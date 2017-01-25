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Читай свежий номер 26 Января № 2632
Новость часа: 11:19 В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной 1
Дела заочные: следствие о госизмене Януковича могут завершить к третьей годовщине его побега
Дела заочные: следствие о госизмене Януковича могут завершить к третьей годовщине его побега
Прокуратура утверждает, что доказательства есть, а защита трактует их в свою пользу. 441 2

Новости

дня
12:25
Экономист: В действиях правительства и НБУ доминируют "ближние интересы"
12:12
Новинский: голосование в ПАСЕ - полная и безоговорочная победа оппозиции
12:12
Глава фискальной службы рассказал, сколько стоил билет на инаугурацию Трампа
11:58
В соцсети попало интимное фото 18-летней дочери Кафельникова [фото]
11:57
Дело против Януковича рассыпается, - СМИ
12:04
Дочь Валерия Меладзе рассказала подробности своей свадьбы [фото]
11:31
Депутат назвал новые причины отсрочки безвиза с ЕС для Украины 3
11:27
64-летнюю женщину старость обошла стороной
11:25
В США погиб 29-летний украинец из Житомира [фото, видео]
11:19
В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной 1
11:18
На выход из коалиции собрались еще 10 депутатов?
10:57
В Индии внезапно скончался посол России 2
10:40
В США мэры "восстали" против указа Трампа искать незаконных мигрантов 2
10:43
Трамп сократит финансирование ООН на 40%, как и обещал 8
10:38
В МИД Польши пригрозили отменой сотрудничества с Украиной 2
10:33
Экс-чиновник из Днепра наживался на бойцах АТО
10:11
В Крыму задержали еще одного адвоката 2
10:03
Эксперт: Число автомобилей с иностранной регистрацией преувеличено в 100 раз
09:59
В Тернополе мальчик вызвал полицию, спасая мать от побоев отца [видео]3
09:55
Сегодня днем, 26 января, в Украине до 15 градусов мороза
09:50
Министр обороны Франции заснул во время теледебатов [фото]
09:39
Иванка Трамп опубликовала забавное видео из Белого Дома [видео]
09:32
Как украинцы платят "налог на девальвацию"
09:26
Нуланд уйдет с должности помощника госсекретаря США 5
09:02
Скарлетт Йоханссонн снова свободна
08:59
Опоздание и фамильярность: 11 ошибок, делающих собеседование провальным 1
08:58
На Татьянин день Путин спел для студентов МГУ [видео]1
08:30
Украинская певица разбила сердце Алексею Воробьеву 1
08:30
Главные новости 25 января
07:55
СМИ: Мадонна хочет завести еще двоих детей
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Политика

Новости политики
12:12
Новинский: голосование в ПАСЕ - полная и безоговорочная победа оппозиции
12:12
Глава фискальной службы рассказал, сколько стоил билет на инаугурацию Трампа
11:57
Дело против Януковича рассыпается, - СМИ
11:31
Депутат назвал новые причины отсрочки безвиза с ЕС для Украины 3
10:57
В Индии внезапно скончался посол России 2
10:40
В США мэры "восстали" против указа Трампа искать незаконных мигрантов 2
10:43
Трамп сократит финансирование ООН на 40%, как и обещал 8
10:38
В МИД Польши пригрозили отменой сотрудничества с Украиной 2
10:33
Экс-чиновник из Днепра наживался на бойцах АТО
10:11
В Крыму задержали еще одного адвоката 2
09:50
Министр обороны Франции заснул во время теледебатов [фото]
09:39
Иванка Трамп опубликовала забавное видео из Белого Дома [видео]
09:26
Нуланд уйдет с должности помощника госсекретаря США 5
07:27
Французский дизайнер рассказал подробности создания платья для Мелании Трамп [фото]
06:44
Президент Мексики прокомментировал строительство "стены Трампа"
вчера, 21:40
Трамп подписал распоряжение о строительстве стены на границе с Мексикой 1
вчера, 21:16
Громада Покровска протестовала против произвола силовиков [фото]
вчера, 20:40
ПАСЕ потребовала от Украины изменить законы о люстрации и декоммунизации 6
вчера, 19:44
Бунт против Трампа: забрать ядерную кнопку и "поход на Вашингтон"
вчера, 18:58
Блоггеры опровергли, что телохранитель Трампа на инаугурации был с ненастоящей рукой [видео]1
вчера, 18:57
Компания Трампа запланировала настроить отелей втрое больше, чем у него сейчас
00:02
Дела заочные: следствие о госизмене Януковича могут завершить к третьей годовщине его побега 2
00:02
Как украинский и русский языки в Украине "за власть" боролись 4
вчера, 17:26
Недвижимость политиков: Ляшко пришлось выкупить особняк, а комната Лещенко оказалась домом [фото]6
вчера, 17:12
Шательман начинает работать в Украине 2
вчера, 17:08
Эксперт объяснил, почему "доильные аппараты" в МВД презентуют женщины 1
вчера, 16:28
В Крыму отпустили адвоката Полозова, он заявил о похищении
вчера, 14:44
Балчун отчитался о работе "Укрзализныци": компания начала реструктуризацию долга [видео]
вчера, 14:28
Песков открестился от "кремлевского кандидата в президенты Украины" Пинчука 3
вчера, 13:40
Суд ЕС признал поставки Россией оружия "сепаратистам Украины" 12
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фото дня
11:03 Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
вчера, 15:48 Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
вчера, 10:42 В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500. Фото: SUGAR LANE
24 января, 17:34 Новый спутник GOES-16 (GOES-R), который был запущен в космос 19 ноября 2016 года, прислал свои первые снимки в высоком HD-разрешении, на которых запечатлена планета Земля.
24 января, 13:08 Итальянские спасатели вытащили из-под снежного плена трех щенков, которые провели несколько дней под завалами в гостинице Rigopianoм в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина. Фото: REUTERS
24 января, 10:47 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили автомитинг на блокпостах в Киеве, в ходе которого подожгли шины в знак протеста. Участники автомитинга требуют от правительства снизить стоимость машин. Фото: УНИАН
23 января, 16:34 Столица Франции утонула в густом смоге. В городе зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов за последние 10 лет. Фото: REUTERS
23 января, 13:50 Стабильно низкая температура заковала во льды Бердянскую косу. Фото: Анатолий КИРИЛЕНКО
23 января, 12:00 Французский астронавт Томас Песке сфотографировал с борта Международной космической станции часть Украины. Свое фото он посвятил Дню Соборности нашей страны. Фото: Твитер /Thom_astro
23 января, 10:34 НАСА показало извержение вулкана Богослов из космоса, который проснулся спустя 24 года. Фото: nasa.gov
22 января, 14:52 День Соборности Украины. Цепь единства. Фото: Reuters
22 января, 13:31 Протест женщин за права человека в Вашингтоне. Фото: Reuters
21 января, 09:12 Первый танец президента США Дональда Трампа с первой леди Меланией Трамп на балу в честь инаугурации. Фото: REUTERS
20 января, 18:54 Прощальная фотографии Барака Обамы, как президента США. Фото: twitter.com/WhiteHouse
20 января, 17:30 Перед входом в Капитолий, где через пару часов зачитает присягу президента США Дональд Трамп, собралось несколько тысяч журналистов. Фото: REUTERS
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Происшествия

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В США погиб 29-летний украинец из Житомира [фото, видео]
11:19
В Киеве годовалая девочка насмерть ошпарилась кипятком в ванной 1
09:59
В Тернополе мальчик вызвал полицию, спасая мать от побоев отца [видео]3
06:59
В Житомире покончил с собой военный
06:22
Из-под завалов отеля в Италии достали тела всех жертв
вчера, 23:50
В Каменском затонула баржа, в Днепр вылилось 300 тонн мазута [фото]1
вчера, 22:46
В США пенсионер украл у ветеранов 150 тысяч долларов, чтобы купить порно
вчера, 21:11
Воевавшего за "ДНР" бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы [фото]5
вчера, 20:19
Аваков заявил о разоблачении крупнейшей группы автоугонщиков [фото, видео]1
вчера, 18:22
СМИ: наемник "ДНР" "Вагнер" весной приезжал в украинское село к матери 7
вчера, 18:23
СБУ начала обыски в мэрии Ужгорода [фото]
00:01
Из Виты Заверухи сделают новую Надежду Савченко? [фото]6
вчера, 17:30
Поезд попытался протаранить блокадчиков железной дороги на "ДНР" и "ЛНР" [фото]14
вчера, 16:28
В сети сообщили, что в Киеве трое кавказцев изнасиловали девушку 2
вчера, 16:17
В Тернополе из-за скользкой дороги перевернулся автобус с пассажирами [фото]
вчера, 15:35
Внутри Потемкинской лестницы мусорная свалка и жилище бомжа Андрея [фото]1
вчера, 15:22
В запорожском кинотеатре Вин Дизель довел до стрельбы [фото]
вчера, 15:02
Обвиняемого в убийстве полицейских в Днепре будут судить присяжные
вчера, 14:53
Пес спас собаку от гибели в реке с помощью палки [видео]2
вчера, 13:55
В Кувейте во время массовой казни повесили принца 3
вчера, 13:36
ГПУ отдает под суд главного конюха Украины
вчера, 13:22
В Днепре ищут уже второго пропавшего солдата
вчера, 12:37
У белорусских наркокурьеров нашли похищенную картину Шишкина 1
вчера, 12:20
Забытый в лифте детсада малыш не смог дотянуться до кнопки этажа [видео]1
вчера, 11:18
В Киеве 22 рыбака унесло на льдине [фото]1
вчера, 11:05
"Львов - польский город": генконсул рассказал, из-за чего избили украинских студентов 3
вчера, 10:50
Топ-менеджера "Касперского" арестовали за госизмену вместе с офицером ФСБ
вчера, 09:16
Уволенного за "сепаратизм" "экс-беркутовца" защищают даже в "Правом Секторе" 3
вчера, 07:59
В Малайзии гигантский питон объелся так, что не смог шевелиться [видео]
24 января, 23:45
В Канзасе мужчина ограбил банк, чтобы сбежать от своей супруги 2
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В Малайзии гигантский питон объелся так, что не смог шевелиться
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Экономика

Новости экономики
12:25
Экономист: В действиях правительства и НБУ доминируют "ближние интересы"
вчера, 22:28
Насиров заявил, что увеличит доходы в бюджет на 100 миллиардов 2
вчера, 18:50
Украина больше не обсуждает повышение пенсионного возраста с МВФ 4
вчера, 16:59
Директива ЕС не требует пересдачи экзамена при замене прав 1
вчера, 12:04
5 вопросов о проблемных банках: как понять что пора забирать деньги
вчера, 12:11
Факт. Каким должен быть минимальный депозит на валютном рынке Форекс?
вчера, 08:53
Украина по индексу коррупции сравнялась с Россией [инфографика]9
вчера, 00:02
Глава Фонда соцстрахования: В Украине появилась армия профессиональных безработных
24 января, 15:09
Что пишут соцсети о платежках за отопление 11
24 января, 12:14
Из-за чего автомобилисты блокируют въезды в Киев [фото]4
24 января, 09:15
В Украине выросло производство подсолнечного масла 5
24 января, 10:00
Как изменились наши зарплаты в 2016 году 3
23 января, 17:55
На пенсию по выслуге лет будут идти только военнослужащие, - Рева 8
23 января, 11:32
Пенсионная реформа: что сам накопил - на то и живи 11
23 января, 00:02
Продавцы легко обходят лимит в 50 тысяч гривен
22 января, 00:02
Как не дать раскручивать себя на деньги 2
21 января, 00:02
Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение 2
20 января, 12:02
Глава Фонда соцстрахования: В Службу занятости люди идут и за деньгами, и за психологической помощью
20 января, 11:25
Рост минималки увеличит количество безработных 1
20 января, 11:12
На какую минимальную выплату может рассчитывать украинский безработный 5
20 января, 11:02
Система социального страхования фактически не работает
20 января, 10:45
На выплаты безработным в этом году уйдет 8 млрд. грн
20 января, 08:58
Аналитики Bloomberg дали прогноз по курсу гривны 5
19 января, 19:48
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
19 января, 17:56
Глава МВФ высоко оценила украинские реформы 7
19 января, 17:00
Доллар весной может подешеветь до 26 гривен 2
18 января, 20:35
Посол: товарооборот между Украиной и Турцией ежегодно снижается на 20-25 процентов 3
18 января, 17:39
В Лондон прибыл первый поезд из Китая 8
18 января, 14:50
Эксперт: Украина превратилась в рай для "зицпредседателей Фунтов" 3
18 января, 13:35
Эксперт: Большинство украинцев смогут претендовать на 30% от минимальной пенсии 9
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Вопрос дня
Украина получила 29 баллов из 100 в мировом Индексе восприятия коррупции. В общем списке из 176 стран мы занимаем 131 место. В связи с этим наш вопрос: А вам взятки предлагали?
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Общество

Новости общества
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64-летнюю женщину старость обошла стороной
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Эксперт: Число автомобилей с иностранной регистрацией преувеличено в 100 раз
09:55
Сегодня днем, 26 января, в Украине до 15 градусов мороза
08:59
Опоздание и фамильярность: 11 ошибок, делающих собеседование провальным 1
08:58
На Татьянин день Путин спел для студентов МГУ [видео]1
08:30
Главные новости 25 января
07:34
В России могут запретить давать детям некоторые имена 3
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Британский университет оштрафовали за смертельно опасный эксперимент
06:35
Житель Великобритании заявил, что его похитили инопланетяне [фото]1
02:02
Неожиданные признаки высокого интеллекта
вчера, 23:57
Ученый потратил 20 лет, чтобы ответить на вопрос: "Зачем зебре полоски?"
вчера, 21:35
В Китае надувной петух а-ля Трамп стал хитом продаж [видео]
вчера, 21:15
В Сети "оживший" нарисованный человечек спровоцировал споры [видео]
вчера, 20:46
В Африке 18 львов вызвали пробку на дороге [видео]
вчера, 20:14
Что готовят на Китайский новый год: рецепты
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Королевская почта Британии изготовила марки с изображением Дэвида Боуи
вчера, 17:27
Дневники нациста Геббельса издадут на украинском языке [фото]8
вчера, 17:05
Польша опубликовала список "не рекомендуемых" детских имен 6
вчера, 16:33
Кто мешает работе Антикоррупционного бюро? 1
вчера, 15:47
Завтра, 26 января, до 20 мороза 1
вчера, 15:09
В Instagram появился аккаунт, где родители публикуют фото своих плачущих детей
вчера, 13:39
Из–за системы Prozorro дети в Сумах чуть не остались без обезьяны 1
вчера, 13:23
За пределами земли: лучшие фото 2016 года с дронов
вчера, 13:06
Родина должна не учить жить, а помогать жить
вчера, 12:20
Фотограф показал, почему нельзя делать селфи на фоне военных памятников [фото]1
вчера, 11:39
11-летний сын спасателя из Каховки вытащил тонущего в полынье друга 2
00:02
Анекдоты: 26 января
вчера, 10:48
Сегодня днем, 25 января, пройдет небольшой снег
вчера, 09:30
Высоту Эвереста перемеряют: гора могла стать ниже
вчера, 09:24
Волонтеры перенесли авдеевскую "промку" на глянец 1
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
11:58
В соцсети попало интимное фото 18-летней дочери Кафельникова [фото]
12:04
Дочь Валерия Меладзе рассказала подробности своей свадьбы [фото]
09:02
Скарлетт Йоханссонн снова свободна
08:30
Украинская певица разбила сердце Алексею Воробьеву 1
07:55
СМИ: Мадонна хочет завести еще двоих детей
07:46
Эмбер Херд после развода приступила к съемкам нового фильма
вчера, 23:22
В США скончалась актриса Мэри Тайлер Мур
вчера, 22:09
Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене [видео]
вчера, 19:39
Кинопремия "Сезар": названы имена номинантов
вчера, 19:38
Необъяснимая магия "Ла-Ла Лэнда" 1
вчера, 19:34
Бла-бла Лэнд 1
вчера, 17:59
У программы "Ревизор" появился новый ведущий? [фото]
вчера, 17:04
Шарики, белые розы и торт: как Тину Кароль с 32-летием поздравляли [видео]1
вчера, 16:47
Блондинка из "Дизель Шоу" - о съемках в клипе ТИК: "А что же люди подумают?!"
вчера, 16:09
Сын Высоцкого сказал, почему не нужно сравнивать отца со Шнуровым
вчера, 16:02
Жидков показал, как "Квартал 95" нагуливает аппетит перед праздничным застольем
вчера, 15:51
Ты главное, батя, держись: коллеги выпили за Зеленского, взломав кабинет начальника [видео]
вчера, 15:53
Дочь Майкла Джексона шокировала рассказом об изнасиловании и попытках суицида [фото]1
вчера, 14:38
Украденные украшения Ким Кардашьян могут достаться исламистам [фото]
вчера, 14:31
Финалистка "Евровидения" посвятила песню Бараку Обаме [видео]
вчера, 13:28
Хакера, который украл интимные фото Дженнифер Лоуренс, посадили на девять месяцев 2
вчера, 13:20
Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили
вчера, 12:49
Школьники устроили флешмоб для именинника Зеленского [видео]
вчера, 12:19
Суперфиналист "Битвы экстрасенсов" Яков Шнеерсон: У Тины Кароль будут еще дети [фото, видео]
вчера, 10:29
В Дубае из-за Ким Кардашьян оштрафовали центр для детей с инвалидностью
вчера, 09:37
Одесская Барби рассказала о предательстве близких и показала лучшую подругу [фото]3
вчера, 08:22
Сергей Шнуров объяснил, в чем ценность песен Ольги Бузовой 1
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67-летняя Алла Пугачева показала стройные ноги на премьере фильма [фото]4
вчера, 07:20
Вера Брежнева показала фигуру в бикини [фото]
24 января, 23:18
Мэрил Стрип забавно отреагировала на свою 20 номинацию на Оскар [видео]
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Спорт

Новости спорта
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Оскар Де Ла Хойя арестован за езду в пьяном виде
вчера, 18:50
Самый высокий ранг сумо впервые за 19 лет присудили японцу
вчера, 16:15
Инвесторы из Китая купили ПФК "Сумы"
вчера, 15:53
"Шахтер" не рассчитывает на Будковского
вчера, 14:15
Криштиану Роналду: "Между мной и Месси нет никакой конкуренции"
вчера, 12:39
Фьюри ушел в десятилетний отпуск
24 января, 19:18
Сборы украинских клубов: где, как, почем?
24 января, 17:32
"Царь симулянтов": вратарь сборной Сенегала сам себе поставил подножку [видео]1
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Китайским инвесторам интересны львовские "Карпаты" 1
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"Шахтер" официально представил Густаво Бланко Лещука
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"Днепр" в Турции проиграл "Динамо"
23 января, 21:12
Берни Экклстоун уволен с должности главы "Формулы-1"
23 января, 20:11
В Бразилии розовый футбольный судья стал популярней матчей, которые он ведет [видео]
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Вита Семеренко готовится к Олимпиаде под присмотром малыша
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Богатенький Фуркад
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А из трансферного окна нам лишь Турция видна
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Первый подиум Семенова
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"Днепр" уже побеждает на сборах
21 января, 20:43
Селезнев забил дебютный мяч за "Карабюкспор" [Видео]
21 января, 19:08
Выживший футболист "Шапекоэнсе": "Каждую ночь я вижу своих одноклубников"
21 января, 12:24
"ESPN" отстранил комментатора, который сравнил Винус Уильямс с гориллой
21 января, 10:24
Андрей Несмачный: "Мир Сатаны использовал меня и выжал, как лимон" [видео]3
20 января, 22:17
Полузащитник "Шахтера" нужен итальянской "Роме"
20 января, 16:45
Антхольц. Сергей Семенов выигрывает бронзу в индивидуальной гонке!
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Андрей Воронин возглавил клуб седьмой лиги в Германии 1
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Министр спорта просит украинцев помочь харьковскому шашисту материально 2
19 января, 11:40
"Динамо" договорилось о трансфере защитника сборной Венгрии
19 января, 10:33
"Днепр" продал полузащитника в турецкий "Карабюкспор"
18 января, 20:06
Караваев забил дебютный мяч за "Фенербахче" в официальных матчах [Видео]
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Киев

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Киев стоит в 8-балльных пробках [карта]
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Активисты разблокировали въезд в Киев 1
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Как менялся Киев на протяжении тысячелетия
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В Борисполе полицейский-педофил совращал подростка под видом девочки 2
24 января, 13:53
Автомитинг в сопровождении полиции добрался до Кабинета министров [фото, видео]
24 января, 13:40
Ветераны АТО требуют отменить для них таможенный сбор на авто [фото, видео]1
24 января, 11:29
Соцсети - об автомитингах в Киеве: "Въезд со стороны Конча-Заспы перекрыть забыли" 2
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В Киеве задержали дворника-педофила 5
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24 января никто не сможет въехать или выехать из Киева
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"Киевэнерго" обвинил в космических платежках за отопление киевлян и законы 4
20 января, 14:19
В киевском детском саду отравились дети
19 января, 18:31
Как в Киеве прошли крещенские купания: фоторепортаж
19 января, 15:18
Новый театральный скандал: актеры заявили, что их "держали в рабстве"
19 января, 13:25
Что потеряли в метро за новогодние праздники?
18 января, 23:35
Союз архитекторов Украины призвал остановить строительство Театра на Подоле
18 января, 17:14
В Киеве со стрельбой ограбили почту 3
17 января, 21:01
Пантелеев: за последние полтора года в столице установлено 57 индивидуальных тепловых пунктов
18 января, 00:02
Чем опасен для людей киевский смог [фото]1
17 января, 16:19
Туман в Киеве показали с необычного ракурса [фото]1
17 января, 14:21
Фотограф показал, как выглядит Киев сквозь пелену тумана
17 января, 13:04
Эколог: Причиной смога в Киеве может быть Трипольская ТЭС [фото]4
17 января, 11:08
Киевская СЭС разрешила детям идти в школу несмотря на смог
17 января, 10:57
Главный санврач Киева: "По всему городу в воздухе есть превышение сернистого ангидрида" 5
17 января, 10:31
МЧС: Самая сложная ситуация с туманом над Киевским морем [фото]
17 января, 10:14
Пожарные: в Киеве не пожар, а метеорологическая дымка
17 января, 07:58
Киев окутал густой смог [фото]1
17 января, 06:24
Киевлянам предложили креститься в бассейне спортклуба Порошенко 3
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