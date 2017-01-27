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Читай свежий номер 30 Января № 2634
Новость часа: вчера, 21:48 В Славянске во время факельного шествия в честь Героев Крут прогремел взрыв [фото, видео]1
Аваков: с 2004 года МВД раздало 2230 единиц наградного оружия
Аваков: с 2004 года МВД раздало 2230 единиц наградного оружия
Министр внутренних дел рассказал, кому, когда и за какие заслуги давал вооружение. 387 2

Новости

дня
вчера, 21:48
В Славянске во время факельного шествия в честь Героев Крут прогремел взрыв [фото, видео]1
вчера, 21:15
Впервые главой военно-воздушных сил Норвегии стала женщина
вчера, 20:15
У берегов Малайзии затонул корабль с китайскими туристами
00:44
На "злых" тещах земля держится!
вчера, 21:16
Кличко ждут в турнире для "старичков"
вчера, 19:48
В китайском зоопарке тигр загрыз посетителя [видео]1
вчера, 19:32
В Днепре патрульные попали в аварию [фото]
вчера, 19:30
Как Сергей Королев спас планету от ядерной войны
00:02
Три звонка Трампа: о чем президент США говорил с Европой и Россией
вчера, 19:12
Валерия Болотова погубило больное сердце или месть? 1
00:02
А какой вы представляете себе жизнь в Украине без коррупции? [вопрос дня]
00:02
Юная победительница Australian Open-2017: "Теперь пойду на шопинг"
вчера, 18:51
Министр обороны Украины рассказал подробности штурма ВСУ под Авдеевкой [обновлено]6
вчера, 19:02
Хозяйка отеля: "Еду моим котам готовит специально нанятый человек"
вчера, 18:43
"Ушел из жизни Человек-Любовь. Вся Беларусь скорбит" 4
вчера, 18:40
Молодая жена Джигарханяна: Армен Борисович без меня даже таблетку не выпьет! 1
вчера, 18:25
Кандидат наук из Херсона создает картины и часы из старых грампластинок
вчера, 18:25
В Западной Европе хомяки начали вымирать из-за поедания потомства 1
вчера, 17:55
31 января мэр Стокгольма вручит Киеву ключ Евровидения
вчера, 17:45
ГПУ вызвала Януковича и его защиту 2
вчера, 17:08
Проститься с Александром Олесем пришли Порошенко и националисты [фото]9
вчера, 17:00
Во время матча у баскетболиста выпал глаз [видео]
вчера, 16:50
Суд Нью-Йорка разрешил мигрантам игнорировать указ Трампа
вчера, 16:37
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин показал, как надо отжиматься [видео]
вчера, 15:58
10 самый резонансных отравлений в истории Украины 5
вчера, 15:11
Львовяне: "Не хотим жить у свалки, будем перекрывать границу" 1
вчера, 14:39
Ванесса Паради приехала на съемки в Украину за символический гонорар [фото, видео]1
вчера, 14:28
Рианна назвала новоиспеченного президента США "аморальной свиньей" 14
вчера, 14:13
Креативный продюсер "Евровидения": "Когда увидел сцену, остался одухотворен ее масштабом"
вчера, 13:55
При штурме ВСУ в Авдеевской промзоне погиб комбат "ДНР" 23
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Политика

Новости политики
вчера, 21:15
Впервые главой военно-воздушных сил Норвегии стала женщина
вчера, 20:45
Аваков: с 2004 года МВД раздало 2230 единиц наградного оружия 2
вчера, 17:45
ГПУ вызвала Януковича и его защиту 2
вчера, 16:50
Суд Нью-Йорка разрешил мигрантам игнорировать указ Трампа
вчера, 14:28
Рианна назвала новоиспеченного президента США "аморальной свиньей" 14
вчера, 12:30
Петр и Марина Порошенко почтили память Героев Крут 10
вчера, 10:55
В США состоялся первый суд по искам двух иммигрантов
вчера, 08:19
О чем говорили Трамп и Путин: Сирия, Украина и двусторонние отношения 15
вчера, 08:10
Канада и Великобритания отреагировали на запрет Трампа принимать беженцев [видео]2
28 января, 21:50
Российская железная дорога в обход Украины будет пропускать по 240 поездов в день 7
28 января, 20:53
Иран запретит гражданам США въезд в ответ на решение Трампа
28 января, 20:35
Великобритания и Турция увеличат товарооборот до 20 миллиардов в год
28 января, 20:18
Данилюк: решение суда по "деньгам Януковича" будет в апреле 6
28 января, 19:31
Трамп поговорил с Меркель и позвонил Путину
28 января, 19:07
Авиакомпании прекратили продажи билетов в США для граждан семи стран 3
28 января, 18:41
У Дании появится цифровой посол
28 января, 18:17
В Калифорнии начали сбор подписей за выход из состава США 8
28 января, 17:24
Олланд: "Мы должны ответить на слова Трампа о "Brexit" 1
28 января, 16:33
Дочь Обамы присоединилась к протестам против Трампа 5
28 января, 15:44
Германия и Франция заявили, что санкции с России не снимут до выполнения Минских соглашений 7
28 января, 14:55
Гражданство от Порошенко: больше всего паспортов получили россияне и сирийцы 5
28 января, 11:46
40 турецких офицеров НАТО попросили убежища в Германии
28 января, 10:21
Порошенко подписал указ о допуске иностранных войск в Украину 9
28 января, 10:00
Мексиканцы начали бойкотировать американские товары 1
28 января, 09:51
Стало известно, о чем будут говорить Трамп и Путин 3
28 января, 09:25
Трамп заморозил программу приема сирийских беженцев в США 2
28 января, 08:55
"Игра престолов": соцсети отреагировали на смерть Болотова [фото]2
27 января, 21:39
Порошенко потребовал увеличить экспорт украинского оружия 6
27 января, 21:16
Трамп: "О снятии санкций говорить пока рано" 8
27 января, 20:58
Руководитель "Миротворца" заявил, что внедрит распознаватель лиц 2
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фото дня
28 января, 13:23 Во Львове стартовал международный фестиваль "Китайский Новый год во Львове", который продлится в течении всего уик-энда. Фото: УНИАН
27 января, 17:48 Шведские лыжники стали свидетелями удивительного природного явления. Они запечатлели облако в виде огромного шара, напоминающее по форме НЛО. Фото: instagram.com/bbaumish
27 января, 10:29 Украинская команда - Богдан Куцевич, Алексей Пода, Алексей Козак и Джонатан Райнер, одержали победу на международном фестивале снежной скульптуры World Snow Festival в Швейцарии. На сооружения фантастической скульптуры "Мистически плащ с посохом" скульпторы потратили 4 дня. Фото: Алексей Пода
26 января, 16:49 В Чили был объявлен красный уровень угрозы из-за лесных пожаров, которые пытаются потушить несколько недель. Фото: REUTERS
26 января, 11:03 Аргентинский ювелир Хуан Карлос Палларолс превращает военное оружие в предметы искусства, чтобы сохранить мир на земле. Фото: facebook.com/juancarlospallarols
25 января, 15:48 Пограничный забор между Мексикой и США охраняется американскими агентами пограничной службы. Фото: REUTERS
25 января, 10:42 В США родились двойняшки с разным цветом кожи. Такое явление редкость. Врачи говорят, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500. Фото: SUGAR LANE
24 января, 17:34 Новый спутник GOES-16 (GOES-R), который был запущен в космос 19 ноября 2016 года, прислал свои первые снимки в высоком HD-разрешении, на которых запечатлена планета Земля.
24 января, 13:08 Итальянские спасатели вытащили из-под снежного плена трех щенков, которые провели несколько дней под завалами в гостинице Rigopianoм в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина. Фото: REUTERS
24 января, 10:47 Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией устроили автомитинг на блокпостах в Киеве, в ходе которого подожгли шины в знак протеста. Участники автомитинга требуют от правительства снизить стоимость машин. Фото: УНИАН
23 января, 16:34 Столица Франции утонула в густом смоге. В городе зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов за последние 10 лет. Фото: REUTERS
23 января, 13:50 Стабильно низкая температура заковала во льды Бердянскую косу. Фото: Анатолий КИРИЛЕНКО
23 января, 12:00 Французский астронавт Томас Песке сфотографировал с борта Международной космической станции часть Украины. Свое фото он посвятил Дню Соборности нашей страны. Фото: Твитер /Thom_astro
23 января, 10:34 НАСА показало извержение вулкана Богослов из космоса, который проснулся спустя 24 года. Фото: nasa.gov
22 января, 14:52 День Соборности Украины. Цепь единства. Фото: Reuters
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Происшествия

Чрезвычайные новости
вчера, 21:48
В Славянске во время факельного шествия в честь Героев Крут прогремел взрыв [фото, видео]1
вчера, 20:15
У берегов Малайзии затонул корабль с китайскими туристами
вчера, 19:48
В китайском зоопарке тигр загрыз посетителя [видео]1
вчера, 19:32
В Днепре патрульные попали в аварию [фото]
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Янтарные старатели: "Боимся бандитов больше, нежели полиции" [фото, видео]
вчера, 18:51
Министр обороны Украины рассказал подробности штурма ВСУ под Авдеевкой [обновлено]6
вчера, 13:55
При штурме ВСУ в Авдеевской промзоне погиб комбат "ДНР" 23
вчера, 13:15
В Одессе на рынке из обреза ранили женщину 3
вчера, 16:00
Откровения вора: "Чтобы тренировать карманников, им вешают на сумку колокольчики" 5
вчера, 10:25
Взрыв на Харьковщине: женщину выбросило с балкона [фото]
вчера, 08:52
Крушение MH17: следователи не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров 7
вчера, 08:40
Перестрелка на Ровенщине: есть погибший [фото, видео]1
28 января, 21:25
На Мадагаскаре с моста упал свадебный грузовик, погибли 45 человек
28 января, 17:52
В Николаеве живодер убивал собак для магических обрядов [фото]1
28 января, 15:21
В Киеве напали на народную артистку Наталью Шелепницкую 3
28 января, 14:30
Убийца матери и ребенка в Овидиополе повесился в СИЗО
28 января, 13:40
В Киеве сожгли машину адвоката 1
28 января, 13:19
В Донбассе пострадали трое украинских военных 4
28 января, 12:53
В Луцке грабители банка устроили перестрелку с полицией [фото]
28 января, 11:35
Полиция открыла производство по обстрелу дома экс-главы МВД области
28 января, 11:15
Во Львове трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
28 января, 10:44
В Винницкой области 14-летняя девушка родила ребенка и выбросила его из окна 1
28 января, 09:34
На Закарпатье обстреляли дом экс-главы областной милиции [видео]
28 января, 08:34
Аваков рассказал об увольнениях из-за стрельбы в Княжичах
27 января, 23:08
В Черниговской области электричка врезалась в легковушку, есть жертвы
27 января, 22:28
В Запорожье десять детей госпитализированы с отравлением
27 января, 22:00
В Киевской области массово отравились дети
27 января, 18:19
Еще одна смерть: в "ДНР" скончался активист референдума 15
27 января, 17:28
Заявление о смерти главаря "ЛНР" Болотова подтвердилось [дополняется]14
27 января, 17:39
Депутата пытались развести на 22 тысячи долларов 1
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Земля и космос
Фотографы сняли захватывающее видео извержения вулкана в воду
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Экономика

Новости экономики
00:02
Коррупция в Украине: в армии и полиции ситуация улучшилась, в судах - нет
27 января, 16:48
Харьковчанам повышают квартплату из-за повышения минимальной зарплаты 7
27 января, 14:10
"А вы говорите – газ дорогой". Что пишут соцсети о зарплате Коболева 23
27 января, 09:55
К 2020-му украинцев ждет еще одна "реформа Гройсмана" 7
26 января, 20:25
Украина попытается договориться о зоне свободной торговли с Турцией 1
27 января, 12:07
Как изменится курс доллара в феврале
26 января, 20:41
Ломбарды станут безопаснее 2
26 января, 16:28
В Украине повысят тарифы на воду до 37% [таблица]8
26 января, 16:19
От двух до трех миллионов: стала известна зарплата главы "Нафтогаза" 1
26 января, 14:49
Куда пойдет пенсионная реформа: максимум стажа, минимум досрочного отдыха 2
26 января, 12:25
Экономист: В действиях правительства и НБУ доминируют "ближние интересы"
26 января, 09:32
Как украинцы платят "налог на девальвацию" 1
25 января, 22:28
Насиров заявил, что увеличит доходы в бюджет на 100 миллиардов 3
25 января, 19:21
Украинские реформы: что пишут эксперты в соцсетях 3
25 января, 19:17
"За три горячих батареи – платежка в 6 300 гривен!" 9
25 января, 18:50
Украина больше не обсуждает повышение пенсионного возраста с МВФ 4
25 января, 16:59
Директива ЕС не требует пересдачи экзамена при замене прав 1
25 января, 12:04
5 вопросов о проблемных банках: как понять что пора забирать деньги
25 января, 12:11
Факт. Каким должен быть минимальный депозит на валютном рынке Форекс?
25 января, 08:53
Украина по индексу коррупции сравнялась с Россией [инфографика]9
25 января, 00:02
Глава Фонда соцстрахования: В Украине появилась армия профессиональных безработных
24 января, 15:09
Что пишут соцсети о платежках за отопление 13
24 января, 12:14
Из-за чего автомобилисты блокируют въезды в Киев [фото]4
24 января, 09:15
В Украине выросло производство подсолнечного масла 5
24 января, 10:00
Как изменились наши зарплаты в 2016 году 3
23 января, 17:55
На пенсию по выслуге лет будут идти только военнослужащие, - Рева 9
23 января, 11:32
Пенсионная реформа: что сам накопил - на то и живи 12
23 января, 00:02
Продавцы легко обходят лимит в 50 тысяч гривен
22 января, 00:02
Как не дать раскручивать себя на деньги 2
21 января, 00:02
Календарь для доллара: в мае рост, в декабре падение 2
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Вопрос дня
28 января наступает китайский новый год. А вы что от красного Петуха ждете?
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Общество

Новости общества
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А какой вы представляете себе жизнь в Украине без коррупции? [вопрос дня]
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В Западной Европе хомяки начали вымирать из-за поедания потомства 1
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Анекдоты в номер: 30 января
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Гороскоп на 30 января 2017 года
вчера, 17:08
Проститься с Александром Олесем пришли Порошенко и националисты [фото]9
вчера, 16:37
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин показал, как надо отжиматься [видео]
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В Лондоне установят памятник принцессе Диане 1
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Собаки оказались меломанами 1
вчера, 11:28
На Луне нашли загадочную аномалию [видео]
вчера, 10:45
Счастье есть - это соленые огурцы и квашеная капуста
вчера, 10:01
В Сицилии по улицам Палермо несколько часов гулял тигр [видео]
вчера, 09:41
В Институте нацпамяти объяснили свое желание сделать 9 марта выходным 12
вчера, 09:23
К Земле летит загадочный астероид 2016 WF9
28 января, 08:06
5 главных новостей ушедшего дня, которые вы могли пропустить
27 января, 23:50
В Китае начали праздновать новый год Петуха [фото]1
27 января, 22:46
Ученые раскрыли причину вымирания древних гигантских животных 3
27 января, 21:12
Робот смог доказать компьютеру, что он не робот [видео]1
27 января, 20:37
В Китае исполнили яркий танец Огненного дракона [видео]
27 января, 20:03
В Японии создали смартфон, который можно помыть в горячей воде с мылом [видео]
27 января, 19:34
Британские дизайнеры присвоили каждой стране песню [видео]2
27 января, 19:20
Кличко стал героем рекламы: "Натягивать могут не только лишь все" [фото]2
27 января, 19:07
В Аргентине туристы замучили дельфиненка во время фотосессии [видео]
27 января, 18:17
В Швеции увидели необычное облако похожее на НЛО [фото]
вчера, 13:02
Шпион под прикрытием мамы
27 января, 17:02
В Хмельницкой области из-за гололеда ограничено движение автобусов и грузовиков 1
28 января, 00:02
Что обещает в год Петуха восточный гороскоп
27 января, 16:14
Гарвардские физики заявили о создании металла из водорода [видео]
27 января, 15:50
Сеть покорил кот-математик из Петербурга, который считает в уме [видео]
27 января, 15:13
В воскресенье, 29 января, станет немного теплее
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
вчера, 17:55
31 января мэр Стокгольма вручит Киеву ключ Евровидения
вчера, 14:39
Ванесса Паради приехала на съемки в Украину за символический гонорар [фото, видео]1
вчера, 12:45
Дочь Пугачевой: "Я – королева" [видео]3
вчера, 12:18
Новую "Мисс Вселенная" выберут уже сегодня ночью 1
вчера, 11:35
Алексей Дурнев: "Я вырос из жестких амплуа"
вчера, 09:47
Собчак показала, как приходит в форму после рождения сына
вчера, 09:12
Полякова восхитила фанатом "голым" снимком [фото]
28 января, 21:40
Скончался клавишник группы "Black Sabbath"
28 января, 14:17
Во Франции скончалась актриса Эммануэль Рива [фото]
28 января, 13:22
Роза Аль-Намри пошла под венец [видео]
28 января, 12:30
Дзидзьо показал, чем занимаются судьи "Україна має талант Діти-2" за кулисами [видео]
28 января, 12:00
Екатерина Варнава выбрала в мужья танцора [фото]
28 января, 09:09
Настя Каменских рассказала, почему гордится Потапом [фото]1
28 января, 08:20
Умер звезда фильмов о Гарри Поттере и Хеллбоя
27 января, 23:33
Принц Гарри и Меган Маркл помолвлены
27 января, 22:14
Никиту Джигурду хотят отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику 3
27 января, 21:44
Умер звезда сериалов "Крутой Уокер" и "Геркулес"
27 января, 17:48
Умер основатель популярной в 70-х годах рок-группы Allman Brothers Band
26 января, 14:02
"Ла-Ла Ленд" окажется вторым "Титаником"?
28 января, 12:13
Андрей Джеджула - о своей девушке: "Встретились, когда она возвращалась со свадьбы" [фото]
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Украинский ответ фильму “Код да Винчи” получил из бюджета почти миллион долларов 1
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Нацотбор на "Евровидение": готы, инопланетянка и эротический стеб Кузьмы 1
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Кто виноват в разводе Скарлетт Йоханссон и ее мужа-журналиста [фото]
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Спорт

Новости спорта
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Юная победительница Australian Open-2017: "Теперь пойду на шопинг"
вчера, 17:00
Во время матча у баскетболиста выпал глаз [видео]
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28 января, 12:08
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14-летняя украинка — победительница Australian Open!
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5 золотых мальчиков украинского футбола
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Юлия Джима - чемпионка Европы! [видео]
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Администратор "Шахтера": "Готовясь к сборам, всегда смотрим на качество предложения"
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Биатлонисты подписали петицию: "Наказания за применение допинга будут суровыми"
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Оскар Де Ла Хойя арестован за езду в пьяном виде
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Самый высокий ранг сумо впервые за 19 лет присудили японцу
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25 января, 15:53
"Шахтер" не рассчитывает на Будковского
25 января, 14:15
Криштиану Роналду: "Между мной и Месси нет никакой конкуренции"
25 января, 12:39
Фьюри ушел в десятилетний отпуск
24 января, 19:18
Сборы украинских клубов: где, как, почем?
24 января, 17:32
"Царь симулянтов": вратарь сборной Сенегала сам себе поставил подножку [видео]1
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Киев

Новости Киева
вчера, 09:22
Массовая авария в Киеве: столкнулись сразу семь автомобилей [фото]
27 января, 10:15
Факт. Концепты фотоаппаратов от Nikon
26 января, 23:59
Стереотипы Киева: в сети опубликовали необычную карту столицы [карта]
26 января, 18:34
В Киеве осталось функционировать лишь одно из 29 кладбищ
26 января, 13:42
В Киеве профессор университета погорел на взятке 3
25 января, 19:09
Киев стоит в 8-балльных пробках [карта]
24 января, 18:57
Активисты разблокировали въезд в Киев 1
24 января, 14:43
Как менялся Киев на протяжении тысячелетия
24 января, 14:31
В Борисполе полицейский-педофил совращал подростка под видом девочки 2
24 января, 13:53
Автомитинг в сопровождении полиции добрался до Кабинета министров [фото, видео]
24 января, 13:40
Ветераны АТО требуют отменить для них таможенный сбор на авто [фото, видео]2
24 января, 11:29
Соцсети - об автомитингах в Киеве: "Въезд со стороны Конча-Заспы перекрыть забыли" 2
24 января, 11:03
Организаторы автомитингов: "Пропускные пункты на въездах в Киев будем перекрывать до 21.00" [фото, видео]
24 января, 10:56
В Киеве задержали дворника-педофила 5
24 января, 07:25
Из-за автомитинга перекрыли въезды в Киев [фото, видео]5
23 января, 18:37
24 января никто не сможет въехать или выехать из Киева
23 января, 18:34
В Киеве мать отравила 9-месячного малыша спиртом 1
23 января, 14:27
"Ленинскую кузню" переименуют уже весной 4
20 января, 14:19
В киевском детском саду отравились дети
20 января, 14:56
"Киевэнерго" обвинил в космических платежках за отопление киевлян и законы 4
19 января, 18:31
Как в Киеве прошли крещенские купания: фоторепортаж
19 января, 15:18
Новый театральный скандал: актеры заявили, что их "держали в рабстве"
19 января, 13:25
Что потеряли в метро за новогодние праздники?
18 января, 23:35
Союз архитекторов Украины призвал остановить строительство Театра на Подоле
18 января, 17:14
В Киеве со стрельбой ограбили почту 3
17 января, 21:01
Пантелеев: за последние полтора года в столице установлено 57 индивидуальных тепловых пунктов
18 января, 00:02
Чем опасен для людей киевский смог [фото]1
17 января, 16:19
Туман в Киеве показали с необычного ракурса [фото]1
17 января, 14:21
Фотограф показал, как выглядит Киев сквозь пелену тумана
17 января, 13:04
Эколог: Причиной смога в Киеве может быть Трипольская ТЭС [фото]4
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