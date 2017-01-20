вчера, 09:12
Первый танец президента США Дональда Трампа с первой леди Меланией Трамп на балу в честь инаугурации. Фото: REUTERS
20 января, 18:54
Прощальная фотографии Барака Обамы, как президента США. Фото: twitter.com/WhiteHouse
20 января, 17:30
Перед входом в Капитолий, где через пару часов зачитает присягу президента США Дональд Трамп, собралось несколько тысяч журналистов. Фото: REUTERS
20 января, 10:15
Жительница Германии украсила свой сад снежной карикатурной скульптурой в виде новоизбранного президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
19 января, 15:34
Крещенские купания в Киеве с высоты птичьего полета. Фото: Александр Гончаров/facebook.com/vnebo.com.ua
19 января, 12:00
19 декабря православные христиане отмечают Крещение Господне. Фото: Павел Дацковский
19 января, 10:08
В Одессе замерз весь военный флот Украины. Порт сковало льдом вместе с кораблями. Фото: dumskaya.net
18 января, 17:06
Ко дню инаугурации президента Соединенных Штатов в музее мадам Тюссо в Лондоне презентовали восковую копию новоизбранного 45-го президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS
18 января, 12:48
Старейшая в мире панда отпраздновала свое 37-летие. На день рождения сотрудники зоопарка устроили для своей любимицы настоящий праздник с тортом и подарками. Фото: REUTERS
18 января, 10:39
В американском зоопарке умерла старейшая в мире горилла по прозвищу Коло. На момент смерти ей было 60 лет. Фото: REUTERS
17 января, 13:51
В аэропорту "Борисполь" торжественно встретили 100-миллионного пассажира. Ими стали Елена Бойко и Виталий Лозовский. Фото: УНИАН
17 января, 10:55
Киев окутал густой смог. Фото: instagram.com/goldrush.ua
16 января, 15:58
Астронавт Томас Пэскует показал головокружительный вид из космоса. Космолетчик запечатлел свисающие ноги в открытом космосе на высоте 400 километров над землей. Фото: instagram.com/thom_astro
16 января, 12:18
Прощальный снимок главного фотографа Барака Обамы Пита Соузы. На нем фотограф запечатлел заснеженный Белый дом. Фото: instagram.com/petesouza
16 января, 10:20
Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Фото: president.gov.ua