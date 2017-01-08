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Читай свежий номер 5 Января № 2620
Новость часа: 18:15 В Одесской области на Рождество насмерть замерз пограничник 6

Новости

дня
20:59
Под Львовом в масштабном ДТП пострадали дети из Беларуси [фото]
20:25
Польша приняла первые танки американской армии [фото]2
19:50
В Закарпатье из кафе-бара сбежал питон [фото]
19:22
Фейковую информационную связку "Борис Тодуров – Виктор Медведчук" создал политтехнолог Ульяны Супрун 1
19:14
В Харькове компания пьяных парней развлекалась стрельбой по прохожим
18:50
За минувшие сутки на дорогах погибли восемь человек [карты]
18:32
Кличко показал видео ночной инспекции дорог Киева [видео]
18:21
Главные коррупционные госзакупки 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в "Южном" 1
18:15
В Одесской области на Рождество насмерть замерз пограничник 6
17:52
Папа Римский обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Украине 6
17:40
Астафьева в купальнике искала горы в заснеженных Альпах [фото]1
17:19
Холодно до жути: 5 лучших фильмов про морозы
17:02
В Украине насмерть замерзли девять человек
16:55
Беларусь ввела безвизовый режим для граждан ЕС и США 3
16:25
Соцсети обсуждают киевский троллейбус с заснеженным салоном [фото]
15:52
Вадим Рабинович: "Если меры не примут у нас - буду докладывать о "пленках Рожковой" в Европарламенте!" 3
15:50
В Беларуси похоронили настоятельницу, которую зарезала послушница [фото]1
15:00
Пашинского так и не допросили по делу о стрельбе в человека 4
14:52
Полный текст речи Мерил Стрип с обвинениями в адрес Дональда Трампа [видео]1
14:38
"ПриватБанк" и праздники: скандалы, закрытый пропуск в метро и радость премьера
14:05
Прогноз погоды на рабочую неделю: Морозы отступают, подступает грипп
13:58
На пост главы Национальной полиции претендуют 64 человека 1
13:26
На Львовщине сильный мороз убил двух человек
13:12
Голландские журналисты хотели вывезти из Донбасса останки жертв МН17 11
12:39
Глава Нацполиции рассказал, как искал "ствол" для Деда Мороза [фото]
12:18
В Киевсовете показали интерактивную карту проектов общественного бюджета 2
12:12
Адреса в Киеве и области, где забрать машину, увезенную на эвакуаторе
11:56
В Днепре две иномарки провалились под лед 3
11:50
Астропрогноз на 9 января: загадываем желания и начинаем новые проекты
11:46
Полиция отчиталась об итогах непогоды [фото]
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Политика

Новости политики
20:25
Польша приняла первые танки американской армии [фото]2
19:22
Фейковую информационную связку "Борис Тодуров – Виктор Медведчук" создал политтехнолог Ульяны Супрун 1
18:21
Главные коррупционные госзакупки 2016 года – схемы Онищенко и тендер Широкова в "Южном" 1
17:52
Папа Римский обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Украине 6
16:55
Беларусь ввела безвизовый режим для граждан ЕС и США 3
15:52
Вадим Рабинович: "Если меры не примут у нас - буду докладывать о "пленках Рожковой" в Европарламенте!" 3
13:58
На пост главы Национальной полиции претендуют 64 человека 1
12:39
Глава Нацполиции рассказал, как искал "ствол" для Деда Мороза [фото]
09:51
В Польше нашли мертвым "проблемного" сына экс-президента Валенсы 9
вчера, 22:50
Пентагон: "Ядерное оружие КНДР является серьезной угрозой для нас" 2
вчера, 22:38
Гройсман: главным приоритетом 2017 года станет децентрализация 15
вчера, 21:59
Израильский дипломат назвал британского министра "идиотом" [видео]
вчера, 19:58
Червоненко устроил потасовку на заправке и пообещал "закопать всех козлов" [обновлено]18
вчера, 18:50
На 83-м году жизни скончался экс-президент Ирана
вчера, 16:43
Премьер Канады вслед за Олландом и Меркель отказался ехать в Давос 3
вчера, 13:47
Ирина Геращенко "запуталась" в санкциях 13
вчера, 09:17
Франция усилит кибербезопасность
7 января, 21:37
Крестница Антона Геращенко умилила Интернет колядкой [видео]3
7 января, 16:30
Фонд Сороса: Если Украина последует советам Пинчука, ее перестанут уважать 26
7 января, 15:55
В СБУ раскритиковали идею Савченко опубликовать список пленных 17
7 января, 13:02
Народы Намибии подали в суд на Германию из-за геноцида 6
7 января, 12:30
Трамп: "Россия и Китай пытаются взломать кибер-инфраструктуру США" 2
7 января, 12:20
Луценко в Рождество прославил ГПУ 2
7 января, 11:55
СМИ: за американских друзей администрация Порошенко платит по 50 тысяч 8
7 января, 09:30
Трамп заявил, что демократы сами виноваты в хакерских атаках на себя 25
6 января, 22:58
Конгресс США утвердил победу Трампа 5
6 января, 20:45
Информацию о покушении на Януковича назвали провокацией
6 января, 20:08
У Трампа назначенных Обамой послов потребовали уйти в отставку 4
6 января, 19:06
Новинский встретился с премьер-министром Хорватии
6 января, 18:20
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Рождеством [видео]18
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фото дня
13:19 На улицах Львова вертепы ходили несколько дней, иногда это выглядело устрашающе. Фото УНИАН
вчера, 13:09 Стамбул завалило снегом. Фото: Reuters
7 января, 12:05 Болгарские мужчины прыгают, чтобы поймать деревянное распятие во время празднования Крещения в Софии. Фото: Reuters
6 января, 15:47 Подготовка к Рождеству. Участники торжеств по случаю вынесения и установки Рождественского Дидуха во Львове. Фото УНИАН
6 января, 12:34 Пожарные показывают свои таланты на шестах. Организация пожарных в Токио демонстрирует праздничное выступление на шестах из бамбука. Фото: Reuters
5 января, 16:21 Ухудшение погоды на Закарпатье. Сотрудники МЧС помогают буксующему транспорту на дороге. Прогноз погоды обещает ухудшение ситуации. Фото УНИАН
5 января, 14:15 Тина Кароль с концертом в Львове. Фото УНИАН
4 января, 11:00 В Калифорнии состоялся ежегодный Парад Роз. В рамках мероприятия по улицам города красочным шествием проехались огромные платформы украшенные цветами. В этом году парад провели в 128 раз. Фото: REUTERS
3 января, 12:00 В Киеве выпал первый снег в 2017 году. Фото: ВК Сергей Куць
3 января, 10:52 Пекин утонул в густом смоге. В городе действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Фото: REUTERS
2 января, 15:27 Жители села Горбова Черновицкой области отметили праздник Маланки. Фото: УНИАН
2 января, 10:00 Группа храбрых энтузиастов приняли участие в новогоднем костюмированном заплыве в водах Атлантического океана. Фото: REUTERS
1 января, 20:00 В Киеве прошло факельное шествие, приуроченное к 108-й годовщине со дня рождения основателя Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. Фото: Оскар ЯНСОНС
1 января, 12:00 В новогоднюю ночь Триумфальную арку в центре Парижа осветили прожекторами. Наблюдать за фееричным шоу собралось более миллиона человек.
1 января, 08:00 С Новым 2017 годом!!! Фото: УНИАН
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Происшествия

Чрезвычайные новости
20:59
Под Львовом в масштабном ДТП пострадали дети из Беларуси [фото]
19:50
В Закарпатье из кафе-бара сбежал питон [фото]
19:14
В Харькове компания пьяных парней развлекалась стрельбой по прохожим
18:50
За минувшие сутки на дорогах погибли восемь человек [карты]
16:34
Рождественская драка в Киеве: военные с гражданскими не поделили девушек 2
16:25
Соцсети обсуждают киевский троллейбус с заснеженным салоном [фото]
13:26
На Львовщине сильный мороз убил двух человек
13:12
Голландские журналисты хотели вывезти из Донбасса останки жертв МН17 11
11:56
В Днепре две иномарки провалились под лед 3
11:46
Полиция отчиталась об итогах непогоды [фото]
11:42
В Сумах взорвался жилой дом
10:48
Трагедия львовской роженицы: младенец, умерший в утробе, должен был выжить [фото]
вчера, 20:57
В Херсонской области собаки загрызли мужчину 7
вчера, 20:28
В Закарпатской области лавина сошла на дорогу [фото]
вчера, 20:12
На трассе в Житомирской области столкнулись 14 машин [фото]
вчера, 19:43
В Мексике легковушка въехала в толпу полицейских [видео]1
вчера, 19:22
Консул Израиля обвинил в теракте ХАМАС
вчера, 18:31
В Украине остаются без света 24 населенных пункта
вчера, 18:06
Теракт в Иерусалиме: водитель грузовика поддерживал "ИГИЛ" и бывал в тюрьме
вчера, 17:38
Во Франции автобус вылетел в кювет, погибли четверо [фото]
вчера, 17:08
Американский иллюзионист застрелился во время неудачного фокуса [видео]1
вчера, 16:22
Аброськин: под обстрелами в Донбассе погибла молодая девушка 8
вчера, 15:58
В Донбассе пострадали шестеро военных
вчера, 15:43
На Рождество в Николаевском театре кукол неизвестные украли дверную ручку 2
вчера, 14:45
В Иерусалиме грузовик протаранил толпу людей [фото, видео]
вчера, 14:37
Дело пропавшего водителя BlaBlaCar: идет девятый месяц поисков 3
вчера, 12:23
Убившего 5 человек в аэропорту Флориды могут казнить 1
вчера, 11:33
В римской базилике мужчина порезал осколком бутылки двух священнослужителей
вчера, 09:47
В Одесской области взорвался дом с тремя людьми внутри
7 января, 22:22
Дело о нападении овчарок на участника АТО взял под личный контроль губернатор Киевщины 3
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Видео
Жизнь
Появилось видео, как запускают знаменитый сиднейский новогодний фейерверк
Другие видеоролики
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Экономика

Новости экономики
6 января, 18:06
Ждать ли украинцам банкноты в тысячу гривен 7
6 января, 13:26
Курс доллара снова вырос 4
5 января, 10:50
В "Нафтогаз" рассказали, как и когда монетизируют субсидии 3
3 января, 18:56
Соцсети о новых ограничениях НБУ: "Теперь плазму будут покупать по частям, чтобы субсидию не сняли" 14
4 января, 00:02
Мировая экономика в 2017-м: сильный доллар и скачки цен на сырье 1
3 января, 14:46
В Украине ввели новые ограничения на покупки за наличку 8
3 января, 11:59
Украина увеличила транзит газа в Европу на 23 процента 20
2 января, 15:23
Молдова отменила ограничения на ввоз украинских товаров
1 января, 13:38
С 1 января подорожали пиво, водка и сигареты 17
1 января, 11:25
Минимальная зарплата украинцев выросла в два раза 4
1 января, 11:13
Украина и Россия вошли в ТОП-5 стран по производству картофеля. А Белоруссия - нет
29 декабря 2016, 00:02
Экономический календарь года: когда повысят тарифы и пенсии 8
30 декабря 2016, 00:02
Что ждет экономику украины – оптимистичный и пессимистичный сценарии 7
5 января, 00:02
Скандал на полмиллиарда гривен
29 декабря 2016, 09:00
Крестьяне Тернопольской области обвиняют агрохолдинг "Мрия" в подделке документов 1
28 декабря 2016, 18:35
Правительство отменило разрешения на перепланировку жилья 6
28 декабря 2016, 17:58
Порошенко одобрил штраф в 320 тысяч гривен за теневую зарплату 6
28 декабря 2016, 16:54
Конфликт на рынке "Харьковский" спровоцировали провокаторы, – адвокат
28 декабря 2016, 16:20
Тендер на 13 млрд. от "Укргаздобычи" выиграла фирма с двумя сотрудниками, – эксперт
28 декабря 2016, 13:34
Рейтинг: лучше всего вести бизнес в Швеции 1
28 декабря 2016, 12:08
Валютный прогноз: в 2017 году ждем доллар по 40? 11
28 декабря 2016, 09:26
Суд запретил "Газпрому" увеличить поставки газа в обход Украины 14
27 декабря 2016, 21:44
Украина получила второй транш от Евросоюза - 55 миллионов евро 5
28 декабря 2016, 00:02
После Нового года в Украине подорожает бензин и алкоголь 9
26 декабря 2016, 20:30
Покупка икры к новогоднему столу: 5 шагов 17
26 декабря 2016, 19:04
Антимонопольный комитет оштрафовал "ПриватБанк" 1
26 декабря 2016, 18:40
Украина задолжала собственным гражданам 450 миллиардов гривен 2
26 декабря 2016, 15:27
В новый состав правления "ПриватБанка" вошли действующие менеджеры 4
26 декабря 2016, 11:03
За регулярное подорожание билетов на поезда Бальчун будет получать премию [документ]2
26 декабря 2016, 00:02
Экономические итоги 2016: курс удержался, приватизация провалена 1
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Общество

Новости общества
11:50
Астропрогноз на 9 января: загадываем желания и начинаем новые проекты
10:35
Как выйти на работу после праздников и не сойти с ума
вчера, 22:16
Зубко призвал владельцев кафе бесплатно угощать замерзнувших теплым кофе 6
вчера, 15:59
В Украине из-за плохой погоды начались задержки поездов 4
вчера, 15:27
На Марсе нашли труп инопланетянина и космический корабль [фото]9
вчера, 14:24
Известная волонтер Яна Зинкевич показала подросшую дочурку [фото]5
вчера, 13:59
Порошенко назвал 6 лучших книг 2016 года 2
вчера, 13:20
В России видели редчайшие явления природы: огненные столбы в небе и три солнца [фото, видео]
вчера, 12:39
Как Земля и Луна выглядят с далекого Марса 2
вчера, 11:58
В Москве при -28 устроили массовый велопробег [видео]2
вчера, 10:59
Синоптики рассказали, когда украинцам ждать потепления 4
вчера, 10:34
На второй день после Рождества чтили повитух, угощали друг друга кашей и наблюдали за птицами
вчера, 10:28
Впервые за два года вышла новая Nokia [видео]
вчера, 09:53
В Москве адски похолодало до -36, начались проблемы с авиаперелетами 8
7 января, 23:25
В Интернет попали интимные снимки фитнес-модели из Днепра [фото]3
7 января, 22:41
Не факт, что наступил 2017 год 1
7 января, 21:04
В Индии прооперировали мальчика с самой большой головой [фото]1
7 января, 19:12
Львовский мусор поймали в Ровенской области 1
7 января, 14:24
Одесский астролог Влад Росс рассказал о будущем Крыма, Донбасса и Путина [видео]54
7 января, 13:45
Снимки сексуальных девушек-военных Израиля покорили Интернет [фото]5
7 января, 12:17
Как привести себя в порядок после бурных застолий 1
7 января, 11:12
Рождество глазами спасателей: 1,5 тысячи вызовов и 35 сантиметров снега
6 января, 22:40
В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды задержка рейсов
6 января, 21:58
Хакеры включили в московском магазине гимн Украины [видео]33
6 января, 21:39
Из-за морозов во всех областях Украины работают пункты обгрева
6 января, 19:48
Норвегия отказалась от FM-радиотрансляций
6 января, 18:55
Холодное и снежное Рождество: синоптики прогнозируют до 25 градусов мороза 3
6 января, 18:35
Как проходят рождественские богослужения в Украине [онлайн трансляция]1
6 января, 17:25
Из-за снегопадов в пяти областях ограничили движение
7 января, 15:26
Что нужно и чего нельзя делать в Рождество Христово 2
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Светская хроника и ТВ

Новости шоу-бизнеса
19:59
NewsOne покинули Семенов, Ганапольский и Киселев ради нового проекта
17:40
Астафьева в купальнике искала горы в заснеженных Альпах [фото]1
17:19
Холодно до жути: 5 лучших фильмов про морозы
17:08
Кабельное ТВ с 10 января: поднимают цены, отключают или оставляют каналы 4
14:52
Полный текст речи Мерил Стрип с обвинениями в адрес Дональда Трампа [видео]1
11:14
По делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 16 человек [видео]
вчера, 12:52
Дима Билан сыграл в мини-ужастике [видео]
7 января, 22:00
Видео нацистского жеста, из-за которого закрыли передачу в Литве [видео]14
7 января, 15:54
Прах Кэрри Фишер захоронили в урне в форме таблетки от психических расстройств
7 января, 15:20
Любовь Успенская в купальнике поздравила поклонников с Рождеством [фото]
7 января, 12:10
РождесТВо: карнавал Кати Осадчей, вертеп Златы Огневич и секс Дэвида Духовны
7 января, 10:25
Ким Кардашьян пожаловалась на псориаз, который добрался до ее лица 5
6 января, 17:55
Ольга Сумская и Влада Литовченко признались, что делают с водой на Рождество
6 января, 17:48
Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс: мать с дочерью похоронили вместе
6 января, 16:05
Сериал "Зачарованные" возвращается на экраны спустя 10 лет 1
6 января, 15:35
Ольга Бузова удалила татуировку, посвященную мужу [фото]3
6 января, 13:04
ТНМК на Рождество будет колядовать в столице
6 января, 12:28
Топ-5 фильмов о Рождестве
6 января, 12:24
Андрей Бедняков поделился снимком дочки [фото]
6 января, 12:04
СвяТVечер: богослужения, политический юмор и эротика 1
6 января, 10:37
Певица Ферги надела майку с портретом Пушкина [видео]
5 января, 20:46
Ники Минаж рассталась со своим женихом 1
5 января, 20:00
Райан Рейнольдс станет геем
5 января, 12:32
Анастасия Чепелюк: На гонорар от "Слуги народа-2" поставила входную дверь [фото, видео]
4 января, 19:11
Ирина Федишин: Желаю читателям "КП" встретить светлый праздник в атмосфере добра 5
4 января, 14:50
Дочь Трампа купила трехэтажный особняк недалеко от Барака Обамы [фото]1
4 января, 14:00
В Харькове умерла преподаватель Нины Руслановой и Натальи Фатеевой [фото]
4 января, 13:15
Божена Рынска уехала из России после скандала вокруг Ту-154 26
4 января, 13:31
Куда сходить на Рождество в Киеве: концерты, мюзиклы, спектакли, юмор
4 января, 11:26
Певица Джанет Джексон родила первенца в 50 лет [фото]
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Спорт

Новости спорта
7 января, 18:05
Евгений Селезнев хочет закончить карьеру в Днепре
5 января, 21:51
ФК "Шапекоэнсе" проведет первый матч после авиакатастрофы
5 января, 14:10
Воспитанник "Динамо" перешел в бакинский "Нефтчи" [Фото]
5 января, 13:39
Брисбен. Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал
3 января, 21:13
Полузащитник "Динамо" перешел в немецкий "Эрцгебирге"
3 января, 15:35
"Бешикташ" готов обменять Бойко на Ракицкого? [фото]
3 января, 09:00
Семь испытаний Михаэля Шумахера
2 января, 22:10
Защитник "Динамо" договорился о контракте с турецким "Бешикташем"
2 января, 17:32
"Динамо" оценивает Ярмоленко в 22 млн евро
1 января, 17:50
Лиссабонский "Спортинг" намерен подписать защитника "Динамо"
1 января, 16:23
Украинец Марко Девич покинул казанский "Рубин"
31 декабря 2016, 21:12
Полузащитник "Шахтера" перешел в турецкий "Фенербахче"
31 декабря 2016, 12:15
Календарь спортивных событий 2017: болейте только спортом!
30 декабря 2016, 19:40
Украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по блицу
30 декабря 2016, 11:05
ОФИЦИАЛЬНО: Александр Рыбка переходит в турецкий "Карабюкспор"
29 декабря 2016, 17:47
Названы лучшие легкоатлеты-2016 в Украине
29 декабря 2016, 15:35
Испанские СМИ: Срна в "Барселоне" должен согласиться на скромную зарплату
29 декабря 2016, 14:38
Ярмоленко поздравил с Новым годом воспитанников детского дома [Фото]1
29 декабря 2016, 14:39
Кличко предупредил Джошуа: "Могу нокаутировать обеими руками!"
29 декабря 2016, 14:18
В Украине появятся новые виды спорта – средневековый бой и фрисби [документ]
29 декабря 2016, 14:14
Футболист из Руанды заколдовал ворота соперников и забил [Видео]
29 декабря 2016, 13:43
Рождественская гонка: Пидгрушна и Семенов с рекордным штрафом стали предпоследними
29 декабря 2016, 12:32
Экс-голкипер "Динамо" Рыбка станет одноклубником Селезнева в Турции [Фото]
29 декабря 2016, 11:26
Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира [Фото]
2 января, 16:33
Вечно первый: главные "сэйвы" в карьере и жизни Шовковского
28 декабря 2016, 21:29
Украинец и украинка стали чемпионами мира по быстрым шахматам 2
28 декабря 2016, 18:47
Чемпион WBC: "Время подкралось к Кличко - он будет избит Джошуа" 1
28 декабря 2016, 17:06
Украинский гроссмейстер Коробов обыграл чемпиона мира Карлсена
28 декабря 2016, 16:05
"Галатасарай" оценил Хачериди в 1 млн евро 1
28 декабря 2016, 13:09
Китайский клуб готов заплатить за полузащитника "Шахтера" 20 миллионов евро
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Киев

Новости Киева
18:32
Кличко показал видео ночной инспекции дорог Киева [видео]
12:18
В Киевсовете показали интерактивную карту проектов общественного бюджета 2
7 января, 11:59
В Киеве шествием отметят Рождество
6 января, 19:23
7 января в метро Киева будет звучать рождественский "Щедрик"
5 января, 15:26
Подготовка МВЦ к Евровидению-2017 отобразится на "коммуналке" киевлян 7
5 января, 19:07
Киевский дом моделей одевал первых леди СССР [фото]
5 января, 11:16
В Киеве исчезнет станция метро "Площадь Льва Толстого"? 5
5 января, 11:02
В Киеве построят новый пешеходный мост 2
4 января, 17:55
В Киевской области активизировались телефонные мошенники
4 января, 16:49
В киевском супермаркете торговый стеллаж упал на покупателя 1
4 января, 14:11
Как "одевалась" главная елка страны на протяжении 12 лет
4 января, 12:53
Из-за резкого похолодания в Киеве заработают пункты обогрева 1
4 января, 13:31
Куда сходить на Рождество в Киеве: концерты, мюзиклы, спектакли, юмор
4 января, 12:34
Видео с места смертельного наезда на 19-летнюю девушку в Киеве [18+]2
3 января, 11:47
В Киеве выпал первый снег в этом году
3 января, 09:40
Кличко: "Рад, что много лет назад познакомился с Дональдом Трампом"
1 января, 22:22
Кличко взял отпуск на Рождество за свой счет 2
1 января, 17:17
В Киеве новогодняя фотозона на Почтовой стала любимым местом горожан
1 января, 16:00
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры [фото, видео]56
1 января, 02:19
Новогодняя ночь на Софийской площади: фейерверк и селфи на фоне елки [фото]
30 декабря 2016, 16:58
Как киевляне готовятся к Новому году: фото
30 декабря 2016, 15:57
Война киевлян с театром-МАФом: цинковый фасад могут снести
30 декабря 2016, 15:28
В киевский метрополитен вернут банкоматы
30 декабря 2016, 12:07
Чем знаменит новый глава полиции Киевской области
30 декабря 2016, 10:59
Киевский фуникулер будет работать круглосуточно
29 декабря 2016, 20:38
На Майдане бесплатно раздают еду 6
29 декабря 2016, 20:01
Кличко переоделся в Деда мороза и поздравил всех с Новым годом [видео]2
29 декабря 2016, 15:30
В Киеве горел жилой дом: погибли четверо детей [фото]
29 декабря 2016, 14:37
Над чем смеялись киевляне в 2016 году [фотожабы]
29 декабря 2016, 14:26
В Киеве станцию метро "Петровка" хотят переименовать на "Почайну"
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