, 12:59
Суд продлил арест горе-матери, заморившей голодом детей 1
30 января, 17:35
Афера с недвижимостью на Татарской: на одно помещение зарегистрировали двух владельцев
30 января, 12:57
В КГГА оценили себестоимость проезда в метро в 6 гривен 3
29 января, 09:22
Массовая авария в Киеве: столкнулись сразу семь автомобилей [фото]
27 января, 17:57
В Киеве будут по-новому возвращать утерянные вещи
27 января, 10:15
Факт. Концепты фотоаппаратов от Nikon 1
26 января, 23:59
Стереотипы Киева: в сети опубликовали необычную карту столицы [карта]
26 января, 18:34
В Киеве осталось функционировать лишь одно из 29 кладбищ
26 января, 13:42
В Киеве профессор университета погорел на взятке 3
25 января, 17:50
Китайцы вызвались построить Большую кольцевую и развязку на Шулявке в Киеве 1
25 января, 19:09
Киев стоит в 8-балльных пробках [карта]
25 января, 17:53
Кличко отжался 22 раза под окнами мэрии [видео]5
24 января, 18:57
Активисты разблокировали въезд в Киев 1
24 января, 14:43
Как менялся Киев на протяжении тысячелетия
24 января, 14:31
В Борисполе полицейский-педофил совращал подростка под видом девочки 2
24 января, 13:53
Автомитинг в сопровождении полиции добрался до Кабинета министров [фото, видео]
24 января, 13:40
Ветераны АТО требуют отменить для них таможенный сбор на авто [фото, видео]2
24 января, 11:29
Соцсети - об автомитингах в Киеве: "Въезд со стороны Конча-Заспы перекрыть забыли" 2
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