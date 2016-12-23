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Читай свежий номер 29 Декабря № 2619
Новость часа: 09:13 Совет Евросоюза возглавила Мальта

Новости

дня
09:13
Совет Евросоюза возглавила Мальта
08:40
В США столкнулись два самолета
08:35
Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 39
03:31
Полиция Турции знала о готовящемся теракте
03:09
Самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет
03:01
В Сирии двое смертников подорвали себя возле полицейских [видео]
02:30
Подробности теракта в Стамбуле: нападавших было двое, пострадавших – десятки
02:19
Новогодняя ночь на Софийской площади: фейерверк и селфи на фоне елки [фото]
02:10
В Канаде арестовали пьяного пилота, который уснул перед вылетом
01:56
Поздравления мировых лидеров с Новым годом [видео]1
01:41
В Стамбуле Санта-Клаус открыл стрельбу в ночном клубе, есть жертвы [фото, видео]
01:20
Антониу Гутерриш вступил в должность Генсека ООН
01:10
Лукашенко пообещал соседним странам, что со стороны Беларуси не будет угроз
00:55
Олланд предупредил об угрозе национализма
00:44
Гройсман: "Я желаю, чтоб мечты всех украинцев свершились" 3
00:32
Ура! С Новым Годом!
00:31
Лучшие фейерверки мира 2017: самое ожидаемое шоу года
00:20
Итоги года у Порошенко: от освобождения Савченко до победы Трампа [видео]
вчера, 23:54
В новогоднем поздравлении Порошенко заявил, что сделал выводы из прошлых ошибок [видео]5
вчера, 23:46
Папа Римский призвал мечтать и бороться за свои мечты
вчера, 23:39
NASA показало 2016 год в фотографиях
вчера, 23:34
10 научных открытий 2016 года
вчера, 23:31
Лорак и Повалий выступили на российском "Новогоднем огоньке" 6
вчера, 23:10
ООН: 2016-й был годом испытаний [видео]
вчера, 22:46
Джамала: "Я бы очень хотела пожелать нам всем, чтобы мы были добрее"
вчера, 22:37
В Италии дирижера оркестра уволили за рассказ детям, что Санта-Клауса не существует
вчера, 22:10
Как пережить Новый год с детьми: 7 идей для веселого праздника
вчера, 21:53
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
вчера, 21:26
109 украинских туристов вылетели в Украину
вчера, 21:12
Полузащитник "Шахтера" перешел в турецкий "Фенербахче"
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Политика

Новости политики
09:13
Совет Евросоюза возглавила Мальта
01:20
Антониу Гутерриш вступил в должность Генсека ООН
01:10
Лукашенко пообещал соседним странам, что со стороны Беларуси не будет угроз
00:55
Олланд предупредил об угрозе национализма
00:44
Гройсман: "Я желаю, чтоб мечты всех украинцев свершились" 3
вчера, 23:10
ООН: 2016-й был годом испытаний [видео]
вчера, 21:53
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии
вчера, 21:26
109 украинских туристов вылетели в Украину
вчера, 20:42
Украина отправила ноту МИД ОАЭ из-за ситуации с украинскими туристами в аэропорту 3
вчера, 20:17
Порошенко открыл два отстроенных моста на Донбассе [видео]5
вчера, 19:50
Сенатор Маккейн: Украина сможет вернуть свои земли в следующем году 10
вчера, 18:37
Парубий об уходящем 2016-м: Год испытаний. Мы выстояли [видео]3
вчера, 18:12
Порошенко с американскими сенаторами посетил Донбасс [фото]19
вчера, 18:01
Как менялись новогодние обращения украинских президентов [фото, видео]
вчера, 17:54
Парасюк назвал главные победы и поражения Украины в 2016 году 4
вчера, 17:37
МИД Украины старается вернуть застрявших в ОАЭ туристов домой до Нового года [видео]2
вчера, 17:15
Трамп поздравил с Новым годом своих врагов
вчера, 16:17
Новый глава ОБСЕ планирует посетить Донбасс
вчера, 13:05
Люди, которые меня разочаровали 3
вчера, 12:44
"Казака", смерть которого боевики сняли на видео, похоронят в Киеве [фото 18+]54
вчера, 08:42
Замглавы Меджлиса Умерова включили в список действующих террористов [фото]5
30 декабря 2016, 22:55
Маккейн ушел от Порошенко с большим орденом на груди [фото]18
30 декабря 2016, 22:14
Турция будет давать ВСУ по три миллиона долларов ежегодно 4
30 декабря 2016, 21:45
Порошенко и Путин не поздравили друг друга с новогодними праздниками 16
30 декабря 2016, 20:25
Реакция политиков на статью Пинчука: "Приглашение на капитуляцию" 20
30 декабря 2016, 18:59
Основные тезисы резонансной статьи Пинчука о "компромиссе с Россией" [+ полный текст]8
30 декабря 2016, 18:25
Матиос объяснил свою фразу о крупных потерях в зоне АТО 2
30 декабря 2016, 14:42
Россия не будет высылать американских дипломатов 16
30 декабря 2016, 10:45
Состояние здоровья украинского заключенного Клыха ухудшается 1
30 декабря 2016, 09:51
Из США выдворили 35 российских дипломатов 29
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фото дня
вчера, 15:32 В 15:00 по-киевскому времени в Австралии наступил Новый 2017 год. В честь этого события в Сиднее запустили фантастический фейерверк. Он считается самым большим новогодним фейерверком в мире. Фото: REUTERS
вчера, 13:00 В канун Нового года в Киеве прошел традиционный забег Санта-Каусов. Фото: УНИАН
30 декабря 2016, 15:37 В честь грядущего года Огненного Петуха в городском округе Тайюань установили гигантскую скульптуру птицы с прической избранного президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
30 декабря 2016, 14:00 Густой туман растворил в себе Лондон. Фото: REUTERS
30 декабря 2016, 12:29 В Перу полицейские уничтожили целый арсенал нелегальных фейерверков на безлюдном полигоне. Фото: REUTERS
29 декабря 2016, 13:57 В Пекине выложили ветряными вертушками поле с пожеланием счастья и удачи. Фото Reuters
28 декабря 2016, 13:00 Артисты "Золотого цирка" выступили перед Папой Римским в зале аудиенций Павла VI в Ватикане. Фото: REUTERS
28 декабря 2016, 10:27 Сотрудники харбинского полярного аквариума в Китае устроили для пингвинов покатушки с ледяной горки. Фото: Zuma/ТАSS
27 декабря 2016, 14:00 Из-за масштабных дождей в Австралии скала Улуру превратилась в водопад. Фото: REUTERS
27 декабря 2016, 10:00 Спасатели вытащили из воды часть фюзеляжа российского авиалайнера Ту-154 в Черном море. Фото Владимир ВЕЛЕНГУРИН
26 декабря 2016, 17:00 В центре Праги состоялся традиционный рождественский заплыв «моржей». Акция состоялась уже в 70 раз. Фото: REUTERS
26 декабря 2016, 15:00 Члены ансамбля "Призма" в трико принимают участие в фестивале еврейского праздника Хануки в Иерусалиме. Фото: REUTERS
26 декабря 2016, 10:00 В России несут цветы к берегу моря, где разбился самолет. Фото: REUTERS
25 декабря 2016, 15:18 Астронавт Пегги Уитсон празднует на борту Международной космической станции. Фото NASA
23 декабря 2016, 10:00 В китайском городе Харбин на выставке скульптур из снега соорудили снеговика-гиганта, его высота составляет 34 метра. Для возведения скульптуры потребовалось 20 тысяч кубометров снега. Фото: cq.people.com.cn
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Происшествия

Чрезвычайные новости
08:40
В США столкнулись два самолета
08:35
Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 39
03:31
Полиция Турции знала о готовящемся теракте
03:01
В Сирии двое смертников подорвали себя возле полицейских [видео]
02:30
Подробности теракта в Стамбуле: нападавших было двое, пострадавших – десятки
02:10
В Канаде арестовали пьяного пилота, который уснул перед вылетом
01:41
В Стамбуле Санта-Клаус открыл стрельбу в ночном клубе, есть жертвы [фото, видео]
вчера, 14:00
Овидипольского убийцу привезли на место преступления [фото, видео]1
вчера, 10:05
В Бразилии убили посла Греции – подозревают любовника жены 1
30 декабря 2016, 22:35
СМИ: расстрелянные в Киеве мужчина и женщина являются сотрудниками магазина 1
вчера, 12:30
Солдаты наряжают елку-кактус патронами и мандаринами
30 декабря 2016, 20:50
Двойное покушение: в центре Киева расстреляли мужчину и женщину 2
30 декабря 2016, 20:40
Прокуратура: Убийца патрульных в Днепре признан вменяемым
30 декабря 2016, 19:43
Вместо любовника в квартире сгорел гость
30 декабря 2016, 17:55
В Киеве топор "помог" грабителям украсть полтысячи смартфонов [фото]5
30 декабря 2016, 17:35
Жена овидиопольского убийцы: "Мой муж – примерный семьянин и заботливый отец" [фото]1
30 декабря 2016, 17:15
Матиос: "На фронте сегодня потери - восемь военных"
30 декабря 2016, 16:58
Избитая дочка: "Мама, скоро праздники, не пей, пожалуйста!" 1
30 декабря 2016, 16:30
В Италии скончался создатель "Киндер-сюрприза"
30 декабря 2016, 15:22
Полиция: "Во время задержания овидиопольский убийца не сказал ни слова" [фото]
30 декабря 2016, 15:09
Убитый хмельницкими полицейскими злоумышленник оказался пациентом психдиспансера 1
30 декабря 2016, 14:55
В Кременчуге спасали моржа
30 декабря 2016, 13:58
Одесский убийца мог отомстить не начальнику налоговой, а своему коллеге-водителю
30 декабря 2016, 13:54
Англия растворилась в густом тумане: фото
30 декабря 2016, 11:37
В Хмельницком полицейские застрелили злоумышленника 2
30 декабря 2016, 10:40
Суд над расстрелявшим днепровских полицейских будет после нового года 1
30 декабря 2016, 08:59
В Москве массово отменяют и задерживают авиарейсы 3
30 декабря 2016, 08:25
В Киеве на метро "Оболонь" мужчина упал под поезд [фото]
29 декабря 2016, 23:52
В Москве расстреляли патруль Росгвардии и похитили оружие 9
29 декабря 2016, 23:00
В госпитале боец АТО перерезал себе горло ножом 5
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Видео
Жизнь
Появилось видео, как запускают знаменитый сиднейский новогодний фейерверк
Другие видеоролики
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Экономика

Новости экономики
29 декабря 2016, 00:02
Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии 6
29 декабря 2016, 09:00
Крестьяне Тернопольской области обвиняют агрохолдинг "Мрия" в подделке документов 1
28 декабря 2016, 18:35
Правительство отменило разрешения на перепланировку жилья 6
28 декабря 2016, 17:58
Порошенко одобрил штраф в 320 тысяч гривен за теневую зарплату 6
28 декабря 2016, 16:54
Конфликт на рынке "Харьковский" спровоцировали провокаторы, – адвокат
28 декабря 2016, 16:20
Тендер на 13 млрд. от "Укргаздобычи" выиграла фирма с двумя сотрудниками, – эксперт
28 декабря 2016, 13:34
Рейтинг: лучше всего вести бизнес в Швеции
28 декабря 2016, 09:26
Суд запретил "Газпрому" увеличить поставки газа в обход Украины 11
27 декабря 2016, 21:44
Украина получила второй транш от Евросоюза - 55 миллионов евро 5
26 декабря 2016, 20:30
Покупка икры к новогоднему столу: 5 шагов 16
26 декабря 2016, 19:04
Антимонопольный комитет оштрафовал "ПриватБанк" 1
26 декабря 2016, 18:40
Украина задолжала собственным гражданам 450 миллиардов гривен 2
26 декабря 2016, 15:27
В новый состав правления "ПриватБанка" вошли действующие менеджеры 4
26 декабря 2016, 11:03
За регулярное подорожание билетов на поезда Бальчун будет получать премию [документ]2
26 декабря 2016, 00:02
Экономические итоги 2016: курс удержался, приватизация провалена
24 декабря 2016, 15:15
Данилюк: в конце января МВФ рассмотрит вопрос о транше для Украины 6
24 декабря 2016, 10:46
В Украине подскочили цены на молочку, мясо и овощи 5
23 декабря 2016, 20:24
РосСМИ называют "АТБ" "жертвой антироссийской истерии" 10
23 декабря 2016, 19:26
США расширили санкции против России 4
24 декабря 2016, 00:02
Оливье - столу голова
23 декабря 2016, 17:59
Новости компании. Как торговать на Форекс благодаря прогнозам аналитиков
23 декабря 2016, 17:56
Данилюк озвучил состав наблюдательного совета "ПриватБанка"
23 декабря 2016, 14:17
Гройсман заявил об обнищании пенсионеров 11
23 декабря 2016, 11:14
Что будет с долларом в 2017-м: мнения экономистов 3
23 декабря 2016, 07:43
В Украине может появиться купюра номиналом 1000 гривен [видео]12
23 декабря 2016, 00:02
За спасение Приватбанка украинцы заплатят по $350
23 декабря 2016, 00:02
Как правильно сделать подарок коллегам по работе
22 декабря 2016, 13:51
Сколько заплатит каждый украинец за спасение "Привата" и каким будет курс в 2017 году 3
22 декабря 2016, 13:07
ПриватБанк заявил о возобновлении работы всех сервисов
22 декабря 2016, 12:16
Чтобы не жить хуже, экономика должна расти на 5% в год
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Какое блюдо станет украшением вашего новогоднего стола?
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Общество

Новости общества
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Самому старому жителю Земли исполнилось 146 лет
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Ура! С Новым Годом!
00:31
Лучшие фейерверки мира 2017: самое ожидаемое шоу года
00:01
Как Украина и мир встретили Новый год
вчера, 23:46
Папа Римский призвал мечтать и бороться за свои мечты
вчера, 23:39
NASA показало 2016 год в фотографиях
вчера, 23:34
10 научных открытий 2016 года
вчера, 22:37
В Италии дирижера оркестра уволили за рассказ детям, что Санта-Клауса не существует
вчера, 22:10
Как пережить Новый год с детьми: 7 идей для веселого праздника
вчера, 19:35
Королева Елизавета II может пропустить новогоднюю службу из-за простуды
вчера, 19:18
Лучшие песни о символе 2017 года - петухе [аудио]
09:02
2017-й идет на новый тепловой рекорд
вчера, 19:11
Символ 2017 года - Огненный Петух: рейтинг необычных пернатых Украины 1
вчера, 18:55
В полночь Google выпустит в сеть разноцветные шарики
вчера, 16:57
Более 100 украинских туристов трое суток не могут покинуть аэропорты ОАЭ и Шри-Ланки 2
вчера, 16:32
В Новый год за порядком будут следить 11 тысяч правоохранителей
вчера, 15:49
Новгодний фейервек в Австралии: самое грандиозное шоу мира
вчера, 15:08
Ученые показали, почему шампанское нужно пить из высоких бокалов [фото]
вчера, 14:35
Как проходит подготовка к Новому году в разных странах мира
вчера, 14:20
По Львову наперегонки бежали Санта-Клаусы [фото]2
вчера, 14:03
Что и как пить знакам зодиака, встречая год Красного Огненного Петуха?
вчера, 11:31
Украинская писательница швырнула мелочью в кассира из-за русского языка 73
вчера, 12:19
Короткие смс-поздравления с Новым годом Красного Петуха
30 декабря 2016, 15:55
На Полтавщине растет самая высокая новогодняя елка 1
30 декабря 2016, 13:22
Рядом с Землей пролетел огромный астероид-"Франкештейн"
30 декабря 2016, 12:05
NASA показало очаровательные фото Земли из космоса
30 декабря 2016, 11:28
Гороскоп от Хаяла Алекперова: какими будут последние дни 2016 года
30 декабря 2016, 09:58
Украинцы назвали самый желанный подарок на Новый год 2017
30 декабря 2016, 09:24
Почему после плотного обеда клонит в сон?
29 декабря 2016, 20:56
"Война" и "мир" стали самыми популярными словами "Вконтакте" в 2016 году [видео]
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
вчера, 23:31
Лорак и Повалий выступили на российском "Новогоднем огоньке" 6
вчера, 22:46
Джамала: "Я бы очень хотела пожелать нам всем, чтобы мы были добрее"
вчера, 17:13
Новогоднее ТВ: Зеленский пошутит о Трампе, а Лорак зажжет "огонек"
вчера, 15:50
"Квартал 95" высмеял повышение акциза на алкоголь [видео]
вчера, 10:42
Украинские звезды назвали любимые песни 2016-го [видео]
30 декабря 2016, 14:25
Российскому актеру запретили въезд в Украину за роль бойца "ДНР" 9
30 декабря 2016, 13:36
Ксения Собчак радуется новой груди
30 декабря 2016, 12:59
На "1+1" заявили, что у них нет долгов перед "ПриватБанком" 1
30 декабря 2016, 11:35
Горячие швейцарские крестьянки позировали для пикантного календаря 2017 года
30 декабря 2016, 11:03
Мадонна показала фото из прошлого Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс [фото]
30 декабря 2016, 10:51
Руслана Писанка собралась худеть на проекте "Зважені та щасливі"
30 декабря 2016, 08:45
Самые дорогие и провальные фильмы 2016 года
29 декабря 2016, 19:41
На Рождество знаменитости поделятся кулинарными секретами своих бабушек [фото]
29 декабря 2016, 18:29
Владимир Ткаченко и Алена Мозговая свозили дочурку на Марс [фото, аудио]
30 декабря 2016, 12:14
Кинопремьеры 2017: лучшие фильмы следующего года
30 декабря 2016, 00:02
Кто приедет к нам на гастроли в 2017 – великие и ужасный
29 декабря 2016, 16:45
Чарли Шин попросил Бога "прибрать Трампа"
29 декабря 2016, 15:54
Сергей Жадан: "Если мой президент не успевает что-то сделать, то я это сделаю сам"
29 декабря 2016, 15:32
Последние слова Дебби Рейнольдс: "Я хочу к Керри"
29 декабря 2016, 14:58
В Нацсовете заявили, что "1+1" получит лицензию на Рождество
29 декабря 2016, 14:39
Принцесса Лея – актриса, побывавшая на краю бездны [видео]
29 декабря 2016, 14:26
"Машу и Медведя" в Киеве увидят 20 тысяч украинцев [фото]
29 декабря 2016, 13:35
Модель Valentino в образе Брижит Бардо заморозили в постели [фото, видео]
29 декабря 2016, 13:21
Канал "1+1" обвинил Администрацию Президента в давлении на "неподконтрольный медиа-ресурс" [обновлено]
29 декабря 2016, 13:00
"Украина - актриса немецких фильмов для взрослых" и другие медийные скандалы 2016 года
29 декабря 2016, 12:22
Узбекистану выбрали новую принцессу – племянницу президента Мирзиеева [фото]
29 декабря 2016, 11:25
Скарлетт Йоханссон - королева кассовых сборов
29 декабря 2016, 11:13
Победитель "Битвы экстрасенсов 16" загипнотизировал проводника поезда [видео]3
29 декабря 2016, 10:58
Сергей Безруков впервые рассказал о внебрачных детях
29 декабря 2016, 10:33
Екатерина Климова: "Все бабы – ведьмы, особенно старые"
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Спорт

Новости спорта
30 декабря 2016, 11:05
ОФИЦИАЛЬНО: Александр Рыбка переходит в турецкий "Карабюкспор"
29 декабря 2016, 17:47
Названы лучшие легкоатлеты-2016 в Украине
29 декабря 2016, 15:35
Испанские СМИ: Срна в "Барселоне" должен согласиться на скромную зарплату
29 декабря 2016, 14:38
Ярмоленко поздравил с Новым годом воспитанников детского дома [Фото]1
29 декабря 2016, 14:39
Кличко предупредил Джошуа: "Могу нокаутировать обеими руками!"
29 декабря 2016, 14:18
В Украине появятся новые виды спорта – средневековый бой и фрисби [документ]
29 декабря 2016, 14:14
Футболист из Руанды заколдовал ворота соперников и забил [Видео]
29 декабря 2016, 13:43
Рождественская гонка: Пидгрушна и Семенов с рекордным штрафом стали предпоследними
29 декабря 2016, 12:32
Экс-голкипер "Динамо" Рыбка станет одноклубником Селезнева в Турции [Фото]
29 декабря 2016, 11:26
Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира [Фото]
28 декабря 2016, 21:29
Украинец и украинка стали чемпионами мира по быстрым шахматам 1
28 декабря 2016, 18:47
Чемпион WBC: "Время подкралось к Кличко - он будет избит Джошуа" 1
28 декабря 2016, 17:06
Украинский гроссмейстер Коробов обыграл чемпиона мира Карлсена
28 декабря 2016, 16:05
"Галатасарай" оценил Хачериди в 1 млн евро 1
28 декабря 2016, 13:09
Китайский клуб готов заплатить за полузащитника "Шахтера" 20 миллионов евро
27 декабря 2016, 21:03
Смотрите, кто уходит! [фото]1
27 декабря 2016, 15:23
Нападающий сборной Украины Зозуля может перейти в греческий ПАОК 2
27 декабря 2016, 13:08
ОФИЦИАЛЬНО: Вячеслав Шевчук завершил карьеру
27 декабря 2016, 13:00
Тренер Гловацки: "Для Кшиштофа главная задача - взять реванш у Усика"
27 декабря 2016, 11:46
УЕФА разрешил "Шахтеру" принимать "Сельту" в Харькове
26 декабря 2016, 23:48
Салидо: "Ждем поединка с Ломаченко в марте"
26 декабря 2016, 21:41
Сборная Украины может сыграть с Бразилией и Аргентиной
27 декабря 2016, 00:02
Лучшая футболистка Украины Ольга Овдийчук: "Когда начинала играть, зарплат не было вообще"
26 декабря 2016, 14:10
"Шахтер" готов продать Ракицкого "Бешикташу" за 6 млн евро
26 декабря 2016, 12:51
Паулу Фонсека: "Мы завоюем все титулы, что запланировали" [видео]
26 декабря 2016, 12:05
Американский портал назвал Ломаченко лучшим боксером 2016 года
26 декабря 2016, 10:54
Официально: Селезнев переезжает в чемпионат Турции
25 декабря 2016, 19:05
Теннисист Александр Долгополов: "Захотелось острых ощущений - завел хищных котов" 1
25 декабря 2016, 18:08
Евгений Хачериди не собирается в "Зенит" 2
25 декабря 2016, 17:23
Спарринг-партнер: "Кличко надирал задницу Джошуа в тренировочном лагере" 1
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Киев

Новости Киева
30 декабря 2016, 16:58
Как киевляне готовятся к Новому году: фото
30 декабря 2016, 15:57
Война киевлян с театром-МАФом: цинковый фасад могут снести
30 декабря 2016, 15:28
В киевский метрополитен вернут банкоматы
30 декабря 2016, 10:59
Киевский фуникулер будет работать круглосуточно
29 декабря 2016, 20:38
На Майдане бесплатно раздают еду 6
29 декабря 2016, 20:01
Кличко переоделся в Деда мороза и поздравил всех с Новым годом [видео]2
29 декабря 2016, 14:37
Над чем смеялись киевляне в 2016 году [фотожабы]
29 декабря 2016, 14:26
В Киеве станцию метро "Петровка" хотят переименовать на "Почайну"
29 декабря 2016, 11:15
В Киеве полиция перешла на усиленный режим работы
28 декабря 2016, 16:52
Киевские спасатели выпустили календарь с "огоньком" [фото]
28 декабря 2016, 16:26
В Киеве угнали маршрутку
28 декабря 2016, 14:14
В Киеве Замок Ричарда превратят в доходный дом
28 декабря 2016, 11:16
Новогодний Киев зажегся тысячами огней
28 декабря 2016, 10:46
Где к Новому году купить недорогие продукты
28 декабря 2016, 00:02
Зима на ВДНГ: путеводитель
27 декабря 2016, 19:10
Киевлянка собрала уникальную коллекцию старинных игрушек [фото]
27 декабря 2016, 15:32
На сгоревшем в Киеве рынке боятся новых поджогов [фото]
27 декабря 2016, 14:20
Что осталось от рынка после пожара возле метро Лесная
27 декабря 2016, 12:47
В Киеве перед Новым годом запустят ночной транспорт
27 декабря 2016, 10:46
Киевляне выразили соболезнование в связи с крушением Ту-154
26 декабря 2016, 20:47
Война - рынкам, мир - ТРЦ?
26 декабря 2016, 17:59
Деньги за выпитую квартирантами воду мэрии придется требовать через суд
26 декабря 2016, 16:42
Полиция не считает пожар возле метро "Лесная" поджогом
26 декабря 2016, 16:00
Факт. Планшеты Apple iPad: какой модели отдать предпочтение? 1
26 декабря 2016, 15:56
Под Киевом избитую девушку не довезли в больницу и выбросили на обочине 2
25 декабря 2016, 18:45
Продавцы – о погибшей на пожаре женщине: "Она не спаслась из-за проблем с ногами" 1
23 декабря 2016, 22:13
Ночью на Харьковском рынке ожидается очередное побоище 5
23 декабря 2016, 18:14
Когда киевлянам вернут украденные счетчики? 1
23 декабря 2016, 18:09
Киевлян просят не воровать уличные украшения 1
23 декабря 2016, 15:02
В столице предновогодний бум на торговлю просроченными продуктами 11
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