15:58
Астронавт Томас Пэскует показал головокружительный вид из космоса. Космолетчик запечатлел свисающие ноги в открытом космосе на высоте 400 километров над землей. Фото: instagram.com/thom_astro
12:18
Прощальный снимок главного фотографа Барака Обамы Пита Соузы. На нем фотограф запечатлел заснеженный Белый дом. Фото: instagram.com/petesouza
10:20
Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, который прибыл в Украину с рабочим визитом. Фото: president.gov.ua
вчера, 15:39
"Снежная битва" в Киеве. Студенты игру в снежки превратили в "Снежную битву". Фото: УНИАН
13 января, 18:48
В Яремче частично замерз крупнейший каскадный водопад Украины - Пробой. Природное явление случается крайне редко, так как вода в водопаде льется непрерывным потоком. Фото: facebook.com/МІСТО Яремче
13 января, 13:14
В китайском городе Куньмин, столице юго-западной китайской провинции Юньнань, зацвели зимние вишни. Фото: kaixian.tv
13 января, 11:25
Действующий президент США Барак Обама в Белом доме наградил вице-президента Джо Байдена наивысшей государственной наградой – медалью Свободы, а после назвал его лучшим вице-президентом в истории США. После этих слов Джо Байден не смог сдержать слез. Фото: REUTERS
12 января, 19:00
Из-за сильных осадков и морозов в чешском городе Либерец образовалась искусственная стена со льда. Фото: REUTERS
12 января, 16:55
Несмотря на холода, заядлые игроки в шахматы продолжают негласную традицию играть в настольную игру в самом центре Киева – парке им. Тараса Шевченко. Фото: REUTERS
12 января, 11:11
В Британии почтили память Кэрри Фишер огромным портретом персонажа из фантастической саги "Звездные войны" Принцессы Леи, роль которой исполняла актриса в четырех фильмах. Фото: REUTERS
11 января, 17:00
Сирийские беженцы построились в колонну по одному, чтобы получить бесплатную еду во время сильного снегопада в столице Сербии - Белграде. Фото: REUTERS
11 января, 10:53
Туристы-экстремалы построили зимнее жилище из снега у подножия горы Шпицы. Фото: facebook.com/Turbowintercom
10 января, 13:24
Фотограф запечатлел заснеженный древнегреческий храм Парфенон в Афинах с высоты птичьего полета после редкого для этой местности снегопада. Фото: REUTERS
10 января, 11:40
Ветер, морозы и снегопад превратили обелиск, трезубец и крест на Говерле в фантастические ледяные скульптуры. Фото: instagram.com/7ways_hiking
9 января, 13:19
На улицах Львова вертепы ходили несколько дней, иногда это выглядело устрашающе. Фото УНИАН